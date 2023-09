Transfer

Nemanja Celic verlässt den Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 und wechselt nach Österreich zum SV Ried. Dies teilten die Hessen am Freitagabend mit. Celic war 2021 von der WSG Tirol zu den Lilien gekommen, für die er aber nur 14 Pflichtspiele bestritt. In der Vorsaison war der 24 Jahre alte Österreicher bereits an den Linzer ASK ausgeliehen.