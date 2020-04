Corona in der Region Kassel: Das sind die aktuellen Fallzahlen - Neue Todesfälle

Corona in Kassel: Die Stadt gibt die neuen Zahlen bekannt. Es gibt weitere Todesfälle.

In Stadt und Landkreis Kassel sind bisher 566 Coronavirus-Fälle und 26 Todesfälle bestätigt, genesen sind bereits 268 Infizierte (Stand: 29.04.2020).

Grundschulen in Hessen bleiben weiterhin wegen Corona geschlossen.

Alle weiteren Infos zum Coronavirus in Kassel* finden Sie in unserem bisherigen Ticker.

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 13.45 Uhr: Eine Infektion mit dem Coronavirus kann auch Nerven und Gehirn betreffen, erklärt ein Professor aus Kassel. Häufig seien Riech- und Geschmacksstörungen. Es kann aber auch zu schweren Symptomen wie neurologischen Ausfällen kommen. Dies trete vor allem bei schweren Verläufen auf.

Corona in Kassel: Nächste Stavo im Mai - Einlass nur mit Karte

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 13.15 Uhr: Die nächste Stadtverordnetenversammlung in Kassel findet am 11. Mai im Kongress Palais statt. Beginn ist um 16 Uhr. Wegen der Corona-Krise wird es Einlasskarten geben, teilt die Stadt mit. Nur mit dieser in Verbindung mit einem Lichtbildausweis wird der Zutritt möglich sein.

Gäste werden zudem gebeten, einen Mundschutz zu tragen und die empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Einlasskarten herausgegeben werden. Interessierte können diese unter 0561/7871223 und unter stavo-buero@kassel.de angefordert werden.

Corona in der Region Kassel: Das sind die aktuellen Fallzahlen

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 11.10 Uhr: In der Region Kassel sind zwei weitere Personen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das gibt die Stadt Kassel bekannt. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in der Region auf 26 an.

Es sind aktuell 566 Personen in Stadt und Kreis Kassel mit dem Coronavirus infiziert, das sind 24 mehr als am Vortag (Stand 29.04.2020, 9.30 Uhr). Davon entfallen 19 Neu-Infektionen auf die Stadt und fünf auf den Landkreis. Bisher vom Coronavirus genesen sind 268 Personen, das sind neun mehr als am Dienstag.

Corona in Kassel: Altersheime sind an Belastungsgrenze angekommen

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 11 Uhr: Wegen des Corona-Kontaktverbots sind die Altenheime in der Region Kassel* an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Die Lebensqualität der Bewohner würde durch das Besuchsverbot erheblich leiden, sagt Peter Grunwald, Geschäftsführer des Aschrottheims. Vor allem für Personen, die an Demenz erkrankt sind, stellen die Einschränkungen ein großes Problem dar.

Doch eine Besserung ist in Sicht. Laut Volker Bouffier, Ministerpräsident von Hessen, sollen ab Montag die Regeln zum Besuchsverbot in Seniorenheimen gelockert werden.

Corona in Kassel: Der Zissel fällt 2020 aus - Entscheidung steht endgültig fest

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 8 Uhr: Der Zissel in Kassel, das größte Volksfest in Nordhessen, findet dieses Jahr wegen der Corona-Krise nicht statt. Oberbürgermeister Christian Geselle befürwortet die Absage: „Diese Entscheidung ist sicher schmerzhaft, denn der Zissel ist Teil unserer Kasseler Identität und auch Lebensqualität. Zum Schutz für Leib und Leben vor Covid-19 und solange es keine wirksamen Medikamente oder Impfstoffe gibt, sind solche Großveranstaltungen derzeit jedoch nicht denkbar.“

Ein abgespeckter Zissel oder eine mögliche Verschiebung würden einem „sommerlichen Wasserfest“ und der Bedeutung des Zissels nicht gerecht, so Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing. „Lieber richtig zisseln oder eben gar nicht. Es wurden diverse Szenarien diskutiert, aber keine Lösung bot eine vernünftige Alternative.“

Dass die Organisation des Zissels 2020 unter einem anderen Stern steht, sei dem Vorstandsteam des bereits im März klar gewesen, so Zisselpräsidentin Christina Hackenberg. Dennoch habe man gehofft, dass die Ausrichtung von Nordhessens größtem Volks- und Wasserfest irgendwie möglich sei. Das von der Bundesregierung ausgesprochene Verbot für Großveranstaltungen, das bis zum 31. August gilt, habe das Fest aber in noch weitere Ferne gerückt.

Corona in der Region Kassel: Streit um Sofort-Hilfeprogramm

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 21.01 Uhr: Zank um das millionenschwere Soforthilfe-Programm der Stadt Kassel. Der Finanzausschuss in Kassel soll 18 Millionen Euro zur Unterstützung der Wirtschaft nach Corona beschließen. Die Opposition von will das Paket von der Rot-Grün grundsätzlich unterstützen. Aber CDU, Linke, FDP und AfD kritisieren das Beschlussverfahren als undemokratisch.

Denn im Finanzausschuss haben SPD und Grüne eine Mehrheit, im Stadtparlament aber nicht. Da in Corona-Notzeiten der Finanzausschuss das einzige Beschlussorgan für das Paket ist, sieht die Opposition ihre demokratischen Rechte beschnitten.

Die Opposition fordert eine Parlamentsdebatte zum Soforthilfepaket und will den Finanzausschuss für den Beschluss in seiner Zusammensetzung den Mehrheitsverhältnissen des Stadtparlaments anpassen. Außerdem sollen Änderungsanträge möglich sein. Denn die Opposition will noch sozial schwache, Arbeitslose und Selbstständige mit in das Paket mit einbeziehen.

