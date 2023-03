Brand in Lagerhalle: 300.000 Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in der Halle einer Gartenbaufirma im Kreis Bergstraße ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Mehrere landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren in der Halle in Wald-Michelbach wurden durch das Feuer am Samstagabend zerstört, wie die Polizei mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte konnten den Brand nach etwa einer Stunde löschen.

Wald-Michelbach - Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa