Bus, Bahn und Flugbetrieb betroffen: Bundesweiter Streik legt Verkehr in Hessen lahm

Von: Sebastian Richter

Der gemeinsame Streik von Verdi und der EVG betrifft nahezu alle Verkehrsbereiche. In Hessen bewegt sich am Montag wenig bis gar nichts.

+++ 6.56 Uhr: Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel sind dem Aufruf zum Streik im öffentlichen Nahverkehr gefolgt. Alle Beschäftigten, die zum Ausstand aufgerufen wurden, seien dem Appell gefolgt, sagte der Verdi-Landesbezirksleiter Jürgen Bohnert am frühen Morgen. Busse und Bahnen seien in den Depots geblieben, am Frankfurter Flughafen stehe alles still. „Die Beschäftigten wollen ganz deutliche Zeichen setzen“, sagte Bohnert.

Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) werde bestreikt, bestätigte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens. „Es fahren keine Busse, Straßenbahnen oder Regiotrams.“ In Kassel seien nur regionale Busse unterwegs, die nicht zur KVG gehörten. In Wiesbaden sollen am Montag ebenfalls keine städtischen Busse fahren, in Frankfurt sind keine Straßen- und U-Bahnen unterwegs.

Großstreik in Hessen: Am Montag steht der Verkehr weitestgehend still

Update vom Montag, 27. März, 6.17 Uhr: Der großangelegte Warnstreik im öffentlichen Verkehr in Hessen hat begonnen. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Zudem sollen städtische Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht fahren.

Von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hieß es vorab: „Das einzige öffentliche Verkehrsmittel werden in Frankfurt die Busse sein.“ Sie könnten allerdings nicht als Ersatz für innerstädtische Bahnlinien dienen, die pro Zug mehreren hundert Fahrgästen Platz böten. In anderen hessischen Regionen werden dagegen voraussichtlich kaum Auswirkungen im kommunalen Nahverkehr spürbar sein.

Hessen: Auch zu Luft und zu Wasser geht am Montag nichts

Von dem bundesweiten Verkehrswarnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind außerdem Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft betroffen. An Deutschlands größtem Airport in Frankfurt wird es nach Angaben des Betreibers Fraport keinen regulären Passagierverkehr geben. Ausgerechnet am Tag vor dem Warnstreik hatten zudem technische Störungen bei der Lufthansa das Einchecken am Schalter sowie beim Boarden in Frankfurt beeinträchtigt.

Am Montag plant die EVG ab 6.00 Uhr eine Kundgebung in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort soll der stellvertretende EVG-Bundesvorsitzende, Kristian Loroch, sprechen. Neben der EVG hat Verdi zu den Warnstreiks aufgerufen, die Gewerkschaften wollen in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten. Das Streikende soll um 24.00 Uhr sein.

Schulpflicht gilt in Hessen – Streikbedingtes Fehlen allerdings entschuldigt

Nichts wird an diesem Montag im gesamten Fernverkehr der Deutschen Bahn gehen. Auch bei der DB Regio Mitte ging die Bahn von massiven Beeinträchtigungen aus. Betroffen sind auch S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Andere Bahnunternehmen wie Vlexx gingen ebenfalls davon aus, dass es am Montag „zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebs“ kommen werde, weil wegen des Streikaufrufs bei der DB Netz AG die Schieneninfrastruktur wohl nicht zur Verfügung stehe.

Das hessische Kultusministerium erinnerte vorab daran, dass auch am Montag die Schulpflicht gelte. „Können die Kinder im Fall von Ausfällen öffentlicher Verkehrsmittel nicht mit dem Auto gefahren werden oder anderweitig in die Schule kommen, ist das Nichterscheinen im Unterricht entschuldigt“, erläuterte ein Sprecher. Es gälten die üblichen Meldewege.

Größter Warnstreik in deutscher Geschichte

Erstmeldung von Sonntag, 26. März, 22.15 Uhr: Frankfurt – Es ist der größte Warnstreik, den es in Deutschland je gegeben hat: Die Gewerkschaft Verdi hat gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) zu einem Warnstreik aufgerufen. Der bundesweite Streik am Montag macht den Weg zur Arbeit für viele Pendlerinnen und Pendler beschwerlich. Busse, Regionalzüge, S-Bahnen, Straßenbahnen und U-Bahnen werden still stehen, ebenso gibt es im Fernverkehr auf der Schiene und an Flughäfen in der Luft nur einen eingeschränkten Betrieb. Sieben Bundesländer sind betroffen, darunter auch Hessen.

Verdi und der Beamtenbund dbb treffen sich am Montag zur dritten Verhandlungsrunde für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Diensts mit Vertretern von Bund und Kommunen. Beide Seiten sind mit ihren Vorstellungen noch weit voneinander entfernt, eine Einigung in den darauffolgenden Tagen ist aber nicht ausgeschlossen.

Streik im Verkehr trifft Hessen: Sonntagsfahrverbot für Lkws aufgehoben

Volle Straßen sind auch deshalb zu erwarten, weil Verdi in sieben Bundesländern den öffentlichen Personennahverkehr bestreiken lässt und viele Menschen dann aufs Auto ausweichen dürften. Betroffen sind neben Hessen Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und weite Teile Bayerns. In mehreren Bundesländern wurde für Sonntag das Lkw-Fahrverbot aufgehoben oder gelockert. So können manche Transporte um einen Tag vorgezogen werden.

Der Streik könnte auch nach dem Streiktag Folgen nach sich ziehen. So könnte der Flugverkehr am Flughafen Frankfurt rund um die Osterfeiertage Auswirkungen spüren. Denn: Der Streik erschwert die Vorbereitungen auf den erhöhten Flugbetrieb in den Ferien. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr Bestes, um Reisenden den gewohnten guten Service in Frankfurt zu bieten“, sagte Fraport-Manager Alexander Laukenmann. „Dennoch kann es zu Tageszeiten mit starkem Reiseverkehr zu Wartezeiten kommen, auf die sich Passagiere einstellen müssen.“

Der bundesweite Streik betrifft in Hessen fast alle Verkehrsbereiche. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern

Durch den Streik erhöhen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeberseite. Verdi und der Beamtenbund dbb treffen sich am Montag zur dritten Verhandlungsrunde für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Diensts mit Vertretern von Bund und Kommunen. Beide Seiten sind mit ihren Vorstellungen noch weit voneinander entfernt, eine Einigung in den darauffolgenden Tagen ist aber nicht ausgeschlossen.

Gleichzeitig hat sich die EVG mit Vertretern der Deutschen Bahn am Donnerstag zu einer ersten Verhandlungsrunde getroffen. Auch hier hat die Gewerkschaft ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt. Kommende Woche sind eigentlich weitere Verhandlungen geplant, mit der Bahn will die EVG in diesem Rahmen aber erst Ende April weiter verhandeln. (spr/dpa)