Kraftradfahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein 56 Jahre alter Kraftradfahrer ist am Samstagabend von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Breuberg - Ein 56 Jahre alter Kraftradfahrer ist auf einer Landstraße bei Neustadt/Rai-Breitenbach von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle auf der L3259 seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto habe den Mann auf dem Zweirad beim Abbiegen erfasst, hieß es. Um welche Art von Kraftrad es sich handelte, war zunächst unklar. Auch weitere Details zum Unfall lagen nicht vor.

dpa

Lesen Sie auch

Ein Motorradfahrer nach Unfall verstorben – drei Menschen in Lebensgefahr: Nach einem schweren Motorradunfall bei Münster sind am Samstagmittag ist einer der Motorradfahrer verstorben. Drei weitere Menschen schweben noch in Lebensgefahr.



Finanzdebakel bei Stadtwerke-Tochter: Druck wächst: Das Finanzdebakel bei der Stadtwerke-Tochter Main Mobil Offenbach (MMO) zieht die erwarteten politischen Kreise.