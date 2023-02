Chagall-Ausstellung endet mit Besucherrekord

Teilen

Die Ausstellung „Chagall. Welt in Aufruhr“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Wie die Kunsthalle am Mittwoch mitteilte, sahen mehr als 243.000 Menschen die Werkschau. „Das ist der größte Publikumserfolg in der Geschichte des Hauses“, sagte Schirn-Direktor Sebastian Baden.

Frankfurt/Main - Die Ausstellung beleuchtete vom 4. November 2022 bis 19. Februar 2023 eine bislang wenig bekannte Seite im Schaffen des Malers Marc Chagall (1887-1985): seine Werke der 1930er- und 1940er-Jahre, in denen sich die farbenfrohe Palette des jüdischen Künstlers zunehmend verdunkelte. Gezeigt wurden rund 60 Arbeiten. Vom 17. März bis 18. Juni ist die Werkschau im Henie Onstad Kunstsenter im norwegischen Oslo zu sehen.

Die bislang besucherstärksten Ausstellungen in der Schirn waren den Angaben zufolge „Edvard Munch. Der moderne Blick“ (2012) mit gut 213.000 Besuchern und „Magritte. Der Verrat der Bilder“ (2017) mit rund 190.000 Besuchern. dpa