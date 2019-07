Streit eskaliert: Mann will 20-Jährigen umfahren

In der Haydnstraße in Butzbach eskalierte der Streit zwischen zwei Männern.

Ein Streit in Butzbach eskaliert: Mann will einen 20-Jährigen umfahren.

Butzbach - Am Donnerstagnachmittag eskalierte der Streit zwischen zwei Männern vor einer Bäckerei in der Haydnstraße. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Golf absichtlich auf einen 20-Jährigen zu, der sich mit einem Sprung auf die Motorhaube retten konnte.

Gegen 13.50 Uhr passte der 21-Jährige das Opfer ab und wollte den 20-Jährigen zur Rede stellen. Der ließ sich nicht auf ein Gespräch ein und ging davon. Plötzlich hörte er einen Motor aufheulen und quietschende Reifen. Als er sich umdrehte, sah er, wie der Täter mit seinem Golf direkt auf ihn zufuhr. Er sprang hoch, landete auf der Motorhaube und fiel zu Boden. Der Golf krachte ungebremst in die Wand einer Bäckerei.

Männer schweigen sich zum Streit aus

Das aus dem Iran stammende Opfer zog sich leichte Verletzungen zu. Der aus Aserbaidschan stammende Angreifer blieb unverletzt. Butzbacher Polizisten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Über die Hintergründe der Tat schweigen sich beide Männer bisher aus.

Dem 21-Jährigen wurde auf der Wache Blut abgenommen, da der Verdacht bestand, dass er unter Medikamenten- und Drogeneinfluss stand. Angehörige berichteten von psychischen Problemen des Mannes, daher wurde er einer Ärztin in einer psychiatrischen Einrichtung vorgeführt. Die lehnte eine Aufnahme in der Einrichtung aber ab. Wegen fehlender Haftgründe wurde er dann in die Obhut seiner Angehörigen entlassen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Zur Klärung des genauen Tatherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen hinzugezogen. Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