Corona in Kassel: Eltern begrüßt die Aussetzung der Schulpflicht

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 14.33 Uhr: Eltern in Kassel sind über die kurzzeitige Aussetzung der Schulpflicht in der Corona-Krise erleichtert. Ursprünglich sollten Viertklässler in Hessen ab Montag, 27.04.2020 trotz anhaltender Corona-Krise wieder in die Schule gehen. Der Verwaltungsgerichtshof Kasse l hatte aber die Schulpflicht kurzzeitig ausgesetzt, weil die Richter das Recht der Schüler auf Gleichbehandlung verletzt sahen. Für Schüler der anderen Klassenstufen, die keine Abschlussprüfungen schreiben, war der Schulstart erst am Montag, 04.05.2020 vorgesehen.

Viele Eltern aus Kassel unterstützen die Entscheidung des Gerichts und betrachten die Entscheidung der Landesregierung, Schüler der vierten Klasse bereits früher in die Schule zu schicken, als fahrlässig. „Die „Bundeskanzlerin hat ja gesagt, dass es bisher nur ein sehr zerbrechlicher Erfolg ist“, sagt zum Beispiel Björn Rode, dessen Sohn die Friedrich-Ebert-Grundschule in Kassel besucht.

Einige Eltern hatten deshalb schon vor der Entscheidung des Gerichts dafür gesorgt, dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen und zuhause unterrichtet werden. Gehören Familienmitglieder etwa zu einer Risikogruppe, einigten sie sich mit der Schulleitung auf Heimunterricht. Auch Björn Rode und seine Frau gehören zur Risikogruppe und unterrichten ihren Sohn daheim. Das klappe ausgesprochen gut.

Für die Familie wäre eine Corona-Infektion ihres Sohnes eine Katastrophe und könnte schwere Gesundheitliche Folgen für die ganze Familie bedeuten. Der Hausarzt hatte die Entscheidung der Eltern unterstützt.

Corona in der Region Kassel: Schule zeigen sich mit Homeschooling zufrieden

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 13.20 Uhr: Für die Schüler des Goethe-Gymnasiums in Kassel hat das Homeschooling während der Corona-Pause* gut geklappt. Das ergab eine Zwischenbilanz der Schule. Die Schüler seien frei von großen Ängsten und Sorgen, sagt Schulleiter Joachim Bollmann.

Der Großteil der Schüler fühlt sich durch das Homeschooling wegen Corona nicht gestresst. Einige vermissen aber den geregelten Tagesablauf und die Besprechung von Aufgaben in einer Gruppe. Rund 15 Prozent wünschen sich außerdem Unterstützung bei Konflikten Zuhause. Dafür richtet die Schule nun eine Telefonsprechstunde ein.

Corona in Kassel: Maskenpflicht gilt auch in Taxis

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 12.30 Uhr: Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in Geschäften gilt seit Montag (28.04.2020) die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Von der Maskenpflicht in der Region Kassel sind auch Taxi-Unternehmen* betroffen. In den Fahrzeugen gilt diese ebenfalls. Trägt der Fahrgast keine Maske, kann der Fahrer die Beförderung ablehnen.

Corona in Kassel: Grundschullehrerin sieht verschärfte Bildungsungerechtigkeit in der Krise

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 11.40 Uhr: Das Homeschooling in der derzeitigen Lage ist besonders bei Grundschülern eine Herausforderung. Eine Grundschul-Lehrerin befürchtet im HNA*-Interview, dass einige Grundschüler aus Kassel in der Corona-Krise* den Anschluss verlieren werden. Während der Corona-Krise sei die Bildungsungerechtigkeit besonders deutlich. In Zukunft werde man sehen müssen, welche nachteiligen Auswirkungen dies auf die Schüler habe.

Corona in der Region Kassel: Das sind die aktuellen Fallzahlen

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 10.30 Uhr: Die Stadt gibt die aktuellen Corona-Fallzahlen in der Region Kassel bekannt. Es gibt insgesamt fünf mehr Fälle im Vergleich zum Vortag. Davon fallen drei auf die Stadt Kassel und zwei auf den Kreis. Damit steigt die Zahl der Corona-Infizierten auf 542 Personen (Stand 28.04.2020, 8.30 Uhr).

Die Zahl der Genesenen steigt ebenfalls an. Sie liegt jetzt bei 259 Personen, das sind sechs mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht verändert. Sie liegt noch immer bei 24 Personen.

Corona in der Region Kassel: Schule ist wieder gestartet

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 10 Uhr: Die Schule im Kreis Kassel ist nach der Corona-Pause* wieder gestartet. Am ersten Tag lief es laut Staatlichen Schulamts für Kreis und Stadt Kassel sehr gut. Die Schüler hielten sich an die Abstandregelungen und eine Lieferung von Desinfektionsmittel und Mundschutzen ist rechtzeitig eingetroffen.

Der Landkreis Kassel hat vorgesorgt und vielen Schulen Masken und Mundschutze zur Verfügung gestellt. Eine generelle Maskenpflicht in der Schule gibt es aber nicht. Nur im Schulbus müsse diese laut der aktuellen Regelungen zur Maskenpflicht getragen werden.

Corona in Kassel: Eilantrag gegen Maskenpflicht in der Region

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 06.51 Uhr: Seit dem gestrigen Montag (27.04.2020) gilt in Kassel die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH) ging nun dazu ein Eilantrag ein. Mehr und mehr Einzelpersonen und Unternehmer gehen vor Gericht gegen Beschränkungen in der Corona-Krise vor.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichtshof gingen bisher 37 Verfahren ein, 26 davon sind Eilverfahren. Meist ging es dabei um Sport und Freizeitaktivitäten wie Fitnesstudios, Schließung der Geschäfte und Absage von Versammlungen sowie das Verbot von Gottesdiensten.

