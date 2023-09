Schwerer Frontalzusammenstoß in Südhessen fordert zwei Todesopfer

Von: Sebastian Richter

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte - das ist die traurige Bilanz eines Frontalzusammenstoßes auf der B47. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bürstadt – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend (02.09.) auf der B 47 bei Bürstadt. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier VW-Multivan wurden zwei Personen tödlich und zwei weitere lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag berichtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr zwischen der Gottfried-Keller-Straße und der Hermann-Löns-Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Personen besetzt.

Auf der B47 bei Bürstadt kollidieren zwei Autos. © 5Vision.news

Tragischer Unfall in Bürstadt: Zwei Menschen tödlich verletzt

In einem der Fahrzeuge erlagen der 57-jährige Fahrer und die 48-jährige Beifahrerin ihren Verletzungen. Im zweiten Fahrzeug wurden der 32-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bis auf die 29-jährige Frau waren alle Unfallbeteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet bzw. geborgen werden. Alle Beteiligten stammen aus dem Landkreis Bergstraße.

Bei dem Unfall bei Bürstadt werden zwei Menschen getötet. Beide beteiligten Autos werden völlig demoliert. © 5Vision.news

Bürstadt: Straße nach tödlichem Unfall für Stunden voll gesperrt

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt. An der Unfallstelle waren neben vier Polizeistreifen aus Lampertheim, Heppenheim und Gernsheim auch die Feuerwehren aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode, drei Notärzte, sieben Rettungswagen, der Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Brandschutzaufsichtsdienst und die Krisenintervention im Einsatz.

Die B47 zwischen Bürstadt-Mitte und dem Abzweig nach Riedrode war aufgrund von Reinigungsarbeiten noch für geraume Zeit voll gesperrt. (spr)

Erst vor rund sechs Wochen kam es auf der B47 bei Bürstadt zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos. Mehrere Menschen wurden verletzt – darunter auch Kinder.