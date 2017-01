Busfahrer-Streik: Verdi benennt Ex-SPD-Abgeordneten als Schlichter 

Frankfurt - Im Tarifstreit bei den hessischen Busfahrern hat die Gewerkschaft Verdi am Samstag den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Rudolf Hausmann aus Baden-Württemberg als Schlichter benannt.

Der 62-jährige Tarifexperte Rudolf Hausmann hatte laut Verdi lange bei der Gewerkschaft ÖTV gearbeitet, bevor er hauptberuflich in die Politik wechselte. Nach seiner Abgeordnetentätigkeit leitete er mehrere Jahre den Fachbereich Verkehr bei Verdi in Baden-Württemberg.

Die Schlichtung beginnt am Montag, dann sollen nach rund zwei Wochen mit dem Beginn der Frühschicht die streikenden Fahrer wieder an die Arbeit gehen. Die Arbeitgeber, der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmen, hatten bereits am Freitag den ehemaligen RMV-Geschäftsführer Volker Sparmann zum Schlichter berufen. (dpa)