Corona in Kassel: Auto-Kino in Kassel

Update vom Montag, 27.04.2020, 21 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie dürfen Kinos auch in der Region Kassel aktuell nicht öffnen. Auf neue Blockbuster auf großer Leinwand müssen Kasseler trotzdem nicht verzichten.

Kinobetreiber in Kassel haben sich zusammengetan und ein Autokino* auf die Beine gestellt. Beim Großen Kreisel auf dem Festplatz Schwanenwiese haben bis zu 250 Autos platz. Zum Start wird ab 21 Uhr die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt.

Corona in Kassel: Besuche von Gottesdiensten und Altenheimen neu regeln

Update vom Montag, 27.04.2020, 20.37 Uhr: Einige Corona-Regeln in Hessen wurden bereits gelockert, wie die Öffnung der Schulen und Geschäfte - so auch in der Region Kassel. Dennoch gilt ab dem heutigen Montag landesweit eine Maskenpflicht.

Nun wurden auch neue Regeln zum Besuch von Gottesdiensten und Altenheimen angekündigt. Wie diese konkret aussehen - das wollen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am (morgigen) Dienstag in Wiesbaden erläutern.

Erwartet wird, dass Hessen die strengen Vorgaben etwas lockern wird. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Gottesdienste derzeit ebenso verboten wie Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Bouffier hatte bereits Mitte April erklärt, es sei sehr schwer vertretbar, ältere Menschen über Wochen oder Monate von ihren Kindern oder Ehepartnern fern zu halten. Das Land wolle außerdem mit Kirchen und Religionsgemeinschaften besprechen, wie religiöse Veranstaltungen in den Gotteshäusern künftig unter Abstands- und Hygienevorschriften wieder möglich werden könnten.

Corona in Kassel: Kfz-Zulassungsstelle Wolfhagen bald wieder geöffnet

Update vom Montag, 27.04.2020, 17.13 Uhr: Wie die Stadt Kassel mitteilte, ist die aufgrund der Corona-Pandemie zunächst geschlossene Kfz-Zulassungsstelle Wolfhagen in der Ritterstraße 1 ist ab dem kommenden Montag (04.05.2020) wieder geöffnet.

Dienstleistungen seien jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine können online oder telefonisch über 0561-115 vereinbart werden. Ebenso können Vorgänge von Händlern und Zulassungsdiensten wieder in der Zulassungsstelle Wolfhagen bearbeitet werden. Kunden werden gebeten, erst unmittelbar vor ihrem Termin und nach Möglichkeit ohne Begleitperson in der Zulassungsstelle zu erscheinen.

Corona in Kassel: Konflikte bei Ex-Partnern um Umgangsrecht - Vätergruppe äußert sich

Update vom Montag, 27.04.2020, 15.25 Uhr: Corona und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen können Konflikte bei getrennt lebenden Familien verschlimmern.

Mütter könnten das Virus als Grund nutzen, um ihren Ex-Partnern den Umgang mit dem gemeinsamen Kind zu verweigern. „Es wäre für die Kinder schlimm, wenn der Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil auch noch wegfällt", unterstreicht die Vätergruppe Kassel. Die Bundesregierung hat längst klargestellt, dass das U mgangsrecht von den Corona-Kontaktbeschränkungen* nicht betroffen ist.

Nicht #Corona ist schuld daran, dass der Kontakt von Kindern zum getrennt lebenden Elternteil ausgesetzt wird, sondern der, der den Kontakt nicht zulässt. #Umgangsboykott ist Gewalt!



Die Gesellschaft darf dieses Verhalten nicht tolerieren. — Väter-Netzwerk e.V. (@Vaeter_Netzwerk) April 17, 2020

Corona in Kassel: Demo am Bebelplatz gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Update vom Montag, 27.04.2020, 12.20 Uhr: In Kassel haben 80 Corona-Skeptiker* auf dem Bebelplatz demonstriert, weil sie um ihre Grundrechte fürchten. Mit dabei waren Impfgegner, Linke und die AfD.

Organisatorin Nehring ist eine gemäßigte Corona-Kritikerin. Die 55-Jährige weiß, dass das Coronavirus gefährlich sein kann, gibt aber zu Bedenken: „Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist ein Verschwörungstheoretiker.“ Andere in Kassel haben viel Wut auf die Politiker in Berlin. Sandra Behler, die eines ihrer beiden Reisebüros wegen der Krise schließen musste, sagt: „Ich will beschützt werden von meiner Regierung und nicht betrogen.“

Corona in Kassel: Die aktuellen Fallzahlen in der Region

Update vom Montag, 27.04.2020, 10.24 Uhr: Laut den aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel gibt es am Montag, 27.04.2020, Stand 09.30 Uhr, in Stadt und Landkreis Kassel insgesamt 537 gemeldete Fälle aufgrund des Coronavirus. Demnach verzeichnet die Stadt Kassel insgesamt 226 und der Landkreis Kassel insgesamt 311 (+1) Infektionen.

In der Stadt Kassel hat sich keine weitere Person mit Corona infiziert, dafür ist aber eine Person genesen. Dadurch sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf 103 und die Zahl der Genesenen steigt auf 117. Die Menge der Todesfälle ist weiterhin gleich geblieben.

Im Landkreis Kassel hat sich die Zahl der aktuell Infizierten um eine Person auf 157 erhöht. Die Zahl der Genesenen blieb gleichbleibend bei 136. Auch hier hat sich die Zahl der Todesfälle nicht verändert.

