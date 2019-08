Zwei schwer verletzte Radfahrer – Polizei sucht Zeugen 

In Bruchköbel ist es zu zwei Unfällen mit Fahrradfahrern gekommen. In beiden Fällen gab es Verletzte.

Bruchköbel – Am heutigen Donnerstag (22.08.) ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto im Bereich Hauptstraße/Schweizergasse verletzt worden. Gegen 11 Uhr wollte der 68 Jahre alte Radler von der Hauptstraße abbiegen und streckte seinen Arm dazu aus.

Bruchköbel: Fahrerflucht nach Unfall

In diesem Moment überholte ihn ein Kleinwagen und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte von seinem Rad und verletzte sich. Die Fahrerin des silbernen Kleinwagens stieg kurz aus, kehrte dann jedoch augenblicklich in ihren Wagen zurück und ergriff die Flucht. Bislang liegt noch keine nähere Beschreibung der Verursacherin und ihres Fahrzeuges vor. Die Fluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch (21.08) kam es bereits zuvor in der Hauptstraße zu einem Unfall. Ein 51 Jahre alter Autofahrer wollte rechts auf der Höhe der 90er-Hausnummern nach rechts einbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 50 Jahre alten Radler. Der Hanauer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wagen. Er wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Ebenfalls am Mittwoch kam es zu einem kuriosen Unfall: In Frankfurt verlor ein Radfahrer bei einem Unfall ein Körperteil – und ließ es einfach liegen. Auch an der Osthafenbrücke gab es Unfälle. Die Grünen fordern nun Aufklärung und bezeichnen den betroffenen Radweg als lebensgefährlich.

marv