Brand in Gießen: Keine giftigen Gase ausgetreten

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr in Gießen ist weiterhin mit dem Löschen eines Brandes im Abfallwirtschaftszentrum beschäftigt. Wie ein Sprecher der Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, dauere der Einsatz an. Anwohner sollten weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten - „auch wenn das natürlich bei der Hitze blöde ist“, sagte der Sprecher. Es seien aber keinerlei giftigen Gase gemessen worden.

Gießen - In einer offenen Lagerhalle waren mehrere gepresste Müllballen in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde ein Mitarbeiter des Abfallwirtschaftszentrums leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten seien schwierig, hieß es. Sie dauerten voraussichtlich bis Mittwochmorgen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. dpa