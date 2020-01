L3010 gesperrt

+ © Symbolbild/picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Ein 18-Jähriger konnte nur noch tot aus seinem VW Polo geholt werden. © Symbolbild/picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schrecklicher Fund am Wochenende in der Wetterau: Ein 18-Jährige wurde tot in seinem Auto gefunden. Zuvor war der Wagen gegen einen Baum geprallt.