Corona in Kassel: Maskenpflicht und Schulöffnungen

Update vom Montag, 27.04.2020, 08.23 Uhr: Ab dem heutigen Montag geht auch in Hessen teilweise die Schule wieder los. Betroffen sind davon laut dpa rund 110.000 Schülerinnen und Schüler. Nachdem seit Mitte März die Schulen geschlossen waren, kommen nun als erstes die Abschlussklassen zurück. Um Schüler und Lehrer zu schützen, gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln.

Diese Anti-Corona-Regeln gelten aber auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens: In Geschäften und im ÖPNV gilt ab dem heutigen Montag die Maskenpflicht. Laut dpa können diese aus Stoff und auch selber genäht sein. Auch ein Halstuch oder Schal ist möglich. Da Kassel nach eigenen Angaben immer wieder Anfragen zur richtigen Verwendung und Handhabung von Masken bekommt, haben sie in den Sozialen Netzwerken Hilfestellung geleistet.

Corona in Kassel: Rückgang der Notaufnahmen

Update vom Sonntag, 26.04.2020, 20.05 Uhr: Zu Zeiten von Corona ist es in den Notaufnahmen ruhiger geworden. Seit dem Ausbruch im März ging die Zahl an Notaufnahmen aufgrund von akuten Herzerkrankungen um etwa 25 Prozent zurück, in der ersten Hälfte des Aprils sei der Rückgang sogar auf 40 Prozent gestiegen, teilt die Gesundheit Nordhessen (GNH) mit. Die Kliniken in der Region Kassel* merken einen deutlichen Rückgang.

Corona in Kassel: Maskenpflicht ab Montag - Weiterhin Hygienemaßnahmen beachten

Update vom Sonntag, 26.04.2020, 12.47 Uhr: Oberbürgermeister Christian Geselle und Vizelandrat Andreas Siebert setzen in Kassel darauf, dass eine „Maskenpflicht“ im ÖPNV und Einzelhandel auf Verständnis in der Bevölkerung stößt: „Bisher tragen fast alle Menschen die Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit – und wir gehen davon aus, dass es auch in diesem Fall so sein wird.“

Die wichtigsten Aspekte im Umgang mit dem jeweiligen Mund- und Nasenschutz noch einmal zusammengefasst:

Bevor die Corona-Maske angelegt wird, empfiehlt es sich, gründlich Hände zu waschen

angelegt wird, empfiehlt es sich, gründlich Hände zu waschen Masken sollten nach Möglichkeit nur an den Bändern angefasst werden

Auch während man eine Maske trägt, sollte man sich nicht ins Gesicht fassen

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden

Weiterhin die Hygiene beim Husten und Niesen beachten

beachten Wenn die Maske, z. B. im Auto, abgelegt wird, nicht die Innenseite derselben anfassen

Zu Hause sollte die Maske in einer sauberen Dose oder einem Plastikbeutel aufbewahrt werden

Corona in und um Kassel: Leichter Anstieg der Coronavirus-Infektionen

Update vom Sonntag, 26.04.2020, 12 Uhr: Laut den aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel gibt es am Sonntag, 26.04.2020, Stand 11 Uhr, in Stadt und Landkreis Kassel insgesamt 536 gemeldete Fälle aufgrund des Coronavirus. Demnach verzeichnet die Stadt Kassel insgesamt 226 (+6) und der Landkreis Kassel insgesamt 310 (+6) Covid-19 Erkrankungen.

In der Stadt Kassel haben sich zwei weitere Personen mit Corona infiziert, sodass die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt Kassel auf 104 steigt. Zeitgleich sind allerdings auch vier erkrankte Personen genesen, womit die Anzahl der Genesenen in der Stadt Kassel auf 116 steigt. Die Zahl der Todesfälle ist weiterhin gleich geblieben.

Im Landkreis Kassel hat sich die Zahl der aktuell Infizierten um eine Person auf 156 erhöht. Die Zahl der Genesenen stieg ebenfalls an, von 131 auf 136. Auch hier hat sich die Zahl der Todesfälle nicht verändert.

Corona in und um Kassel: Fahrgäste klagen über volle Busse und Bahnen

Update vom Sonntag, 26.04.2020, 09.17 Uhr: Wegen der Corona-Krise klagen Fahrgäste über volle Busse und Bahnen in Kassel.* Von unhaltbaren Zuständen spricht ein Fahrgast der KVG. Gemeint ist, dass vielfach das Abstandsgebot nicht eingehalten wird.

Von ähnlichen Erfahrungen während der Corona-Pandemie berichten zahlreiche weitere Leser. Eine 64-Jährige klagt, dass sich die Menschen vor allem vor den Türen versammelt und keine Rücksicht genommen hätten: „Die Leute sind echt doof.“ Und ein 49-Jähriger, der mit der überfüllten Buslinie 10 vom Königsplatz in Kassel nach Hause fahren wollte, meldete sich sogar bei der Polizei.

Corona in und um Kassel: Das sind die Fallzahlen in der Region

Update vom Samstag, 25.04.2020, 12.42 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel sind da: In Stadt und Landkreis Kassel sind am Samstag, 25.04.2020, 10.30 Uhr, insgesamt 524 gemeldete Fälle erfasst. Demnach gibt es in der Stadt Kassel 220 (+11) und im Landkreis Kassel 304 (+13) Covid-19 Erkrankungen.

In der Stadt Kassel haben sich acht weitere Personen mit Corona infiziert, sodass die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt Kassel auf 102 steigt. Zeitgleich sind allerdings auch drei erkrankte Personen genesen, womit die Anzahl der Genesenen auf 112 steigt. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht verändert.

Im Landkreis Kassel hat sich die Zahl der aktuell Infizierten um acht auf 155 erhöht. Die Zahl der Genesenen stieg ebenfalls von 126 auf 131 an. Auch hier hat sich die Zahl der Todesfälle nicht verändert.

