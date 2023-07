Brand in leerstehendem Schulgebäude in Wiesbaden

In einem leerstehenden Schulgebäude in Wiesbaden ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand zwischenzeitlich eine „massive Rauchentwicklung“ im Gebäude, wie die Feuerwehr in Wiesbaden am Sonntag mitteilte. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache im ehemaligen Chemiesaal im Untergeschoss der ehemaligen Carl-Von-Ossietzky-Schule ausgebrochen, hieß es.

Wiesbaden - Die Feuerwehr löschte den Brand demnach rasch ab. Im Bereich des Gebäudes könne es wegen ausgetretenem Rauchs auch weiterhin zu einem Brandgeruch kommen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. dpa