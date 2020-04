Hersfeld-Rotenburg: Solidarität während Corona-Krise zeigen - Neuer Todesfall

Update vom Samstag, 11.04.2020, 07.28 Uhr: Ihre Solidarität mit Betrieben in Bad Hersfeld können Kunden während der Corona-Krise* ab sofort in Form von Gutscheinen praktisch in die Tat umsetzen. Markus Heide vom zuständigen Fachbereich der Bad Hersfelder Stadtverwaltung unterstützt die Kampagne mit seinen Kolleginnen und Kollegen.

„Die Initiative sowieso, aber gerade auch die Gutschein-Kampagne ist deshalb ein kluger Gedanke, weil mit den Gutscheinen auch der besorgten Bürgerschaft und treuen auswärtigen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben wird, jetzt konkret etwas zum Erhalt unserer Strukturen zu tun. Das ist besser als zur Untätigkeit verdammt zu sein oder nur Bedauern äußern zu können“, erklärt Heide.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Weiterer Todesfall zu betrauern

Update vom Freitag, 10.04.2020, 16.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist erneut gestiegen. Wie der Landkreis mitteilt, liegt sie jetzt bei 158 Personen (Stand 10.04.2020, 16 Uhr). Das sind sieben neue Fälle.

Auf der Website des Kreises ist auch ein neuer Todesfall verzeichnet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Hersfeld-Rotenburg auf 16 an.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Pröpstin mit einem Wort zum Karfreitag

Update vom Freitag, 10.04.2020, 09.55 Uhr: Für Pröpstin Sabine Kropf-Brandau war die Einsamkeit von Jesus Christus am Kreuz selten so greifbar wie imCorona-Jahr 2020. Ein Wort zum Karfreitag.*

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ So schrie Jesus am Kreuz. Ein Schrei, der tiefste Verlassenheit ausdrückt. Verlassen von Gott und den Menschen, nur noch Angst und Schmerz und Einsamkeit und Wut. Keine Hoffnung mehr, keine Zukunft, nur noch das Dunkel der Gegenwart. Am Karfreitag 2020 drückt dieser Schrei das Gefühl unendlich vieler Menschen aus.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Bad Hersfelder Festspiele 2020

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 19.47 Uhr: Schon eine geraume Zeit steht die Absage der Bad Hersfelder Festpsiele 2020 wegen der Corona-Pandemie im Raum. Im Haupt- und Finanzausschuss der Bad Hersfelder Stadtverordnetenversammlung wurde nun beraten.

Eine Entscheidung über eine Absage der Bad Hersfelder Festspiele, die alljährlich von Anfang Juli bis Anfang Septemberwurde gehen, wurde nun getroffen, bekannt gegeben wird diese jedoch erst am Dienstag (14.04.2020).

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Handwerk hat in Krise zu Kämpfen

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 17.33 Uhr: Wie in ganz Deutschland kämpft das Handwerk auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit der Corona-Krise*. Je länger die Corona-Beschränkungen anhalten, desto schwerer werde es: „Hier erwartet das Handwerk die zugesagte Unterstützung im vollen Umfang.

Natürlich hoffen wir alle, dass sich die Infektionskurve zeitnah abflacht, um so wieder so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren zu können“, so Hubert Lorenz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Neue Fallzahlen bekannt

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 16.18 Uhr: Der LandkreisHersfeld-Rotenburg gibt neue Corona-Fallzahlen bekannt: Die Zahl der Infektionen ist erneut angestiegen. Es gibt nun insgesamt 151 Fälle, das sind elf mehr als am Vortag (Stand Mittwoch, 08.04.2020, 16 Uhr). Bisher sind 15 Personen am Coronavirus gestorben. Insgesamt sind nun 41 Menschen vom Virus genesen.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Pflegeeinrichtungen unter großer Belastung

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 15.17 Uhr: Auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg stellt die Corona-Krise* Pflegeeinrichtungen vor massive Herausforderungen. Zwar sei das Personal etwa durch die jährlichen Grippewellen für solche Fälle gut trainiert, dennoch ist dieCorona-Krise ein Stresstest: „Hier ist eigentlich jeder auf Dauerbereitschaft“, sagt Monika Mühlhausen, Pflegedirektorin der Gama Altenhilfezentren in Bebra und Ersrode.

Durch das Kontaktverbot ist nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot möglich. Die üblichen, zweimal täglich stattfindenden und jeweils einstündigen Gruppenangebote fallen aus. Beschäftigung für die Bewohner gibt es nur noch in Kleingruppen aus maximal fünf Personen und mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Keine Friedhofskontrollen trotz Beschränkungen

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 13.09 Uhr: Bei Trauerfällen rücken Familien im Regelfall näher zusammen. Auch in Hersfeld-Rotenburg gibt es wegen Corona* derzeit allerdings Grenzen. Ein Gottesdienst in der Friedhofskapelle beispielsweise ist derzeit nicht möglich. Die Angehörigen, und zwar nur aus dem engsten Familienkreis, sollen sich am offenen Grab versammeln.

Die Ordnungsämter der Kommunen sind dafür verantwortlich, gegebenenfalls die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren. Laut einer Umfrage von uns gab es im LandkreisHersfeld-Rotenburg allerdinge keine Vorfälle, in denen sich Trauernde den Regeln widersetzten.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Schutzvisiere dank 3D-Drucker

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 10 Uhr: Auch das Kreiskrankenhaus in Rotenburg muss seine Pfleger und Ärzte mit Schutzkleidung zum Schutz vor Corona versorgen. Das Krankenhaus benötigt dringend Schutzbrillen und Schutzvisiere, um das Personal in der Intensivmedizin vor der Ansteckungsgefahr mit Corona zu schützen.

Ein Student aus Atzelrode, einem Ortsteil im Kreis Hersfeld-Rotenburg, kann beim Corona-Schutz* jedoch helfen. Mithilfe seines 3D-Druckers konnte der Elektrotechnik-Student bereits Bügel mit Noppen und eine Stabilisierungsvorrichtung für die Visiere erstellen.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Weitere Menschen gestorben

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 16.55 Uhr: Wie der LandkreisHersfeld-Rotenburg vermeldet, sind inzwischen zwei weitere Menschen an Folgen des Coronavirus verstorben. Beide hochbetagte Menschen seien im Kreisaltenheim in Niederaula verstorben, heißt es weiter. Dort wurden bislang 12 der 13 Todesfälle registriert.

Die Zahl der Infizierten im Kreis erhöhte sich außerdem um zwei auf 142. Deutlich gestiegen ist dagegen die Zahl der Genesenen: von 28 auf 39, also um elf Fälle.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Wald verkommt zur Müllkippe

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 16.07 Uhr: In Zeiten von Corona treiben im Kreis Hersfeld-Rotenburg* Umweltsünder ihr Unwesen. Förster Thomas Lochmann entdeckte in den vergangenen Tagen reichlich Sperr- und Hausmüll in seinem Revier Alheim. Der Forstbeamte konnte bereits einen Schlepper fotografieren und den Fahrer anzeigen, der offenbar Grünabfälle im Wald entsorgen wollte.

„Gerade der Waldrand, wo viele abladen, hat eine wichtige ökologische Funktion und ist Lebensraum für viele Insektenarten und Vögel“, erklärt der Förster. Dass Grasschnitt und Gehölze den Wald nicht belasten, sei ein Irrglaube.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Frauenhaus warnt vor zunehmender Gewalt

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 11.10 Uhr: Für viele gewaltbetroffene Frauen und Kinder im Kreis Hersfeld-Rotenburg könnte sich die heimische Situation aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona verschärfen*. Auch beim Frauenhaus Bad Hersfeld ist man sich dessen bewusst: „Bei uns sind die Anfragen bisher nicht gestiegen. Wir gehen aber davon aus, dass die momentane Situation zu einer Zunahme der Gewalt gegen Frauen und Kinder führen wird“, so Rahel von Buchholtz, eine Mitarbeiterin des Frauenhauses.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Neue Fallzahlen bekannt

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 16.30 Uhr: Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt neue Corona-Fallzahlen bekannt: Die Zahl der Infektionen ist erneut angestiegen. Es gibt nun insgesamt 140 Fälle, das sind vier mehr als am Vortag (Stand Dienstag, 07.04.2020, 16 Uhr).

Bisher sind elf Personen am Coronavirus gestorben, also zwei mehr als am Montag. Insgesamt sind nun 28 Menschen vom Virus genesen.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Tafel liefert Lebensmittel aus

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 14.45 Uhr: Die Tafeln haben wegen der Corona-Krise derzeit geschlossen. Dank freiwilliger Helfer kann der Betrieb der Tafel in Bad Hersfeld trotz Corona dennoch aufrecht gehalten* werden, den die Tafel liefert nun Lebensmittel an die Kunden aus. Allein am ersten Tag wurden 45 Kunden angefahren.

Viele Kunden seien von dem Service überrascht gewesen, sagt Leiterin Silvia Hemel. Bei der Verteilung wird der zweiwöchentliche Turnus beibehalten. Deswegen bekommen einige Kunden erst nach Ostern eine Lieferung.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Abitur lief trotz Krise

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 13.20 Uhr: Trotz der Corona-Krise haben die Abitur-Prüfungen in Hersfeld-Rotenburg stattgefunden. Viele Abiturienten sind deswegen erleichtert - sie und ihre Mitschüler haben seit dem Winter gelernt und wollten zeigen, was sie können, sagt eine Abiturientin aus Rotenburg.

Auch Karsten Backhaus, Schulleiter der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld, hält die Entscheidung des Landes Hessen, die Abiturprüfungen trotz Corona stattfinden zu lassen, für richtig. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen wurden allerdings nur zehn Schüler in einem Raum geprüft. Außerdem wurden Tische und Türklinken vermehrt desinfiziert.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Absage Bad Hersfelder Festspiele wahrscheinlich

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 10.50 Uhr: In Bad Hersfeld gibt es wegen der Corona-Krise jetzt auch einen Gabenzaun*. Hier bekommen Hilfsbedürftige Lebensmittel, Kosmetikartikel und mehr. Das Projekt wird von der Christlichen Gemeinde Bad Hersfeld e.V. betreut. Jeder kann Dinge vorbeibringen und so mithelfen.

Update von Dienstag, 07.04.2020, 07.25 Uhr: Der Coronavirus breitet sich im Kreis Hersfeld-Rotenburg weiter aus. Immer mehr Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Nun trifft es wahrscheinlich auch eine Großveranstaltung im Kreis. Die Festspiele in Bad Hersfeld werden aller Vorraussicht nach wegen der Corona-Krise* abgesagt. Das Magistrat der Stadt wird am heutige Dienstag (07.04.2020) eine Entscheidung mitteilen.

Update von Montag, 06.04.2020, 17.30 Uhr:Eine 96 Jahre alte Frau aus dem Kreisgebiet ist die neunte Tote im Kreis Hersfeld-Rotenburg, die mit dem Coronavirus infiziert war. Das meldet der Landkreis.

Bis gestern hatte es acht Tote gegeben. Als infiziert gemeldet wurden 136 statt tags zuvor 127 Menschen. Die Zahl der von der Krankheit Genesenen bleibt konstant bei 27, heißt es weiter.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Zahl der Infektionen gestiegen

Update von Montag, 06.04.2020, 16.14 Uhr: Die Kreisverwaltung Hersfeld-Rotenburg hat die Zahlen der Corona-Infektionen aktualisiert. Die bestätigten Infektionen sind von 127 auf 136 gestiegen.

Auch die Zahl der Verstorbenen hat sich um einen Fall erhöht. Inzwischen sind es neun Todesfälle, am Vortag (05.04.2020) waren es acht. Die Zahl der Genesenen hingegen liegt bei 27.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Fernunterricht an Schulen

Update vom Sonntag, 05.04.2020, 21.24 Uhr: Der Corona-bedingte Fernunterricht an den Schulen des Kreises Hersfeld-Rotenburg* läuft ohne größere Probleme. Auch die Abiturprüfungen konnten unter den veränderten Rahmenbedingungen bislang wie vorgesehen absolviert werden.

Auch in der Brüder-Grimm-Gesamtschule in Bebra läuft der Fernunterricht über das Portal schul.cloud und E-Mail reibungslos. Regina Marth von der Schulleitung bezeichnet die Situation zwar als Herausforderung, schätzt jedoch die technischen Möglichkeiten: „Vor 30 Jahren wären wir einfach zuhause geblieben.“

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Neue Zahlen für den Landkreis

Update vom Sonntag, 05.04.2020, 16.49Uhr: Die aktuellen Zahlen der Infektionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurden vom Kreis bekannt gegeben. Die Zahl der laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stieg erneut leicht um 3 Infektionen. Mittlerweile verzeichnet der Kreis insgesamt 127 bestätigte Infektionen.

Die Zahl der Genesungen erhöhte sich im Vergleich zum Vortag nicht. Die Zahl der Verstorbenen, bei denen ein positives Testergebnis vorlag, bleibt ebenfalls unverändert bei 8 Todesfällen.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Kreis hat einen weiteren Todesfall zu verzeichnen

Update vom Samstag, 04.04.2020, 16.32 Uhr: Der Kreis Hersfeld-Rotenburg gab die aktuellen Fallzahlen für die Region bekannt. Demnach ist die Zahl der laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 leicht auf 124 gestiegen.

Das sind vier Infizierte mehr als am Vortag. Die Zahl der bestätigten Genesungen bleibt bei 26. Der Kreis hat auch einen weiteren Todesfall zu verzeichnen. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 8 an.

Update vom Samstag, 04.04.2020, 13.19 Uhr: Im Kreis Hersfeld-Rotenburg haben die Zahnarzt-Praxen noch geöffnet*, trotz Corona-Pandemie. Eine Zahnarzt Praxis aus Rotenburg richtet sich jetzt mit einer Fotobotschaft an die Bevölkerung: "Wir sind für sie da" steht auf den bunten Schildern die sie in die Höhe halten.

Ob eine Behandlung stattfindet oder nicht, wird derzeit von Fall zu Fall entschieden. Ähnlich wie an vielen anderen Stellen, fehlen auch in Zahnarzt-Praxen die nötigen Masken. Gerade für jüngere Ärzte kann die vorhereschende Corona-Krise existenz bedrohend sein.

Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Krisenstab in Bad Hersfeld gefordert

Update vom Samstag, 04.04.2020, 10.12 Uhr: In Bad Hersfeld setzen sich SPD, Grüne/NBL und CDU jetzt für die Bildung eines Krisenstabes* ein. Dieser soll in der Corona-Krise täglich Tagen. Ziel ist es, tagesaktuell auf Geschehnisse reagieren und die Bevölkerung informieren zu können.

In vielen anderen Städten werde seit der Covid-19 Pandemie so agiert. Die Spitzen SPD, Grüne/NBL und CDU unterstützen die bisherigen Maßnahmen in der Coronavirus-Krise. Die Fraktionsvorsitzenden wollen ein Hauptaugenmerk auf die Festspiele legen.

Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Zwei weitere Tote in Altenheim Niederaula

Update vom Freitag, 03.04.2020, 16.59 Uhr: Der Kreis Hersfeld-Rotenburg hat um 16 Uhr die neuen Corona-Zahlen bekannt gegeben. Demnach sind 120 Personen mit demCoronavirus Sars-CoV-2 infiziert und 26 Personen bereits wieder genesen. Insgesamt sieben Todesopfer hat die Pandemie in der Region schon gefordert.

Im Kreisaltenheim in Niederaula sind zwei weitere Patienten verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Beide waren hochbetagt und litten unter Vorerkrankungen, erklärte Kreissprecherin Jasmin Krenz.

Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Kliniken in der Region gerüstet

Das Klinikum ist für einen möglichen Anstieg der Corona-Patientenzahl gerüstet. Im Klinikum Bad Hersfeld ist eine eigene Station für Covid-19-Patienten mit 35 Betten im Betrieb. Durch ein aufgesetztes Stufenkonzept stehen noch zwei Stationen mit 60 weiteren Betten zur Verfügung. „Wir können so die Kapazitäten an den jeweiligen Bedarf anpassen“, erklärte der Medizinische Geschäftsführer Dr. Tobias Hermann auf Anfrage der Hersfelder Zeitung*.

Im HKZ-Rotenburg könnten zudem weitere 18 Betten sowie eine Intensivstation bereitgestellt werden. „In unserem Eskalationsstufenmodell werden wir zunächst das Klinikum Bad Hersfeld nutzen und danach das HKZ“, sagte Dr. Hermann. Die Doppelvorhaltung mit mehreren Intensivstationen erweise sich in der Pandemie als ein großer Vorteil. Der Kreis verfüge über mehr Kapazitäten an hoch spezialisierter Intensivmedizin als andere. Auch mit dem Kreiskrankenhaus arbeite man eng zusammen.

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 20.41 Uhr: Im Kreisaltenheim in Niederaula sind drei weitere Bewohner verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Alle drei hatten schwere Vorerkrankungen, weshalb die Todesursache nicht eindeutig zu bestimmen ist. Das teilt Pelle Faust, der Sprecher des Landkreises mit. Damit sind dort seit Montag insgesamt fünf Todesopfer zu beklagen.

Nach weiteren Corona-Tests gebe es sowohl positive als auch negative Ergebnisse. Alle Patienten im Kreisaltenheim werden vom Allgemeinmediziner Dr. Hubertus Göbel betreut. „Ich habe den Eindruck, dass er das sehr gut und routiniert macht.“, erklärte Landrat Dr. Michael Koch. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Landkreis ist laut Landratsamt von 76 auf 99 gestiegen. Im Kreisgebiet seien inzwischen auch 26 Erkrankte wieder genesen, berichtet Kreissprecher Pelle Faust.

Um die Auswirkungen der Corona-Krise im Landkreis Hersfeld-Rotenburg* sorgt sich auch der Stadtmarketingverein Bad Hersfeld. Auch Maskottchen HEFi bittet um Solidarität.

Auf unsere Frage, wie die Stimmung bei den im Stadtmarketingverein organisierten Betrieben ist, antwortete Matthias Laufer-Klitsch: „Die Stimmung ist nicht gut. Alle haben Angst, wie lange der ‘Shut-Down’ noch dauert. Gerade die Modegeschäfte hätten jetzt mit der Frühjahrskollektion ihre beste Umsatzzeit. Die Lager sind voll, aber alle sorgen sich berechtigterweise, auf den Waren sitzen zu bleiben. Und die zweite Sorge ist, dass selbst treue, bisher nicht Internet-affine Kunden, jetzt zu anonymen Online-Anbietern abwandern.“

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 17.40 Uhr: Der Kreis Hersfeld-Rotenburg veröffentlichte um 16.00 Uhr nochmals eigene Fall-Zahlen. Aufgrund des kürzeren Meldeweges weichen die Zahlen von denen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ab.

Laut dem Landkreis sind im Kreis Hersfeld-Rotenburg bisher 99 Fälle von Corona-Infektionen bestätigt. Auf der Website des Landkreises berichten sie zudem von insgesamt 5 Todesfällen. Des Weiteren wird hier angegeben, dass bereits 26 Personen wieder genesen sind.

Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Landwirte richten sich an Bevölkerung

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 16.07 Uhr: Die Landwirte aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg richten sich mit Fotocollage* an die Bevölkerung. Ähnlich wie es bereits andere Berufsgruppen getan hatten, appellieren sie an die Menschen "Bleibt zu Hause".

Corona-Pandemie: Landwirte richten sich an Bevölkerung

Mit der Aktion wollen sie auch darauf aufmerksam machen, dass niemand Hamsterkäufe tätigen muss. Denn die Landwirte werden auch während der Krise weiterarbeiten.

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 15.00 Uhr: Wie das Hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag (02.04.2020) mitteilt, sank die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Kreis Hersfeld-Rotenburg auf 73. Am Vortag war noch von 76 Infizierten die Rede gewesen. Insgesamt vier Menschen starben bereits am Coronavirus.

Corona im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Frau in Angst um Familie in Italien

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 12.18 Uhr: Rosetta Saad aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg ist wegen der Coronakrise beunruhigt*: Sie sorgt sich um ihr italienisches Heimatland. Ihre Familie lebt im Norden, wo das Coronavirus ganz besonders schlimm wütet.

Vor zwei Wochen musste die 59-Jährige wegen Corona ihr Schuhgeschäft in Bad Hersfeld auf unbestimmte Zeit schließen. Schon viel länger beobachtet sie außerdem die wegen des Coronavirus prekäre Lage in ihrem Heimatland Italien. Ihre 84 Jahre alte Tante sei bereits an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Engpass von Altpapier

Update von Donnerstag, 02.04.2020, 8.50 Uhr: In der Corona-Krise droht ein Engpass von Altpapier. Die Müllverbände im Kreis Hersfeld-Rotenburg warnen* vor der Hortung von Altpapier, damit diese Situation nicht eintritt. Denn ohne Altpapier kann es auch zu Problemen bei der Produktion von Klopapier kommen.

Im KreisHersfeld-Rotenburg ist die Müllentsorgung derzeit noch gesichert. Allerdings gibt es für Haushalte, die unter Quarantäne stehen, besondere Regeln. Unter anderem sollen nur reißfeste Säcke benutzt und kein Müll lose neben die Mülltonne gelegt werden.

Landrat rechnet mit weiteren Corona-Toten in Niederaula - Wirtschaft in Region leidet massiv

Update von Mittwoch, 01.04.2020, 18.18 Uhr: Die Lage im Kreisaltenheim in Niederaula bleibt angespannt. Landrat Dr. Michael Koch machte sich am Mittwoch vor Ort selbst ein Bild. „Wir müssen mit weiteren Corona-Todesfällen rechnen“, sagte er danach unserer Zeitung. Zugleich betonte Koch nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, dass die beiden am Dienstag verstorbenen Männer bereits schwere Vorerkrankungen hatten, weshalb nicht eindeutig feststehe, ob sie am Coronavirus gestorben sind.

Genauere Angaben über die Zahl der Neuinfizierten im Kreisaltenheim machte Koch nicht. Es wurden zahlreiche weitere Corona-Tests vorgenommen. Dabei seien auch viele der Heim-Mitarbeiter negativ getestet worden, berichtete der Landrat. Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg von 64 auf 76 angestiegen.

Update von Mittwoch, 01.04.2020, 13.49 Uhr: Die Corona-Krise trifft in der Region Hersfeld-Rotenburg den Arbeitsmarkt* ins Mark. Arbeitsagentur-Chef Waldemar Dombrowski, spricht von einer „noch nie da gewesenen Herausforderung“ und bezeichnet die Pandemie als „Mutter aller Krisen“.

Die Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt durch dieCovid-19-Pandemie schätzt er indes größer ein als während Finanzkrise 2008. „Damals waren vor allem Banken und Teile der Industrie betroffen, jetzt sind es fast alle Bereiche“. Ausnahmen seien etwa der Versandhandel, die Lebensmittelbranche sowie medizinische und pflegerische Berufe.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Lkw-Fahrer berichten über eigene Eindrücke

Update von Mittwoch, 01.04.2020, 08.40 Uhr: Für die Lastkraftwagen-Fahrer im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist die Corona-Krise* nicht einfach. Zwar seien die Autobahnen wegen der aktuellen Lage frei, dafür sind viele Raststätten und Toiletten zu. Der LKW-Fahrer Karl-Heinz Busch erzählt von seinen Erfahrungen und seinen Umgang mit der aktuellen Situation in der Corona-Krise.

Siegfried Traub transportiert Tiefkühltorten von Osnabrück nach Ulm. Da wohnt er auch und wenn alles gut läuft, kann er den Abend zu Hause verbringen. Mit der Verpflegung gäbe es keine Probleme, sagt Traub, und will jetzt erst mal im Rewe eine Vesper einkaufen.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Zwei Corona-Tote im Kreisaltenheim Niederaula

Update von Dienstag, 31.03.2020, 18 Uhr: Im Kreisaltenzentrum in Niederauala im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind zwei Bewohner vermutlich an den Folgen des Coronavirus verstorben*. Sie wurden zuvor positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 79 und 83 Jahren.

Seit dem Wochenende steht das Kreisaltenheim in Landkreis Hersfeld-Rotenburg unter Quarantäne, es wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Bewohner und Mitarbeiter erlassen. „Wir nehmen die Situation sehr ernst und wir handeln entsprechend“, sagte der Landrat.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Weitere Bewohner sind infiziert

Sollte sich der Verdacht jedoch bestätigen, wären es die ersten Corona-Toten im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Auch zahlreiche andere Mitarbeiter und Bewohner, die bereits unter Corona-Symptomen gelitten hatten, wurden positiv getestet. Inzwischen steht das Kreisaltenheim in Hersfeld-Rotenburg unter Quarantäne.

Update von Dienstag, 31.03.2020, 13.45 Uhr: Wegen der Coronakrise sorgen sich auch im Landkreis Hersfeld-Rotenburg viele Betreiber von Reisebüros* um ihre Existenz.

Sie haben wegen der Coronakrise alle Reisen bis zum 30. April abgesagt oder verschoben. Für die Zeit danach gelten im Fall von Stornierungen die vereinbarten Bedingungen – doch das könnte sich noch ändern. „Ich gehe davon aus, dass auch im Mai keine Reisen möglich sind“, sagt Fongar.

Corona in Hersfeld-Rotenburg: Caterer und Partyservices in Not