Corona in Kassel: Grundschulen bleiben doch geschlossen

Update vom Samstag, 25.04.2020, 9.51 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel bleiben die Grundschulen weiterhin wegen Corona* geschlossen. Zum Unmut vieler Schulleiter, Eltern und auch Schüler wurden die ursprünglichen Pläne verworfen und der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat die Schulpflicht für Viertklässler wieder aufgehoben. Die 3350 Viertklässler in Stadt und Kreis Kassel müssen also weiter zuhause bleiben, die Grundschulen müssen wieder neu planen.

Auch die Musikschulen in Kassel und der Region werden von der Corona-Krise* vor große Herausforderungen gestellt. Der Unterricht erfolgt nur noch über das Internet, gleichzeitig müssen sich die Schulen auch damit auseinandersetzen, wie sie die Krise finanziell bewältigen können. Dazu bleibt auch hier die Ungewissheit, wie lange dies noch so weitergehen wird.

Corona in Kassel: Erste Waschanlage für Einkaufswagen in der Region

Update vom Freitag, 24.04.2020, 18.30 Uhr: In Zeiten der Corona-Krise sind kreative Ideen gefragt, um immer und überall die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten. Ein Rewe in Kassel hatte jetzt eine besondere Erfindung angeschafft. Bei dem Supermarkt wurde eine Waschstraße für die Einkaufswagen installiert.

Hunderte Hände fassen die pro Tag die Einkaufswagen an. Statt die Mitarbeiter die Wagen ständig reinigen zu lassen, können die Kunden die Einkaufswagen jetzt selbst mit der improvisierten Waschanlage desinfizieren.

Das Start-Up Saiko aus dem westfälische Herford hat den sogenannten „Deso Cube“ entwickelt. Der Einkaufswagen wird in die Würfelförmige Box geschoben. Per Knopfdruck wird der Wagen automatisch mit Desinfektionsmittel besprüht. Die Erfindung wird mittlerweile in mehreren Supermärkten getestet.

Corona in Kassel: Wie die Schulen sich auf den Start vorbereiten

Update vom Freitag, 24.04.2020, 15.50 Uhr: Für 11.000 Schüler geht in Kassel am Montag die Schule wieder los. Das entspricht nur etwa einem Fünftel aller Schüler Stadt und Kreis. Trotzdem müssen sich in Zeiten von Corona die Schulen in Kassel gründlich auf die Wiederaufnahme des Unterrichts* vorbereiten. Den im Kampf gegen Corona gelten strenge Hygiene-Regeln.

Deswegen werden unter anderem die Klassen halbiert. Pro Klassenraum sind nur 15 Schüler erlaubt. Die Schulräume werden mehrmals täglich gereinigt. Im KreisKassel werden die Schulen rund 5000 Masken an ihre Schüler aushändigen. Damit folgen sie einer Empfehlung der Landesregierung.

Die Schüler müssen ohne Spielgeräte auf den Pausenhöfen auskommen. Auch der Kiosk, falls er existiert, darf nicht öffnen. Die Mensen können allerdings öffnen, falls der Mindestabstand dort eingehalten werden kann.

Corona in Kassel: Zahl der Infizierten steigt leicht

Update vom Freitag, 24.04.2020, 13.46 Uhr: Die aktuellen Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel sind da: Demnach haben sich in der Stadt Kassel zwei weitere Personen mit Corona infiziert, sodass die Zahl der insgesamt Infizierten auf 209 steigt. Zeitgleich sind allerdings auch zwei erkrankte Personen genesen, womit die Anzahl der Genesenen auf 109 steigt. Die Zahlen der aktuell Infizierten und der Todesfälle hat sich nicht verändert.

Im Landkreis Kassel hat sich die Zahl der insgesamt Erkrankten um sieben auf 291 erhöht. Auch die Zahl der Genesenen stieg an, von 123 auf 126. Es gibt nun 147 aktuell infizierte Personen. Insgesamt sind nun 18 Personen verstorben, bei denen ein Test auf Sars-CoV-2 positiv ausfiel.

Corona in Kassel: Polizei gibt Hinweise zur Maskenpflicht

Update vom Freitag, 24.04.2020, 08.42 Uhr: Ab Montag (27.04.2020) beginnt auch die Maskenpflicht wegen Corona in Kassel. Die Polizei* gibt bekannt, dass es bislang keine Straftaten mit Mundschutz gab.

Je gewöhnlicher das Maskieren wird, desto wichtiger wird der Kontext, in dem sich jemand eine Maske aufsetzt – insbesondere für die Polizei. Denn nicht erst, seit es in Österreich zu einem Banküberfall mit Corona-Maske gekommen ist, sind die Beamten sensibilisiert.

Corona in Kassel: Kinderpsychologe plädiert für baldige Öffnung der Kitas

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 21.11 Uhr: Aufgrund der Corona-Krise sind in Kassel Kitas und Schulen* geschlossen. Darunter leiden die Kinder die kaum noch Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Das kann langfristig zu einem Problem für viele Kinder werden, sagt der Kinder- und Jugendpsychologe Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff aus Kassel.

„Vor allem für Kinder aus belasteten Lebensverhältnissen ist es höchst problematisch, wenn ihre wichtigen Bezugspersonen im Kindergarten oder bei der Tagesmutter wegfallen.“ Kindern aus sehr armen Familien fehle darüber hinaus auch eine geregelte Mahlzeit.

Spätestens nach einem Vierteljahr ohne Kontakt zu anderen Kindern kann es Folgeschäden für die Entwicklung der Kinder geben. Bei Kindern mit Eltern, die selbst psychologisch geschädigt sind, oder Kinder die in armen Verhältnissen leben, wirken sich die Folgen der Kontaktsperre schon jetzt negativ aus. „Für diese Kinder ist die Situation ungleich schwieriger. Die Spreizung der Gesellschaft wird durch die Kita-Schließungen verstärkt“, erläutert der Psychologe.

