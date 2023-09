Comics und Popkultur: Mangamesse Connichi startet

Die Mangamesse Connichi startet an diesem Freitag (14 Uhr) in Wiesbaden. Zum ersten Mal kommen Fans japanischer Comics und Popkultur in der Landeshauptstadt zusammen - zuvor fand das seit 2003 organisierte Szenetreffen mit zuletzt rund 27.000 Besuchern in Kassel statt. Laut den Veranstaltern hatte der Platz dort zuletzt nicht mehr ausgereicht, weshalb die Connichi in diesem Jahr in das größere Rhein-Main Congress Center umzieht.

Wiesbaden - Drei Tage lang warten auf die Besucher Vorführungen von Anime-Filmen und -Serien, Bühnenshows und sogenannte Cosplay-Wettbewerbe. Dabei geht es darum, eine Film- oder Comicfigur möglichst detailgenau darzustellen. Durch die größere Veranstaltungsfläche gebe es die Option, ganz neue Ideen auszuprobieren, wie die Connichi-Sprecherin Stephanie Drewing mitteilte. Neu ist etwa das Fantreffen mit verschiedenen Influencern, Bloggern und bekannten Cosplayern sowie die Verleihung des sogenannten Ginco-Awards für den besten, eigens gestalteten Comic. dpa