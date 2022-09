Bundesliga startet mit Frankfurt - Bayern in großem Stadion

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Zum Auftakt der 33. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen empfängt Eintracht Frankfurt heute (19.15 Uhr/Magentasport und Eurosport) Vizemeister FC Bayern München im großen Frankfurter Stadion. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis erwartet im Deutsche Bank Park einen Zuschauerrekord. Die bisherige Besucher-Bestmarke in der Liga stammt von 2014, als der VfL Wolfsburg gegen den 1.

Frankfurt/Main - FFC Frankfurt vor 12.464 Fans spielte. Die Eintracht hofft auf über 20.000 Besucher.

Der Titelverteidiger und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg startet am Samstag (13.00 Uhr) gegen die SGS Essen. Nach der erfolgreichen EM in England erhoffen sich der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine einen Aufschwung in der Liga. Zuletzt kamen durchschnittlich nur gut 800 Fans zu den Spielen. dpa