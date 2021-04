Katastrophale Impfquote in Hessen: Ministerium und Kreise beschuldigen sich gegenseitig

Corona-Pandemie

Seit etwa zwei Wochen darf auch beim Hausarzt gegen das Coronavirus geimpft werden. Doch noch immer hängt Hessen bei der Impfquote stark hinterher.

Hessen hinkt beim Impfen gegen das Coronavirus deutlich hinterher. Ausschlaggebend dafür sind eine Vielzahl von Faktoren.

Wiesbaden – Seit einigen Monaten laufen die Impfungen gegen das Coronavirus*. Ihre erste Impfung haben bis einschließlich Donnerstag (22.04.2021, Stand: 10.43 Uhr) gut 1,68 Millionen Hessen erhalten. Vollständig geimpft sind gut 459.182 Menschen, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Angesichts der Einwohnerzahl von etwas über 6 Millionen Hessen klingt dies wie ein Erfolg.

Schaut man jedoch bundesweit, ist die hessische Impfquote eine Katastrophe. Denn im bundesweiten Vergleich liegt Hessen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Als einziges Bundesland hat Hessen die Quote von 20 Prozent geimpften Bürgerinnen und Bürgern noch nicht erreicht, derzeit haben 19,6 Prozent die Erstimpfung bekommen. Zum Vergleich: Bremen (24,1 Prozent) und das Saarland (24,0 Prozent) sind über vier Prozentpunkte voraus. Das geht aus den Daten des RKI hervor.

Corona in Hessen: Impfkampagne von Anfang an im Hintertreffen

Ein Grund dafür, so die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, sei der missglückte Start der Impfkampagne in Hessen, der von überlasteten Servern und Hotlines geprägt war. Von Anfang an war das Bundesland im Hintertreffen, aufholen konnte es jedoch nie.

Ein weiterer Grund ist die Impfstrategie des Bundeslandes, aber auch der einzelnen Landkreise. In Hessen wurden große Reserven angelegt, um jeder Person die bereits eine erste Impfdosis bekommen hatte auch eine zweite Dosis garantieren zu können. Andere Bundesländer, wie etwa Mecklenburg-Vorpommern priorisierten im Gegensatz die erste Impfdosis und mussten daher gelegentlich auch Termine für die zweite Impfdosis wegen Impfstoffmangel absagen, wie die „FAZ“ berichtet. Dies sei in Hessen gar nicht vorgekommen.

Corona-Impfung in Hessen: Ministerium und Kreise beschuldigen sich gegenseitig

So seien nach Informationen der „Hessenschau“ im Landkreis Kassel, im Kreis Darmstadt-Dieburg und im Main-Kinzig-Kreis bis zu 10.000 Dosen im Kühlschrank gelagert worden. Dagegen seien im Odenwaldkreis und Kreis Waldeck-Frankenberg die Lieferungen zügig verimpft worden. Für die Impfstoff-Lagerung gab es Kritik vom Ministerium. Dort habe man selbst einen Vorrat angelegt, um bei Engpässen helfen zu können. Dass Landkreise die Impfdosen hamstern, sei unnötig.

Die Kreise wiederum schieben die Schuld dem Ministerium zu. Ungeplant größere Lieferungen würden keinen Vorteil bringen, weil dafür keine Termine vereinbart worden seien, bemängelte beispielsweise der Main-Kinzig-Kreis gegenüber der „Hessenschau“. Vom Ministerium nicht freigeschaltete Termine und Doppelbuchungen sorgten dafür, dass der Kreis Kassel eine eigene Termin-Seite online stellte, berichtet hna.de*.

Impfen: Hessen bekam anfangs weniger Corona-Vakzin als andere Bundesländer

Ein wichtiger Faktor ist auch, dass Hessen anfangs prozentual weniger Impfstoff bekommen hat als andere Bundesländer, wie das Innenministerium dem „Hessischen Rundfunk“ mitteilte. Dies lag an dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die Impfungen in Gebieten mit einer hohen Verbreitung von Corona-Mutanten zu forcieren. Dazu zählten vor allem Grenzgebiete – nicht das zentral gelegene Hessen.

Auch die Terminvergabe spielt in diese niedrigen Zahlen mit hinein. Derzeit fänden einfach mehr Zweitimpfungen statt. Denn für einen vollen Schutz sind zwei Spritzen im Abstand von drei bis fünf Wochen vonnöten. Bei diesen liegt Hessen übrigens mit 7,3 Prozent auf Platz sechs im vorderen Mittelfeld und weit über Bundesdurchschnitt, zeigt ein Blick auf die Zahlen des Robert-Koch-Institutes.

Corona: Starker Anstieg der Impfungen in Hessen erwartet

Durch die bevorstehende Öffnung der großen Gruppe der 60 bis 69-Jährigen könnten außerdem innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Impfstoffdosen des Impfstoffes Vaxzevria von Astrazeneca verimpft werden, berichtet die „FAZ“. Auch die Impfungen bei den Hausärzten* sollten die Zahlen weiter nach oben treiben. Seit zwei Wochen darf auch dort geimpft werden, laut dpa standen jeder der 3500 Hausarztpraxen jedoch nur 20 Dosen pro Woche zur Verfügung. Entsprechend lang sind die Wartelisten.

Das größte Problem ist, wie Hessens Gesundheitsminister Kai Klose der dpa sagte, jedoch noch immer der Mangel an Impfstoff. „Wir hoffen sehr, dass die Menge hier in der nächsten Zeit, wie durch den Bund angekündigt, signifikant erhöht werden kann.“ Hier ist das Bundesland allerdings auf die Lieferungen der Konzerne angewiesen. Wann also alle Hessen ein Impfangebot bekommen haben werden, dies steht derzeit noch in den Sternen. (als) *fnp.de und hna.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.