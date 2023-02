Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Dieb von Luxusuhr fest

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen den mutmaßlichen Dieb einer 150.000 Euro teuren Armbanduhr festgenommen. Der 34-Jährige werde verdächtigt, sie gemeinsam mit einem Kumpanen einem Mann vom Handgelenk gerissen zu haben. Zu dem Diebstahl kam es nach Angaben der Bundespolizei im Mai vergangenen Jahres in Mailand.

Frankfurt/Main - Der Verdächtige wurde demnach mit europäischem Haftbefehl gesucht, am Donnerstag bei seiner Ankunft aus Algier am Frankfurter Flughafen festgenommen und in Auslieferungshaft gebracht. dpa