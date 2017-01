Busfahrer streiken auch den fünften Tag

Wiesbaden/Offenbach - Keine Bewegung im Busfahrer-Streik in Hessen: Nachdem am Freitag der fünfte Tag des Ausstands begonnen hat, ist eine weitere Verlängerung des Arbeitskampfs nicht auszuschließen.

„Wenn die Arbeitgeber bis zum Mittag kein Verhandlungsangebot vorlegen, werden wir wahrscheinlich die Fortsetzung des Streiks beschließen“, sagte Verdi-Sprecher Jochen Koppel am Freitagmorgen. Am Freitag sollten in einigen Städten erneut die Busse in den Depots bleiben. Schwerpunkte des Ausstands sollen weiter unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Fulda, Gießen und Marburg sein. Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer sind bislang nicht in Sicht. Die Fronten scheinen verhärtet. "Wir sind irritiert, dass die Arbeitgeber kein Zeichen geben. Mittlerweile schließen sich dem Streik auch Kollegen an, die bisher gezögert haben", sagte Koppel.

Lesen Sie dazu auch: Fährt mein Bus? Überblick zum Streik in der Region Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns von 12 auf 13,50 Euro. Die Arbeitgeber bieten 12,65 Euro. Die Forderungen der Gewerkschaft würde nach Angaben des Bus-Verbands insgesamt eine Erhöhung der Lohnkosten um 25 Prozent bedeuten. So fordert Verdi auch Verbesserungen bei Pausenregelungen, bei der betrieblichen Altersvorsorge und dem Urlaubsanspruch. (dpa)

