Brennender E-Motorroller sorgt für Löscheinsatz in Warenhaus

Kreis Bergstraße

Ein brennender Elektro-Motorroller in einem Warenhaus in Lampertheim (Kreis Bergstraße) hat am Samstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Mitarbeiter der Firma für Garten- und Freizeitwaren kam zur Abklärung ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Lampenheim am Sonntag. Die Feuerwehr löschte den Roller ab. Die Flammen seien nicht auf das Gebäude übergriffen, hieß es.

Lampertheim - Die Feuerwehr belüftete das verrauchte Gebäude. Die Ursache für den Brand sowie die Schadenshöhe waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar. dpa