Fröhlich-Gildhoff plädiert daher für eine Wiedereröffnung der Kitas und Schulen so bald wie möglich. Auch ist er dafür den Kindern behutsam zu erklären, was es mit Corona-Krise auf sich hat.

Corona in Kassel: Menschen mit Familien im Ausland haben es besonders schwer

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 15.36 Uhr: In der Corona-Krise reduziert das Kontaktverbot persönliche Kontakt zu Freunden und Verwandten auf ein Minimum. Davon betroffen sind besonders Menschen mit Wurzeln im Ausland. Für sie ist der Video-Call oder das Telefongespräch meist die einzige Möglichkeit mit ihren Familien im Ausland Kontakt aufzunehmen.

Menschen aus Kassel mit Familie im Ausland gehen in der Corona-Krise ganz unterschiedlich mit dem Kontaktverbot* um. Wann die Betroffenen ihre Verwandten wiedersehen ist ungewiss. Denn keiner weiß, wie lange die Reisen wegen der Corona-Krise noch eingeschränkt wird.

Die Erfahrungen von Betroffenen in Kassel sind dabei ganz unterschiedlich. Einige haben Verwandte in Gebieten, wo es noch keine Corona-Infektionen gibt. Andere sorgen sich um die Gesundheit ihrer Eltern und Großeltern in stark betroffenen Ländern wie Frankreich oder Ägypten.

Corona in Kassel: Kultusministerium gibt Leitfaden für Schulöffnung in Hessen raus

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 14.15 Uhr: Am Montag geht in Kassel trotz Corona die Schule wieder los. Jedenfalls für Schüler der Abschlussklassen und der vierten Klasse der Grundschule. Damit das Risiko einer Corona-Infektion gering bleibt, hat das hessische Kultusministerium jetzt einen Leitfaden mit den Corona-Regeln für Schulen in Hessen veröffentlicht.

Demnach gilt in der Schule keine Maskenpflicht. Aber alle Schüler und Lehrer müssen einen Abstand von 1.5 Metern zueinander halten - sowohl im Unterricht als auch in den Pausen.

Für viele Schulen dürften die neuen Regeln zur Herausforderung werden: Unter anderem muss für jede Schule ein spezielles Konzept ausgearbeitet werden, um zu verhindern, dass zu viele Schüler gleichzeitig in den Gängen unterwegs sind. Auch die Durchsetzung der strengen Hygiene-Regeln dürfte nicht einfach werden.

Ich bin sehr gespannt wie das funktionieren soll... Abstandsregeln müssen einhaltbar bleiben, damit sich Schüler nicht in Gefahr begeben müssen, um ihren Abschluss zu erhalten!



Schulen und Corona-Exit: Hessen will mit Abschlussklassen beginnen https://t.co/GuzrbMINWw — Josh (@Joshimitj) April 14, 2020

Corona in Kassel: Studenten mach Sport durch das Internet

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 13.20 Uhr: Trotz des Semesterstarts an der Uni Kassel findet wegen der Corona-Krise der Hochschulsport* im Sommersemester 2020 zunächst nur digital statt. Die Übungsleiter geben mit ihren Laptops Kurse per Livestream aus ihrem Wohnzimmer. Teilnehmen können sieben bis 20 Personen.

Das Angebot der Uni Kassel richtet sich hauptsächlich an Studenten, Gäste können aber teilnehmen, wenn Restplätze verfügbar sind. Für die Teilnahme sind nur eine Anmeldung und die Mitgliedschaft beim Allgemeinen Hochschulsport erforderlich.

Corona in der Region Kassel: Fast 500 Infizierte - Stadt gibt aktuelle Zahle bekannt

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 11.30 Uhr: In der Region Kassel gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Das gibt die Stadt auf ihrer Website bekannt. Es gibt jeweils einen Fall in der Stadt und einen im Kreis.

Die Zahlen der Corona-Infektionen steigen auf 491 an, das sind 18 mehr als noch am Vortag (Stand 23.04.2020, 9.30 Uhr). Aktuell sind 230 vom Coronavirus genesen, also neun mehr als am Mittwoch. 50 Personen werden in Krankenhäuser behandelt, davon 12 auf der Intensivstation.

Corona in Kassel: GWH erhöht trotz Krise Mieten in Niederzwehren

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 11.20 Uhr: Die Wohnungsbaugesellschaft GWH hat in einer Siedlung in Kassel trotz Corona-Krise die Mieten* erhöht. Viele Mieter reagieren darauf mit Unverständnis.

Laut GWH sei die Erhöhung aber bereits vor der Krise den Mietern mitgeteilt worden und hätten daher rechtliche Gültigkeit. Wie Maximilian Malirsch, Geschäftsführer vom Mieterbund Nordhessen, mitteilt, gebe es von Seiten des Vermieters allerdings dennoch Möglichkeiten, die finanzielle Mehrbelastung abzumindern.

Trotz Corona: Stadtradeln in Kaufungen (Kreis Kassel) soll stattfinden.

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 9.20 Uhr: Viele Großveranstaltungen wurden abgesagt, aber ein Event findet in der Region trotzdem statt. Das Stadtradeln in Kaufungen (Kreis Kassel) startet trotz Corona-Krise* am 8. Juni. Die Veranstaltung läuft bis zum 28. Juni. Ziel ist es, in dem Zeitraum auf Auto zu verzichten und Radkilometer zu sammeln.

Beim Stadtradeln müssen allerdings sämtliche Hygienevorschriften wegen Corona beachtet werden. Man darf nicht in Gruppen unterwegs sein, sondern nur als Einzelperson oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts.

