Brand in Mehrfamilienhaus: 350.000 Euro Schaden

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Bad Homburg hat in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr schätzte den Schaden laut Polizeiangaben auf etwa 350.000 Euro. Aus dem Brandhaus wurden demnach 13 Personen evakuiert. Ein Mensch wurde laut Polizei über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Bad Homburg - Da ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden dort insgesamt neun Personen evakuiert. Zu einem Übergreifen kam es aber nicht. Eine Person erlitt eine Schnittverletzung.

Da die Bewohner nach dem Ende der Löscharbeiten nicht sofort in das Haus zurückkehren konnten, stellte das Rote Kreuz eine Notunterkunft zur Verfügung. Die Brandursache blieb zunächst unklar. dpa