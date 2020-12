Corona in Hessen: Weiterer Kreis kündigt Ausgangssperren ab dem Wochenende an

Ab Freitag (11.12.2020) gelten aufgrund der ernsten Corona-Lage in Hessen Ausgangssperren in Regionen, die besonders hohe Infektionszahlen haben. Diese Regionen sind aktuell betroffen.

Aufgrund der weiter angespannten Corona-Lage in Hessen werden nun Ausgangssperren eingeführt.

werden nun eingeführt. Am Donnerstag (10.12.2020) weisen vier Städte und Kreise eine kritische Inzidenz von mehr als 200 auf.

von mehr als 200 auf. Die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Lage in Hessen lesen Sie in unserem News-Ticker.

+++ 18:35 Uhr: Auch im Landkreis Groß-Gerau müssen Ausgangssperren eingeführt werden. Der Kreis hat laut dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 206,8 und überschreitet damit knapp den Grenzwert von 200. Ab Freitag, dem 11.12.2020, um 21 Uhr soll die neue Allgemeinverfügung gelten, die am Freitagvormittag veröffentlicht wird. „Mit den bisherigen Regelungen im Teil-Lockdown ist es uns leider nicht gelungen, die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Groß-Gerau zu senken. Wir verharren auf einem zu hohen Niveau. Es ist bedauerlich, aber es reicht offenbar nicht, an die Vernunft der Menschen zu appellieren“, teilte Landrat Thomas Will in einer Presseerklärung mit.

Der Kreis Groß-Gerau wird eine kreisweite nächtliche Ausgangssperre verfügen, die am Freitag, 11. Dezember 2020, um 21 Uhr in Kraft treten soll. Das kündigte Landrat Thomas Will heute nach dem täglichen #Corona-Briefing an. #KreisGG



Zur Pressemitteilung: https://t.co/or9UiJ5Ngp — Kreisverwaltung GG (@kreisgg) December 10, 2020

+++ 16.35 Uhr: Der Landkreis Gießen hat am Donnerstag (10.12.2020) den zweiten Tag in Folge den Grenzwert zur Warnstufe schwarz gerissen*. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 204,7. Sollte die Inzidenz am kommenden Freitag über 200 bleiben, droht auch hier möglicherweise schon ab dem Wochenende eine Ausgangssperre, sowie ein Alkoholverbot und möglicherweise auch Einschränkungen im Schulbetrieb. Das Kreisbüro will sich spätestens am morgigen Freitag zu den Zahlen und deren Folgen äußern.

Region Inzidenz (10.12.2020) Stadt Offenbach am Main 258,7 Main-Kinzig-Kreis 234,7 Landkreis Limburg-Weilburg 210,0 Kreis Groß-Gerau 207,1 Landkreis Offenbach 190,3 Kreis Gießen 204,7

Ausgangssperren in Hessen: Auch der Kreis Offenbach zieht mit

+++ 16.00 Uhr: Nach dem Kreis Limburg-Weilburg hat nun auch der Landkreis Offenbach die nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liege im Kreis Offenbach seit Anfang November fast konstant bei einem Wert von über 200, nur an wenigen Tag sei dieser Schwellenwert unterschritten worden, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Am heutigen Donnerstag (10.12.2020) liegt der Inzidenzwert nach Angaben des RKI bei 190,3. Der Corona-Krisenstab kündigt dennoch ebenfalls eine neue Allgemeinverfügung an, die am Samstag (12.12.2020) in Kraft treten und vorerst bis zum 20. Dezember befristet sein wird. Dann gelten auch hier Ausgangssperre und Alkoholverbot. „Oberstes Gebot ist nach wie vor, Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren“, sagt Landrat Oliver Quilling. „Mit dieser Maßnahme wollen wir die Infektionszahlen in unserem Kreis senken.“

+ In Hessen werden wegen zu hoher Inzidenzen in immer mehr Regionen Corona-Ausgangssperren verhängt: Auch die Kreise Limburg-Weilburg und Offenbach ziehen nach. © Stadt Limburg

Im Kreis Offenbach, wie auch bereits für die Stadt Offenbach angekündigt, dürfen die Menschen die eigene Wohnung ab Samstag zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus einem triftigen Grund verlassen. Lieferservice und Gassi gehen mit dem Hund blieben weiter erlaubt, Joggen beispielsweise sei verboten. Einkaufen gehen ist in dieser Zeit ebenfalls nicht gestattet, eine Ausnahme bilden Apotheken.

ℹ Nächtliche Ausgangssperre ab Samstag ℹ



Die 7-Tage-Inzidenz des Kreises schwankt in den vergangenen Tagen rund um den Wert von 200 - der höchsten Warnstufe des Landes. Ab Samstag gilt deshalb eine neue Allgemeinverfügung.



Alle Infos 👇https://t.co/uBQN7hOrlq — Kreis Offenbach (@KVOffenbach) December 10, 2020

Corona in Hessen: Auch Kreis Limburg-Weilburg erlässt Ausgangssperre

+++ 13.20 Uhr: Der Kreis Limburg-Weilburg hat eine neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Was sich bereits am Mittwoch (09.12.2020) andeutete, ist heute Gewissheit. Der Kreis überschreitet am dritten Tag in Folge den kritischen Inzidenzwert von 200 bei 213,5. Demnach ist die Alarmstufe „schwarz“ des hessischen Eskalationskonzeptes erreicht. Landrat Michael Köberle hatte bereits am Mittwoch die drohende Allgemeinverfügung vorgestellt. Ab Samstag, den 12. Dezember gilt in Limburg und der Region also die angekündigte, nächtliche Ausgangssperre* und das Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Ursprünglich plante der Landkreis, die Verfügung erst am Samstag zu erlassen.