Corona in Kassel: Frühlingsfest fällt aus - Schausteller vor Problemen

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 6.50 Uhr: Wegen der Corona-Krise fällt auch das Frühlingsfest in Kassel auf der Schwanenwiese aus. Es sollte eigentlich vom 5. bis zum 24. Mai stattfinden. Von der Absage sind mindestens 55 Schausteller betroffen. Auf dem Rummel wären elf große Fahrgeschäfte, fünf Fahrgeschäfte für Kinder, Laufgeschäfte sowie zahlreiche Buden aufgebaut worden.

„Wir stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagt Konrad Ruppert, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, über die wirtschaftliche Lage der Schausteller. Viele wüssten nicht mehr, wie sie sich im Juli noch ernähren sollten. „Die letzten Einnahmen hatten wir beim Weihnachtsmarkt.“

Corona in Kassel: Diese Festivals fallen 2020 aus

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 21.51 Uhr: Für die Fans von Musikfestivals und Volksfesten wird es ein hartes Jahr. In der Region Kassel mussten eine Vielzahl von Festivals aufgrund der Corona-Krise abgesagt oder auf das Jahr 2021 verschoben werden. Bei vielen Veranstaltern und Fans herrscht Verunsicherung, ob und wann die Veranstaltungen nachgeholt werden und wann die ersten Festivals wie geplant abgehalten werden können.

In der Region Kassel wurde unter anderem das Open-Air-Wochenende mit den Broilers, Scooter, Mark Forster und Xavier Naidoo von August 2020 auf 2021 verschoben. Auch das Open Flair in Eschwege wurde auf 2021 verschoben.

Das von HNA mitorganisierte Open-Air-Konzert des Staatsorchesters muss dieses Jahr ausfallen. Ob der Kulturherbst in Kassel im stattfinden kann ist dagegen noch nicht sicher. Eigentlich beginnt die Saison am 17. Juli. Die Veranstalter setzen auf eine kleinere Bühne und hoffen darauf im Herbst oder im Winter beginnen zu können.

Corona in Kassel: Werkstätten kämpfen mit Kundenrückgang

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 17.22 Uhr: Die Corona-Krise ist eigentlich die perfekte Zeit für eine Hauptuntersuchung oder einen Reifenwechsel. Denn die Werkstätten in Kassel sind trotz Corona geöffnet und die Mechaniker haben wenig zu tun.

Denn viele Termine wurden abgesagt. Weniger Leute fahren zur Arbeit oder in den Urlaub. Dementsprechend gibt es weniger Unfälle und Pannen. Die Werkstattbetreiber müssen weniger Reparaturen durchführen. Allein für den TÜV verzeichnet die Niederlassung der Dekra in Lohfelden 10 Prozent weniger Anmeldungen, berichtet Niederlassungsleiter Arnold Diebel.

Weil die Straßen leer sind, kämen statt wie üblich 60 nur rund 30 Autos täglich zur Reparatur vorbei, erzählt Peter Krusche, Geschäftsführer bei Glinicke in Kassel. Ein weiteres Problem: Aufgrund der Corona-Maßnahmen müssen Autohäuser und Werkstätten ihre Verkaufsräume schließen und beschränken sich auf Dienstleistungen.

Doch viele Autobesitzer scheuen auch aus Angst vor einer Corona-Infektion die Fahrt in die Werkstatt. „Viele kommen mit Handschuhen und Mundschutz und desinfizieren sich oft die Hände“, hat Peter Krusche beobachtet. Viele Kunden sagen Termine ab. Ein normales Frühjahresgeschäft gebe es in der Corona-Krise daher nicht, sagt Krusche.

Damit die Kunden wieder Vertrauen fassen, setzen die Werkstätten i Kassel auf neue Hygiene-Maßnahmen. Beim Autohaus Jürgen Klein in Kassel trägt das Personal einen Mundschutz und auch die Kunden bekommen auf Anfrage eine Maske. Beim Autoservice 192 wird der Kundenkontakt über ein Fenster abgewickelt. Die Werkstatt Glinicke und das Autohaus Klein bieten einen Hol- und Bringservice an.

Corona in Kassel: Kfz-Zulassungsstelle Baunatal wieder geöffnet

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 15.56 Uhr: Die Auto-Zulassungsstelle in Baunatal ist ab dem kommenden Montag, 27.04.2020, wieder geöffnet. Bislang war sie aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen geblieben. Das bestätigte das Bürgeramt der Stadt Kassel.

Kunden werden aber nur mit einer vorherigen Terminvereinbarung bedient. Termine können über www.kassel.de/service oder telefonisch über 0561-115 vereinbart werden. Das Bürgeramt verweist darauf, dass in Baunatal auch Vorgänge von Händlern und Zulassungsdiensten ab Montag wieder bearbeitet werden können.

Alle Kunden werden gebeten, erst unmittelbar vor ihrem Termin die Zulassungsstelle zu betreten. Auf Begleitpersonen solle nach Möglichkeit verzichtet werden.

Corona in Kassel: Saturn und Mediamarkt wieder geöffnet

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 14.40 Uhr: Im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind auch Saturn und Mediamarkt in Kassel wieder geöffnet. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

Die Öffnungszeiten seien dabei aber stark eingeschränkt. Die Elektronikmärkte öffnen von Montag bis Samstag nur zwischen 10 und 18 Uhr. Die Verkaufsfläche werde dabei auf unter 800 Quadratmeter verringert. Zum Shoppen werden die Märkte daher nur bedingt geeignet sein. Der Fokus liege eher auf Service- und Reparaturleistungen, erläuterte die Sprecherin.

