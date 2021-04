Corona-Impfungen in Hessen: Registrierung für Priorisierungsgruppe 3 jetzt möglich

Corona-Pandemie

Die Registrierung für die Corona-Impfung ist ab sofort auch für Menschen der Priorisierungsgruppe 3 möglich. Das betrifft gut 1,5 Millionen Menschen in Hessen.

Update vom Freitag, 23.04.2021, 10.07 Uhr: Durch die Öffnung der Priorisierungsgruppe 3 bei der Corona-Impfung sind nicht nur alle Hessinnen und Hessen ab 60 Jahren für die Registrierung zu ihrer Impfung berechtigt. Ebenfalls für einen Impftermin können sich seit Freitag (23.04.2021) Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen wie unter anderem Asthma oder Rheuma sowie Diabetes oder Adipositas registrieren. Insgesamt deckt die Priorisierungsgruppe 3 gut 1,5 Millionen Menschen in Hessen ab. Alleine die Anzahl der Impfberechtigten in der Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren beträgt gut 700.000 Menschen.

Darüber hinaus sind auch einige Berufsgruppen zur Corona-Impfung berechtigt. Beispielsweise Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr, Personen aus der Justiz und Rechtspflege sowie Mitglieder von Einrichtungen in den Bereichen Krisenprävention, Katastrophenschutz, Stabilisierung und Konfliktnachsorge. Auch in die Priorisierungsgruppe 3 fallen Personen, die in Einrichtungen und Unternehmen der „kritischen Infrastruktur“ Hessens tätig sind, heißt es auf dem Serviceportal zur Corona-Impfung des Hessischen Innenministeriums. Betroffen sind Institutionen im Apotheken-, Pharma- und Bestattungswesen, in der Wasser- und Energieversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Transport- und Verkehrswesen sowie im Bereich der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen. Hier eine Übersicht, welche Personen der Priorisierungsgruppe 3 angehören.

Über 60-Jährige.

Personen mit Immunschwäche oder Menschen, die an einer HIV-Infektion, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen oder Adipositas (BMI über 30) leiden.

Menschen mit erhöhtem Risiko eines schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion.

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben, die über 60 Jahre alt sind und eine der vorgenannten Erkrankungen haben.

Mitglieder von Verfassungsorganen, Regierungen und Verwaltungen.

Mitarbeiter der Bundeswehr, Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz (einschließlich THW), Justiz und Rechtspflege.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Personen, die im Ausland bei den deutschen Auslandsvertretungen, für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen tätig sind.

Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind.

Beschäftigte, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere in Laboren und Personal, das keine Patientinnen oder Patienten betreut

Menschen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht Grund-, Sonder- oder Förderschulen sind, tätig sind.

Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion besteht.

Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind. Dazu gehören: Apothekenwesen, Pharmawirtschaft, Bestattungswesen, Ernährungswirtschaft, Wasser- und Energieversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, Transport- und Verkehrswesen sowie Informationstechnik und Telekommunikationswesen.

Corona-Impfung: Innenministerium in Hessen öffnet Registrierung für Priorisierungsgruppe 3

Ebenfalls für die Registrierung zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen sind damit Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind und solche, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind. Das heißt: Hessinnen und Hessen, die wegen ihres Berufes oder ihrer Lebensumstände einem erhöhten Infektionsrisiko mit dem Coronavirus ausgesetzt sind.

Wie ein Sprecher des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport gegenüber dem Radiosender FFH bestätigte, kann die Wartezeit bis zum endgültigen Corona-Impftermin ja nach Landkreis noch einige Wochen dauern.

Corona-Impfung: Registrierung für Priorisierungsgruppe 3 jetzt möglich

Erstmeldung vom Freitag, 23.04.2021: Frankfurt - Ab sofort ist in Hessen die Registrierung zur Corona-Schutzimpfung für die Priorisierungsgruppe 3 freigeschaltet. Auf dem Service-Portal für die Corona-Impfungen in Hessen heißt es: „Die Anmeldung ist für Personen der Prioritätsgruppe 1, 2 und 3 nach Corona-Impfverordnung möglich“.

Bereits seit dem vergangenen Freitag (16.04.2021) können sich in Hessen alle über 60-jährigen Hessinnen und Hessen für ihre Corona-Impfung registrieren. Das teilt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport auf seinem Serviceportal zur Impfung gegen das Coronavirus mit. Dort heißt es: „Mit der Änderung der Empfehlung der ständigen Impfkomission beim Robert-Koch-Institut für das hochwirksame Vakzin Vaxzevria der Firma Astrazeneca steht nun dieser Impfstoff für Menschen über 60 Jahren zur Verfügung, für den Impftermine angeboten werden können.“ Weiter lautet es: „Wir wollen, dass verfügbare Dosen des Wirkstoffs von Astrazeneca impfwillige Bürgerinnen und Bürger auch erreichen.

Dafür wurde im Vorgang der Online-Registrierung eine zusätzliche Option „Impfung mit Astrazeneca“ eingerichtet. Sie gilt für alle „Personen, die 60 Jahre oder älter und in Hessen impfberechtigt sind.“ (yw) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.