Busfahrerstreik geht auch am Mittwoch weiter

Der Busfahrerstreik geht am Mittwoch auch in unserer Region weiter.

Wiesbaden/Offenbach - Es wird der zehnte Tag in Folge, an dem die Busfahrer in Hessen ihre Arbeit niederlegen. Laut Verdi gibt es nämlich noch immer kein verhandlungsfähiges Angebot von Seiten der Arbeitgeber.

Schwerpunkte des Busfahrerstreiks bleiben auch weiterhin Offenbach, Frankfurt, Hanau, Darmstadt, Marburg, Gießen und Fulda. Das ist damit der zehnte Tag in Folge für die Pendler auch in unserer Region, an dem sie meist vergeblich auf ihren Bus warten werden. Verdi rechtfertig den Ausstand auch weiterhin: Noch immer gäbe es kein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber. "Die Arbeitgeber sind ganz klar am Zug", teilte Verdi-Streikleiter Jochen Koppel mit.

Aufgerufen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften - die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro. Der Streik hatte am Montag vergangener Woche begonnen - ob Ihr Bus fährt, können Sie in unseren Überblick nachlesen. (dpa)