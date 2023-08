Briefwahl in Hessen beginnt

Teilen

Das Rednerpult ist vor der Plenardebatte im hessischen Landtag noch leer. © Frank Rumpenhorst/dpa

Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl können Wählerinnen und Wähler bereits jetzt ihre Stimme abgeben. Denn von diesem Montag (28. August) an sind bei den kommunalen Wahlämtern die Unterlagen für die Briefwahl erhältlich. Wer sich ausweisen kann, der darf direkt vor Ort in einer Wahlkabine sein Kreuzchen machen.

Wiesbaden - Spätestens bis 17. September sollen auch die Wahlbenachrichtigungen an alle Haushalte verschickt werden, inklusive eines Antragsformular für eine Briefwahl. „Anträge können aber auch ohne diesen Vordruck beispielsweise per E-Mail oder Brief gestellt werden“, erklärte der Landeswahlleiter. Zudem bieten viele Städte und Gemeinden auf ihren Internetseiten ein Antragsformular an.

Am 8. Oktober sind schätzungsweise rund 4,3 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament in Wiesbaden zu wählen. Der Anteil der Briefwähler bei der letzten hessischen Landtagswahl 2018 lag bei 24,4 Prozent. Insgesamt 21 Parteien oder Wählergruppen sind zur Abstimmung zugelassen. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 745 Bewerberinnen und Bewerber, mehr als ein Drittel davon (261) sind Frauen. Wahlberechtigt sind deutsche Staatsbürger, die am Abstimmungstag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben. Aber auch für Wohnsitzlose in Hessen gibt es Teilnahmemöglichkeiten.

Seit fast einem Vierteljahrhundert regiert die CDU in Hessen, seit fast zehn Jahren zusammen mit den Grünen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will sein Amt verteidigen. Aber auch der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kämpfen um den Einzug in die Wiesbadener Staatskanzlei.

2018 hatten es sechs Fraktionen in den Landtag geschafft: Die CDU erreichte 27,0 Prozent, SPD und Grüne kamen beide auf 19,8 Prozent. Die AfD lag bei 13,1, die FDP bei 7,5 und die Linken bei 6,3 Prozent. dpa