Brand von Wanddekoration in Geisenheimer Rathaus

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbildarchiv

Mutmaßlich ein technischer Defekt an einem Elektronikgerät hat einen Brand im Rathaus von Geisenheim im Rheingau verursacht. Von einer Wanddekoration sei am Mittwoch eine starke Rauchentwicklung ausgegangen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden mit. Verletzte gab es demnach keine. Als der Brand ausgebrochen sei, sei niemand in dem Raum gewesen.

Geisenheim - Den Angaben zufolge entstand keine große Flamme. Wegen des Rauchs ist der Raum, in dem es brannte, vorerst nicht nutzbar. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. dpa