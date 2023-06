Brennendes Wohnmobil: Feuer greift auf Grünsteifen über

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein an einem Wohnmobil ausgebrochenes Feuer hat auf der Autobahn 66 in Hanau auf Bäume und einen Grünstreifen übergegriffen. Der Fahrer hatte am Freitag auf Höhe der Abfahrt Hanau-Nord Rauch aus dem Motorraum bemerkt, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Er habe das Wohnmobil am Fahrbahnrand abgestellt, kurz darauf habe das Fahrzeug bereits in Flammen gestanden und sei schließlich komplett ausgebrannt.

Hanau/Offenbach - Der Fahrer blieb unverletzt, die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Grund für das Feuer. Wegen der Löscharbeiten musste die Abfahrt zeitweise gesperrt werden, die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar. dpa