Schockmoment auf der A67: Mann schießt auf vorbeifahrendes Auto

Auf der A67 an der Anschlussstelle Büttelborn hat ein Fahrer das Auto eines vorbeifahrendes Ehepaars beschossen. Die Polizei ermittelt.

Büttelborn - Aus dem Fenster eines schwarzen Audi A4 schoss ein Beifahrer am Dienstag (4. Juni) gegen 18.20 Uhr auf der A67, in Höhe der Anschlussstelle Büttelborn, mit einer Pistole auf das Fahrzeug eines in Richtung Darmstadt fahrenden Ehepaars aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.

A67: Aus vorbeifahrenden Auto geschossen

Die Windschutzscheibe des beschossenen Autos wurde dabei beschädigt. Der betroffene Autofahrer vermutet, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Luftpistole gehandelt hat.

Das Autokennzeichen des flüchtigen Audi A4 war mit grauem Klebeband abgeklebt. Der Fahrer ist etwa 30 Jahre alt, blond und trägt einen Oberlippenbart. Sein Beifahrer, der geschossen hat, ist Mitte 20 Jahre alt und hat schwarzes, schulterlanges Haar.

Büttelborn: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich unter der Nummer 06151 8756-0 zu melden.

