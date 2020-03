Wohnhaus völlig ausgebrannt: 120 Einsatzkräfte bei Großbrand vor Ort - Gebäude-Abriss droht

Felsberg (Nordhessen): Ein Wohnhaus im Schwalm-Eder-Kreis ist bei einem Brand völlig ausgebrannt. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Nun droht der Abriss des Gebäudes.

In Felsberg im Stadtteil Neuenbrunslar (Nordhessen) steht in Wohnhaus in Flammen.

steht in in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen auf Hochtouren.

liefen auf Hochtouren. Die Brandursache und Schadenshöhe sind bislang noch unklar.

Update vom Dienstag, 10.03.2020, 09.21 Uhr: Am frühen Dienstagmorgen ist ein Wohnhaus in der Ortsmitte des Felsberger Stadtteils Neuenbrunslar im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen) total ausgebrannt. Ein 72-jähriger Zeitungsausträger, der die HNA in dem Bereich austrägt, hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Er klingelte auch an dem Fachwerkhaus, doch es meldete sich niemand.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude im Inneren bereits im Vollbrand. Wegen der Einsturzgefahr war kein Innenangriff mehr möglich. Die Flammen hatten bereits alle Räume erfasst und wenige Minuten später schlugen die Flammen auch aus dem Dach. Dank des schnellen und massiven Einsatzes der Feuerwehr, konnte aber ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert werden. Eines der Gebäude steht weniger als einen Meter von dem lichterloh brennenden Haus entfernt.

Brand in Wohnhaus in Felsberg (Nordhessen): Mieter mit Kind waren nicht mehr im Haus

Große Sorgen machte sich die Feuerwehr um den Verbleib der Mieter, einem Ehepaar mit einem Kleinkind. Doch am Morgen stellte sich diese Sorge als unbegründet heraus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren die drei, wie die Feuerwehr mitteilte, nicht in dem Haus. Sie hielten sich auswärts auf. Die Bewohner der Nachbarhäuser wurden evakuiert, sie konnten aber um 7.00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, da keine akute Gefahr mehr für ihre Häuser bestand.

Für die Felsberger Feuerwehren lies Einsatzleiter Max Schützenmeister Vollalarm auslösen, auch die Wehr aus Gudensberg war vor Ort. Insgesamt waren über 120 Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Polizeibeamte an der Brandstelle. Von den Drehleitern aus Felsberg und Gudensberg wurde das Feuer von oben bekämpft, während die anderen Trupps durch die geplatzten Fensterscheiben die Flammen im Inneren bekämpft. Um an die Flammen zu kommen, musste auch ein Teil der Dachhaut und die Wandverkleidung entfernt werden.

Der Aufbau einer Löschwasserleitung von der Eder, der wegen dem enormen Bedarf an Löschwasser geplant war, brauchte nicht mehr zu erfolgen. Die Löschwasserversorgung war über das Hydrantennetz gesichert.

Brand in Wohnhaus: Feuerwehr mit über 120 Einsatzkräften in Felsberg (Nordhessen) vor Ort

Das DRK Felsberg baute ein beheizbares Zelt auf, wo sich gerade die Atemschutzgeräteträger aufwärmen und auch umkleiden konnten. Sie hielten auch warme und kalte Getränke für die Einsatzkräfte bereit. Während der gesamten Löscharbeiten regnete es sehr stark, was die Einsatzkräfte zusätzlich belastete.

An der Einsatzstelle verschafften sich auch Landrat Winfried Becker, Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar und Kreisbrandmeister Oliver Garde einen Überblick von dem Fortschritt der Löscharbeiten. Gegen 6.00 Uhr waren die Flammen soweit eingedämmt, dass die ersten Einsatzkräfte aus dem Geschehen herausgelöst werden konnten.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat übernommen. Die Landstraße zwischen Altenbrunslar, Deute und Wolfershausen war bis zum Morgen gesperrt. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Vermutlich muss das gesamte Gebäude abgerissen werden.

Brand in Wohnhaus in Felsberg (Nordhessen): Löscharbeiten der Feuerwehr laufen auf Hochtouren

Erstmeldung vom Dienstag, 10.03.2020, 06.21 Uhr: In Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel (Nordhessen) stand am frühen Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Polizei erhielt gegen 4.10 Uhr Kenntnis über den Brand in der Wolfershäuser Straße im Stadtteil Neuenbrunslar in Felsberg.

+ Die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen auf Hochtouren: Brand in Einfamilienhaus in Felsberg-Neuenbrunslar. © HessennewsTV

Wie die Polizei mitteilt, laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. Zur möglichen Brandursache und Verletzten könne aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Dies gilt auch für die Höhe des Schadens, die der Brand am Dienstagmorgen angerichtet hat.

Es wird nachberichtet.

Von Alicia Kreth und Helmut Wenderoth

Brand in Felsberg (Nordhessen): Eimer Asche löst Feuer in Schuppen aus

Erst vor wenigen Tagen löste ein Eimer Asche einen Brand in einem Schuppen in Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel (Nordhessen) aus. Ein Nachbar bemerkte daraufhin eine starke Rauchentwicklung aus dem Schuppen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Außerdem versuchte er mit mehreren Eimern Wasser, die er auf die Flammen goss, das Feuer in dem Schuppen, der auch als Holzlagerraum genutzt wird, zu löschen. Damit verhinderte der Nachbar vermutlich Schlimmeres. In dem Schuppen in Felsberg brannten Kunststoffteile und weitere gelagerte Gegenstände. Vermutlich waren noch Glutreste in dem Ascheeimer, die den Brand in dem Schuppen auslösten.

Brand in Wohnhaus im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen):

Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es zuletzt auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Auch hier teilte ein Anwohner aus der Nachbarschaft der Feuerwehr über Notruf mit, dass ein Haus brennt. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand laut Polizei in der Küche eines einstöckigen Fachwerkhauses mit Anbau. Das Feuer griff danach schnell auf die übrigen Gebäudeteile über, sodass das Haus im Ortsteil Dodenhausen in der Gemeinde Haina (Kloster) im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) in Vollbrand geriet. Der Mann, der zuvor noch in der Küche kochte, blieb unverletzt.