In der Zeit von 21 bis 5 Uhr, darf das Haus dann nur noch aus einem „triftigen Grund“ verlasen werden. Auswärtige dürften sich gar nicht im Kreisgebiet Limburg-Weilburg aufhalten. Die Ausgangssperre gelte vorerst bis einschließlich 22. Dezember, erklärt Landrat Köberle. Neben der hohen Infektionszahlen in der Region Limburg-Weilburg sei das „Gesundheitssystem an der Grenze der Belastung“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

+++ 12:37 Uhr: Auch der Kreis Limburg-Weilburg reißt laut Informationen des Landkreises die 200-Marke. Die aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor. Dies bedeutet allerdings, dass für den Kreis-Limburg-Weilburg ab Samstag, 12.12.2020, die Corona-Ausgangssperre gilt. Mehr in Kürze.

In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Ausgangssperre gelte bereits ab Freitag, den 11. Dezember. Das war ein Fehler und wir bitten dies zu entschuldigen.

Ausgangssperre in Hessen: Inzidenz im Landkreis Offenbach sinkt

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 07.01 Uhr: Am Freitag (11.12.2020) sollen in Hessen Corona-Ausgangssperren in Kraft treten. Nach Stand vom Donnerstag sind laut Robert Koch-Institut vier Kreise und Städte in Hessen davon betroffen. Das ist mit dem Landkreis Offenbach ein Kreis weniger, als noch am Vortag.

Kreise und Städte, die eine Inzidenz von mehr als 200 aufweisen, sollen nach Plänen des Landes Hessen von nächtlichen Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr betroffen sein. Diese Maßnahmen soll vorerst bis zum 10.01.2021 gelten.

Fünf Regionen in Hessen drohen am Mittwoch Ausgangssperren

Update vom Mittwoch, 09.12.2020, 14.27 Uhr: Noch sind die Corona-Ausgangssperren in Hessen nicht in Kraft. Dennoch gibt es bereits mehr Regionen, als noch am Vortag, die von entsprechenden Maßnahmen betroffen wären. Dieses waren laut Zahlen des Robert Koch-Instituts am Mittwoch (09.12.2020) folgende Kreise und Städte.

Region Inzidenz (09.12.2020) Stadt Offenbach am Main 253,3 Main-Kinzig-Kreis 245,6 Landkreis Limburg-Weilburg 211,7 Landkreis Offenbach 209,4 Kreis Groß-Gerau 203,8

Kreise und Städte, die eine Inzidenz von mehr als 200 aufweisen, sollen nach Plänen des Landes Hessen von nächtlichen Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr betroffen sein. Diese Pläne sollen am Freitag, den 11.12.2020, in Kraft treten.

Corona in Hessen: Ausgangssperren und Alkoholverbot in Hotspots

Erstmeldung vom Dienstag, 08.12.2020, 16.11 Uhr: Frankfurt – Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am 8. Dezember angekündigt, das in Corona-Hotspots Ausgangssperren eingeführt werden. Auch ein umfangreicheres Alkoholverbot soll dort dann gelten.

Die Ausgangssperren in Hessen sollen von 21 Uhr bis 5 Uhr in Kreisen und Städten gelten, in denen sich in den letzten sieben Tagen mehr als 200 Menschen auf 100.00 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Außerdem darf nach den Angaben von Bouffier in diesen Regionen den ganzen Tag über in der Öffentlichkeit kein Alkohol konsumiert werden. In Kraft treten sollen die Ausgangssperren am Freitag, dem 11.12.2020. Das derzeit angesetzte Ende der Beschränkungen soll der 10. Januar 2021 sein, wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise am Mittwoch (08.12.2020) verkündet hat.

Corona-Hotspots in Hessen mit möglichen Ausgangssperren

Die Berechnung der Inzidenz in den Corona-Hotspots soll sich an den Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration orientieren. Am Dienstag (08.12.2020) zur Verkündung der geplanten Ausgangssperren waren in Hessen zwei Regionen betroffen. In einer Region lagen die Zahlen nur knapp unterhalb des Grenzwertes.

Region Inzidenz (08.12.2020) Stadt Offenbach am Main 265,7 Main-Kinzig-Kreis 230,6 Landkreis Offenbach 199,2

Wohnung darf unter Umständen während Ausgangssperren verlassen werden

Zu den Corona-Ausgangssperren in Hessen erklärte die zuständige Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, Anne Janz: „Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen, wie bspw. berufliche oder medizinische Erfordernisse.“ Dennoch sind einige weitere Punkte auch während der Ausgangssperren erlaubt. So darf auch ehrenamtlichen Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst nachgegangen werden. Auch die Betreuung und Unterstützung von Minderjährigen und bedürftigen Personen ist weiter gestattet, genauso die Begleitung Sterbender. Die Teilnahme an religiösen Zeremonien ist ebenfalls gestattet. Tiere dürfen auch versorgt werden.

„Die @RegHessen hat beschlossen, dass es in Hotspots mit einer Inzidenz über 200 eine Ausgangsperre von 21 bis 5 Uhr gibt. Zudem ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum ganztags untersagt. Die Regeln gelten vom 11.12.2020 bis vorläufig zum 10.01.2021“, so #Bouffier im #HLT. — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) December 8, 2020

Zusätzlich zu den Ausgangssperren könnten auch „schulspezifische Umsetzungen“ von Corona-Maßnahmen ab der Jahrgangsstufe 8 in den betroffenen Kreisen und Städten erfolgen, teilte das Land Hessen mit. Welche Maßnahmen das sein könnten, wurde den Städten überlassen.

Die betroffenen Kommunen sind vom Land Hessen dazu aufgerufen, eigene Allgemeinverfügungen zu den Corona-Ausgangssperren zu erlassen. Darin sollen genauere Maßnahmen geregelt werden.