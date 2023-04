Brand in Frankfurter Klinik verläuft glimpflich

Teilen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dank eines frühzeitigen Rauchmeldersignals und des schnellen Handelns der Pflegekräfte ist ein Brand in einem Krankenhaus im Frankfurter Ostend in der Nacht zum Donnerstag glimpflich verlaufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren gegen 4.00 Uhr morgens aus ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in einem Patientenzimmer im vierten Stock des Gebäudes in Brand geraten.

Frankfurt - Der Rauchmelder habe den Brandrauch sofort wahrgenommen und Alarm ausgelöst. Dadurch hätten die Pflegekräfte der Station einen Patienten schnell in Sicherheit bringen können. Er sei zur Versorgung direkt in die hauseigene Intensivstation gekommen, sein Zustand sei aber nicht kritisch, hieß es.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Parallel zu den Löscharbeiten räumten die Pflegekräfte die Station und hätten dabei in kürzester Zeit 22 Patientinnen und Patienten in Sicherheit gebracht. Dank der frühzeitigen Branderkennung sei die Ausbreitung des Rauchs auf das von dem Brand betroffene Zimmer begrenzt worden, hieß es. Mit gezielter Belüftung sei der Rauch anschließend aus dem Zimmer entfernt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. dpa