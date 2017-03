BUND erhebt schwere Vorwürfe gegen Umweltministerin

Wiesbaden - Der Naturschutzbund BUND hat Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) aufgefordert, das Verpressen salzhaltiger Abwässer beim nordhessischen Düngemittel- und Salzproduzenten K+S nicht länger zuzulassen.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (Samstag) hatte zuvor berichtet, die Grünen-Politikerin habe massive Einwände ihrer Fachbehörde gegen die befristete Erlaubnis zur Abwasserversenkung ignoriert. Das Umweltministerium in Wiesbaden weist die Vorwürfe zurück. Die Folgen der umstrittenen Abwasserbeseitigung für das Grund- und Trinkwasser waren in Hessen mithilfe eines Computermodells berechnet worden. Dem Bericht zufolge habe das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) im Februar erklärt, das Modell beruhe auf eklatanten Fehlern, Unsicherheiten und unplausiblen Annahmen.

Das Regierungspräsidium in Kassel hatte bereits im Dezember 2016 dem Kalikonzern erlaubt, bis Ende 2021 jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter Salzwasser im Erdreich zu versenken. Nach Auskunft des Ministeriums habe das Landesamt dagegen bereits 2011 festgestellt, dass es selbst über keinerlei Kompetenz in der Bewertung des Modells verfüge. Daher sei das Büro für Hydrogeologie und Umwelt in Gießen mit der Prüfung beauftragt worden. (dpa)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa