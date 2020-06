Mit Arztkittel gegen „Coronaschwindel“: Arzt aus Kreis Kassel ist Star für Verschwörungstheoretiker

Corona im Kreis Kassel: Ein Arzt gilt als Star für Skeptiker und Verschwörungstheoretiker. Er behauptet die Corona-Krise sei von Regierungen und Medien herbeifantasiert.

Ein Arzt aus dem Landkreis Kassel gilt im Netz als Star für Coronaskeptiker und Verschwörungstheoretiker.

gilt im Netz als Star für Coronaskeptiker und Verschwörungstheoretiker. Er behauptet die Corona-Krise sei von Regierungen und Medien herbeifantasiert.

sei von Regierungen und Medien herbeifantasiert. Im Internet veröffentlicht er ein Attest, dass von der Maskenpflicht befreien soll.

Trendelburg - Er ist Arzt und hat mit einem Virus sein Thema gefunden. Im Netz folgen ihm mehr als 30.000 Menschen. Eine Geschichte über einen Mann, der sich als Verbreiter der Wahrheit sieht.

Dort hat Dr. Jens Bengen aus dem Kreis Kassel ein Blanko-Attest veröffentlicht, das von der Maskenpflicht befreien soll. Deutschland hält er für besetzt, die Regierung für ein Regime.

Corona im Kreis Kassel: Urologe beschäftigt sich mit Covid-19

Dr. Jens Bengen ist Urologe aus Trendelburg im Landkreis Kassel. Derzeit beschäftigt er sich vor allem mit dem, was eher in das Fachgebiet von Virologen fällt: Covid-19.

Vor Kurzem hatte er unserer Zeitung seine Expertise dazu angeboten – als nicht abhängig beschäftigter Arzt. Bei der Landesärztekammer ist Bengen als Arzt gelistet, eine Praxis betreibt er nach Recherchen unserer Zeitung nicht.In einem Video auf Youtube sagt Bengen, er habe sich im Sommer 2019 von der Schulmedizin verabschiedet.

Corona in der Region Kassel: Urologe nicht mehr in Hofgeismar als Arzt tätig

Beim Nachrichtendienst Telegram gibt es im „Dr. med. Jens Bengen Trendelburg - Schwert der Wahrheit - Fankanal“, bei dem Bengen aus dem Kreis Kassel nach eigenen Angaben keine Administratorenrechte hat, einen Artikel, in dem es um seine Tätigkeit als Urologe im Medizinischen Versorgungszentrum Hofgeismar geht.

Von der Geschäftsführung des Klinikums Hann. Münden, zu dem das MVZ gehört, heißt es: „Herr Dr. Jens Bengen war bei uns bis zum Ende des letzten Jahres im MVZ Hofgeismar sowie am Klinikum Hann. Münden beschäftigt.“ Sprich: Er ist dort nicht mehr tätig.

Corona im Landkreis Kassel: Arzt aus Trendelburg veröffentlicht Blanko-Attest

In einem Internetvideo sitzt Bengen aus dem Landkreis Kassel im Arztkittel vor einem Bücherregal, spricht von der „angeblichen Corona-Pandemie“ und bietet zum Herunterladen ein Attest an, das man überall vorzeigen könne, wo Maskenpflicht herrsche.Darauf stehen seine Anschrift mit Adresse in Trendelburg, seine Unterschrift und: „Hiermit bestätige ich, dass das Tragen eines Mundschutzes für o.g. Person aus medizinischen Gründen nicht ratsam ist. Mit freundlichen Grüßen, Dr. med. Jens Bengen.“

Man solle das Attest nicht zweckentfremden, sagt er im Video – dann verweist er auf seinen Youtube-Kanal und Infos zum „Corona-Hoax“. Das Wort Hoax steht für Schwindel. Der Link zu einem Attest ist oft geteilt worden: auch von Kritikern der Coronaregeln, Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern. Man findet das Papier mit wenigen Mausklicks.

+ Corona im Kreis Kassel: Blanko-Attest - Dieses Dokument, von Jens Bengen ins Internet gestellt, soll von der Maskenpflicht befreien. © Screenshot: Telegram

Corona im Kreis Kassel: Ausstellung von Blanko-Rezepten strafbar

Hakt man bei der Landesärztekammer Hessen zu Bengens Attest nach, ist die Aussage klar: „Die Ausstellung von Blanko-Rezepten ist berufsrechtlich nicht akzeptabel“, sagt Präsident Dr. med. Edgar Pinkowski. Durch Heilberufsgerichte seien Ärzten in vergleichbaren Fällen Verweise erteilt worden.

Das Hessische Sozialministerium sagt, man treffe zu Einzelfällen keine Aussage. „Erhalten wir Kenntnis, werden von uns die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet“, teilt Vize-Pressesprecherin Isabelle Dollinger mit. „Das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse kann nach § 278 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Berufsrechtliche Schritte bleiben vorbehalten.“

Corona im Kreis Kassel: Arzt aus Trendelburg hat viele Fans im Netz

Auch bei der Staatsanwaltschaft Kassel gibt man zu Einzelfällen keine Auskunft. Grundsätzlich gilt laut Sprecher Andreas Thöne: Würde den Ermittlungsbehörden ein vergleichbarer Sachverhalt zur Kenntnis gelangen, dann wäre hier ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse einzuleiten.

Ungeachtet möglicher berufsethischer und rechtlicher Bedenken stößt Dr. Jens Bengen im Internet auf großes Interesse. Auf Telegram gibt es den Fan- und seinen offiziellen Kanal, zusammen haben sie 13.000 Mitglieder.

Corona in und um Kassel: Urologe betreibt Youtube-Kanal

Am 21.04.2020 erst hat er sein erstes Video auf Youtube hochgeladen, mittlerweile habendort 23.000 Menschen seinen Kanal „Schwert der Wahrheit“ abonniert. Seine Videos tragen Titel wie „Corona Hoax 2: Tacheles“, darunter steht die Beschreibung: „Worum geht es bei dieser globalen ‘Megakrise’, die von Medien, von diesen Medien abhängigen Politikern und mächtigen Interessenverbänden herbeifantasiert wird?“

Corona im Kreis Kassel: "Angeblicher Mord" an George Floyd soll Bürgerkrieg entfachen

Bengen aus dem Kreis Kassel, der sich im Netz als Impfgegner zeigt, fabuliert in seinem aktuellen Video „Deutscher Hilferuf! An D. Trump, V. Putin, die Völker der Welt“ davon, dass in den USA nach dem, so wörtlich, „angeblichen Mord“ an dem dunkelhäutigen George Floyd das Establishment versuche, einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen, um Donald Trump zu stoppen – denn gegen den würde man eine Wahl verlieren.

Weitere Beispiele für Bengens Denkweise: Deutschland sei noch besetzt, das „BRD-Regime“ ein Verwaltungskonstrukt im Auftrag der alliierten Siegermächte. „Wir müssen raus aus diesem System“, sagt er. Dann würden sich allgemeiner Wohlstand und eine „Heilung der Natur“ einstellen.

Corona im Kreis Kassel: Symbolik in Youtube-Videos

In Bengens Videos tauchen wiederholt Symbole auf. Mal eine Mütze mit dem Trump-Slogan „Keep America great!“, mal der Buchstabe Q – das Zeichen der Qanon-Bewegung, die im Netz Verschwörungstheorien verbreitet.

Wiederholt blitzt unter der Strickjacke des Arztes der Kopf eines Reichadlers hervor. Dieser wird auch von selbst ernannten „Reichsbürgern“ verwendet, die laut Verfassungsschutz „die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnen“.

Corona im Landkreis Kassel: Arzt aus Trendelburg hat viele Gleichgesinnte

„Wir sind ja die, die es immer schon wussten, die unsere Jobs und unserer Reputation verloren haben“, sagt Jens Bengen aus dem Kreis Kassel in einem seiner Videos. Von seinen Youtube-Abonnenten wird er als einer gefeiert, der endlich mal die Wahrheit über die Corona-Krise sage.

Und der die Lügen der anderen benenne: „Es wird Zeit dass jeder Einzelne dieser Teufelsbrut zur Rechenschaft gezogen wird!!!“, kommentiert eine Frau unter einem Video.

In sozialen Medien verbreiten sich derzeit viele Falschnachrichten und Verschwörungstheorien zur aktuellen Situation. Doch wie kann man solche Fake-News identifizieren? pic.twitter.com/GmMPKy9S9k — Michael In Albon, Medienkompetenzexperte (@MichaelInAlbon) June 2, 2020

Corona im Kreis Kassel: Regierungen und Medien würden vorsätzlich lügen

Die anderen, das sind zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, die Politik, der viel in den Medien präsente Virologe Christian Drosten – sie würden vorsätzlich lügen, verbreitet Urologe Bengen aus dem Kreis Kassel über Youtube.

Sein Weltbild dort sieht in etwa so aus: Wir lebten in einer „Ochlokratie“ (Herrschaft des Pöbels), es laufe gerade ein vorsätzlicher „totalitärer Coup“ durch die Regierung, man begegne derzeit „Adolf Hitler 2.0“. Und ja, irgendwann habe er auch mal begriffen, dass mit der Geschichte der Anschläge vom 11.09.2001 etwas „oberfaul“ gewesen sei.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben Herrn Dr. Bengen aus Trendelburg im Landkreis Kassel mehrfach um Stellungnahme zu dem Attest und seinen Internetveröffentlichungen gebeten. Bis Redaktionsschluss hat er unsere Fragen nicht beantwortet.

Von Matthias Müller

