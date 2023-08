Brandstiftung nach Schaden bei Werkstattbrand ausgeschlossen

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einem Werkstattbrand in Lautertal im Odenwald hat die Polizei vorsätzliche Brandstiftung als mögliche Ursache ausgeschlossen. Brandermittler fanden keine Hinweise darauf, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die tatsächliche Ursache für das Feuer sei jedoch weiter unklar. Der Besitzer der Werkstatt hatte am Dienstagabend vergangene Woche starken Rauchgeruch und daraufhin die Flammen bemerkt.

Lautertal - Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf anliegende Wohnhäuser und löschte es am frühen Mittwochmorgen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von geschätzt mehr als einer Million Euro. dpa