Brand in Mehrfamilienhaus in Wiesbaden: Zwei Verletzte

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagvormittag in einer der Wohnungen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude wurde demnach evakuiert, einige der Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der Brandwohnung, ein 63-jähriger Mann, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Wiesbaden - Eine Nachbarin wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei 70.000 Euro. dpa