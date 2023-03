Lotto-Glück in Hessen: Nächster Gewinner im Bundesland

Von: Vincent Büssow

Teilen

Unwahrscheinlich viele Lotto-Gewinner kommen in diesem Jahr aus Hessen. Die nächste Million geht nach Wiesbaden.

Wiesbaden – Wahrscheinlichkeitsrechnung ist so eine Sache. Liest man von der Chance von eins zu etwa 15 Millionen, die laut lotto.de benötigt werden, um die berüchtigten 6 von 49 zu tippen, kann die Hoffnung auf den großen Gewinn durchaus schwinden. Ungeachtet jeder Plausibilität hat ein Mann aus der hessischen Landeshauptstadt jetzt aber die richtigen Zahlen getippt. Die ebenfalls unwahrscheinlich lange Liste von diesjährigen Lotto-Gewinnern aus Hessen hat somit ein neues Mitglied.

Nicht nur die Unwahrscheinlichkeit lag beim jüngsten Lotto-Gang im Millionenbereich: Für den richtigen Tipp kann sich der Mann aus Hessen über eine Ausbeute in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro freuen. Dasselbe gilt übrigens für einen Spieler aus Bremen. Die gänzlich unscheinbare Zahlenfolge 5, 12, 23, 26, 33 und 48 führte diesmal für beide zum Gewinn.

6 aus 49: Fünfter Lotto-Gewinner aus Hessen in diesem Jahr

Der neue Millionär aus Wiesbaden ist nun bereits der fünfte hessische Millionengewinner in diesem jungen Jahr. Bereits der erste Lotto-Millionär 2023 kam aus Hessen – Offenbach, um genau zu sein. Weitere Gewinne gingen in den Kreis Offenbach und den Wetteraukreis, bis zuletzt ein Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf den Eurojackpot knacken konnte. Es scheint also, als ob das Glück in diesem Jahr tatsächlich auf Hessen gefallen ist, wobei das mathematisch dann doch eher unwahrscheinlich ist.

In Hessen gibt es in diesem Jahr schon fünf Lotto-Millionäre. Der neuste Gewinner kommt aus Wiesbaden. (Symbolfoto) © Michael Bihlmayer / Imago Images

Für den ganz großen Gewinn fehlte dem Mann aus Wiesbaden nur die Superzahl (4). Da sonst auch niemand Erfolg in der Gewinnklasse 1 vorweisen konnte, steigt der Betrag hier zur nächsten Ziehung am Mittwoch (1. März) auf stolze 17 Millionen Euro. Die Chance auf diese Summe liegt übrigens bei 1 zu 139.838.160. Viel Glück! (vbu)