Brand in Restaurantküche in Homburg

Teilen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim Löschen einer brennenden Dunstabzugshaube in der Küche eines Restaurants in Homburg (Ohm) ist ein Mann verletzt worden. Am Montagabend war beim Anzünden des Gasherdes eine Stichflamme entstanden, die darüberliegende Dunstabzugshaube fing Feuer, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, musste danach jedoch wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Homburg - Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. dpa