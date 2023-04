Brand in Technikraum der JVA-Darmstadt: Keine Verletzten

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In der Justizvollzugsanstalt Darmstadt ist am Sonntag ein Brand in einem Technikraum ausgebrochen. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro, verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich den Angaben nach keine Personen in dem Verwaltungsgebäude, in dem der Technikraum untergebracht ist.

Darmstadt - Eine Gefahr für Personal und Häftlinge in anderen Gebäuden habe nicht bestanden. Brandursache war vermutlich eine technische Störung in einem Verteilerkasten.

Vermutlich in Zusammenhang mit dem Brand kam es zu Stromausfällen auf dem Gelände der JVA und angrenzenden Straßenzügen. Sicherheitsprobleme in der JVA gebe es wegen des Stromausfalls aber nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Notsysteme funktionierten. dpa