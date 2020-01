Bromskirchen: Fachwerkhaus abgebrannt - Drei Leicht- und eine Schwerverletzte

Ein Fachwerkhaus in Bromskirchen stand in Vollbrand - vier Bewohner wurden verletzt.

Ein Fachwerkhaus im nordhessischen Bromskirchen stand am Samstagmorgen in Vollbrand. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden verletzt - eine Frau darunter schwer.

Feuer in einem Fachwerkhaus in Bromskirchen im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg .

. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden verletzt - eine Frau darunter schwer.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Samstagmorgen (18.01.2020) gegen 7,20 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in Bromskirchen. Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt.

Das Fachwerkhaus in der Hauptstraße stand in Vollbrand, dennoch gelang es allen Bewohnern, sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude zu retten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern.

Bromskirchen: Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden vier Personen verletzt, darunter auch zwei Kinder. Eine Erwachsene wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Feuer in Bromskirchen: Haus ist unbewohnbar - Brandursache wird ermittelt

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Beamte der Kripo Korbach werden dahingehend die Ermittlungen aufnehmen. Die Brandstelle wurde weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Am Freitag hatte es in Vöhl (Waldeck-Frankenberg) in einer Asylunterkunft gebrannt: Dort war das feuer in zwei Zimmern ausgebrochen. Zehn Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, allerdings fahndet die Polizei derzeit nach einem 20-jährigen Bewohner, der verdächtigt wird, die Brände gelegt zu haben.