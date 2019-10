Toter nach heftigem Streit - Was geschah auf dem Reiterhof?

Auf einem Reiterhof in Büttelborn kam es Freitagnacht zu einem Streit zwischen zwei Männern. Jetzt ist einer von ihnen tot. Die Hintergründe sind noch unklar.

Büttelborn - Auf einem Pferdehof in der hessischen Gemeinde Büttelborn ist am Freitagabend (25.10.2019) ein 46-Jähriger mutmaßlich von einem 40-Jährigen so schwer verletzt worden, dass er in der Nacht im Krankenhaus verstarb. Dies meldet die Polizei Darmstadt am frühen Samstagnachmittag.

Büttelborn: Streit auf Reiterhof eskaliert

Offenbar ist ein Streit zwischen dem 46-Jährigen und 40-Jährigen auf dem Gelände des Pferdehofes entbrannt, der dann gegen 23.30 Uhr eskaliert und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Toter nach körperlicher Auseinandersetzung auf Reiterhof

Dabei wurde der 46-Jährige schwerst verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenige Stunden nach Einlieferung. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen dem Verdacht des Totschlags. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts weiter bekannt.

ror