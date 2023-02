Brand in Mehrfamilienhaus: Eine Person tot

Von: Kilian Bäuml

In einem Mehrfamilienhaus in Kassel kommt es am Samstag (11. Februar) zu einem Brand, bei dem eine Person ums Leben kommt.

Kassel – In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold kam es am Samstag (11. Februar) gegen 13 Uhr zu einem Brand. Passanten bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr und Polizei.

Bei einem Brand in Kassel ist eine Person ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Christina Häußler/dpa

Laut den ersten Erkenntnissen brach der Brand in einem der ersten Obergeschosse aus, berichtet das Polizeipräsidium Nordhessen. In einer der Wohnungen wurde eine bisher nicht identifizierte Person tot von der Feuerwehr gefunden. Alle anderen Hausbewohner sollen nach derzeitigem Stand unverletzt und wurden evakuiert.

Brand in Kassel – Feuerwehr und Rettungsdienst sind noch ein Einsatz

Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden. Zur Brandursache, sowie zur Höhe des Schadens, wurden bisher noch keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen, Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind wieder im Einsatz.

Erst vor wenigen Wochen kam es in Kassel bereits zu einem Brand mit zwei verletzten Personen. (kiba)