Bundesliga-Profis wählen Kolo Muani zum besten Feldspieler

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist in einer Umfrage des „Kicker“ unter den Profis der Fußball-Bundesliga zum besten Feldspieler der abgelaufenen Saison gewählt worden. Wie das Magazin am Sonntag bekannt gab, bekam der 24 Jahre alte Franzose 24,2 Prozent der Stimmen seiner Kollegen bei der Frage, welcher Feldspieler ihnen sportlich am meisten imponiert habe.

Berlin - Hinter dem torgefährlichen Nationalspieler folgten Jude Bellingham (17,5 Prozent), der von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechselt, und Niclas Füllkrug (11,9) von Werder Bremen. Vorjahressieger Christopher Nkunku, der von RB Leipzig zum FC Chelsea geht, erhielt nur noch 1,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Deutlich enger ging es bei der Frage nach dem Gewinner unter den Trainern zu. Der Schweizer Urs Fischer, der mit dem 1. FC Union Berlin erstmals die Qualifikation für die Champions League schaffte, setzte sich vor dem spanischen Ex-Nationalspieler Xabi Alonso von Bayer Leverkusen durch. Fischer bekam 21,8 Prozent der Stimmen, Alonso 21,0.

Zum besten Offensivspieler der Welt wurde mit einer absoluten Mehrheit von 52,0 Prozent wenig überraschend der Norweger Erling Haaland gewählt. 131 der 252 teilnehmenden Profis stimmten für den Champions-League-Sieger von Manchester City. Dahinter folgten Haalands Teamkollege Kevin De Bruyne (14,3) und Kylian Mbappé (13,1) von Paris Saint-Germain. dpa