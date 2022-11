Busfahrer steht nach tödlichem Unfall vor Gericht

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einer Toten und mehreren Verletzten hat sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an ein Linienbusfahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem 40-Jährigen fahrlässige Tötung und mehrfache fahrlässige Körperverletzung zur Last. Im September 2019 soll er in Frankfurt-Rödelheim zunächst eine rote Ampel überfahren haben.

Frankfurt/Main - Beim Abbiegen stieß der Omnibus mit einem Pkw zusammen, dessen Beifahrerin kurz darauf an ihren schweren Verletzungen starb. Mehrere Businsassen wurden bei dem Aufprall verletzt. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. dpa