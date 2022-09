Champions League: Frankfurt bangt um Rode, Leipzig um Olmo

Teilen

Frankfurts Sebastian Rode (r) erzielt das Tor zum 2:0 gegen Leipzigs Willi Orban. © Arne Dedert/dpa

Vor dem Start in die Champions League bangt sowohl Eintracht Frankfurt als auch RB Leipzig um jeweils einen Leistungsträger. Bei den Hessen droht Kapitän Sebastian Rode am Mittwoch gegen Sporting Lissabon auszufallen, die Sachsen müssen am Dienstag gegen Schachtjor Donezk wahrscheinlich auf Dani Olmo verzichten. Beide Profis mussten am Samstagabend im direkten Bundesligaduell aus Verletzungsgründen vorzeitig ausgewechselt werden.

Frankfurt/Main - Bei Rode zwickte nach Auskunft von Eintracht-Trainer Oliver Glasner der Oberschenkel. „Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist nur ein kurzer Zeitraum, in dem er wieder fit sein müsste. Es wäre natürlich schade, wenn er wieder pausieren muss“, sagte Glasner nach dem überzeugenden 4:0-Sieg der Frankfurter, zu dem Rode einen Treffer beisteuerte.

Leipzigs Olmo musste schon nach elf Minuten mit Knieproblemen vom Feld. „Das war schmerzhaft für uns. Genaueres wissen wir aber wahrscheinlich erst am Sonntag“, sagte RB-Trainer Domenico Tedesco. dpa