Um das Risiko einer Corona-Infektion so klein wie möglich zu halten, werden im Kassen-, Info- und Service-Bereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe Spuckschutzvorrichtungen installiert. Das Personal trage darüber hinaus Mund- und Gesichtsschutz. Kunden werden gebeten Kontaktlos zu zahlen.

Corona in Kassel: Verhältnis der Zahl der Infizierten und der Einwohnerzahl

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 13.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Kassel ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Region sehr gering. Die Stadt Kassel zählt rund 205.000 Einwohner, der Landkreis knapp 237.000. Das macht zusammen rund 442.000 Menschen. Ein Prozent davon wären 4420 Menschen.

Die inzwischen insgesamt 473 bestätigten Corona- Infizierten in Stadt und Landkreis stellen demnach einen Anteil von etwa 0,1 Prozent an der Bevölkerung dar. Sollte es tatsächlich zu der von einigen Experten prognostizierten Ansteckungsrate von 70 Prozent kommen, würde das bedeuten, dass in Stadt und Landkreis Kassel rechnerisch rund 309.400 bestätigte Corona-Infektionen vorliegen müssten.

Corona in der Region Kassel: Stadt gibt neue Fallzahlen bekannt

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 11.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Kassel ist erneut gestiegen. Sie liegt jetzt bei 473 Personen, dass sind 14 mehr Fälle als am Vortag (Stand 22.04.2020, 9.30 Uhr). Davon fallen sieben auf die Stadt und siebe auf den Landkreis.

Insgesamt sind 221 Infizierte wieder genesen. Das sind zwölf mehr als am Dienstag. Neue Todesfälle gibt es nicht.

Corona in Kassel: Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe fallen aus

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 9.15 Uhr: Die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel fallen wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres aus. Normalerweise starten sie am 1. Mai in die Saison. Die historischen Anlagen im Bergpark Wilhelmshöhe bieten den Besuchern der Wasserspiele keine Möglichkeit, die Abstandsregeln einzuhalten, sagt Prof. Dr. Martin Eberle, Leiter der Museumslandschaft Hessen Kassel.

Ob die Wasserspiele in Kassel zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr starten, steht noch nicht fest. Bis auf ein Aussetzen während der beiden Weltkriege fanden die Wasserspiele seit ihrer Fertigstellung vor rund 200 Jahren immer regelmäßig statt.

Corona in Kassel: Begleitpersonen dürfen nur noch mit Mundschutz in den Kreißsaal

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 7.45 Uhr: In Hofgeismar im Kreis Kassel dürfen Begleitpersonen nur noch mit Mundschutz in den Kreißsaal*. Diese müssen zudem gesund sein. Zudem werden die Schwangeren bei Erkältungssymptomen auf das Coronavirus getestet, erklärt GNH-Pressesprecherin Inga Eisel. Bei einem Kaiserschnitt darf allerdings keine Begleitperson. Außerdem dürfe die Mutter nach der Geburt wegen der Pandemie keinen Besuch empfangen.

Corona in Kassel: Comic-Zeichner malt Wimmelbilder

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 19.56 Uhr: Es werden Initiativen gesammelt, die zeigen, dass das Leben trotz Corona weitergeht. Ein Comic-Zeichner aus Kassel* malt Wimmelbilder über die besondere Situation. In Kassel wimmelt es nur so von Menschen – zumindest auf den Bildern des Comic-Zeichners Christian Peter alias KrissFizz.

Von seinem Büro in der Wolfhager Straße in Kassel schaute der 58-Jährige auf das Wohnhaus gegenüber und dachte sich: Dort müssen wegen Corona nun sehr viele Menschen sein. Also fotografierte er das Haus und malte Menschen in die Fenster, aber alle mit dem nötigen Abstand zueinander.

Corona in Kassel: Hygiene-Regeln für Friseure

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 16.43 Uhr: Nach der Corona-Pause dürfen bald auch Friseure in der Region Kassel* wieder öffnen. Allerdings nur unter Einhaltung der Hygiene-Regeln. Ab 4. Mai dürfen Friseursalons in der Region Kassel wieder öffnen.

Allerdings nur unter strengen Hygiene-Auflagen. Und da liegt die Krux: „Denn noch steht nicht fest, wie eben diese aussehen“, sagt Alexandra Kaske-Diekmann, Obermeisterin der Friseur-Innung Kassel. „Klar ist aber, dass ein Friseurbesuch dann anders ablaufen wird als vor der Corona-Krise.“

Corona in Kassel: Das sind die neuen Fallzahlen

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 14.01 Uhr: Die aktuellen Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel sind da: Demnach haben sich in der Stadt Kassel zwei weitere Personen mit Corona infiziert, sodass die Zahl der insgesamt Infizierten auf 196 steigt. Zeitgleich sind allerdings auch zwei erkrankte Personen genesen, womit die Anzahl der Genesenen auf 102 steigt. Die Zahlen der aktuell Infizierten und der Todesfälle hat sich nicht verändert.

Im Landkreis Kassel hat sich die Zahl der insgesamt Erkrankten um drei auf 263 erhöht. Auch die Zahl der Genesenen stieg an, von 97 auf 107. Leider muss auch ein Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Kassel bekannt gegeben werden. Insgesamt sind nun 17 Personen verstorben, bei denen ein Test auf Sars-CoV-2 positiv ausfiel.

Corona in Kassel: Wiederankurbelung der Wirtschaft

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 10.12 Uhr: Die Stadt Kassel will in der Corona-Krise bis zu 18 Millionen Euro in ein kommunales Programm zur Wiederankurbelung der Wirtschaft investieren. Das Programm mit dem Titel „Kopf hoch, Kassel!“ hatte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Montag vorgestellt.

Unternehmen, Betriebe, Einrichtungen und Vereine in Kassel, die in Zeiten von Corona* um ihre Existenz fürchten, sollen von Soforthilfen profitieren. Die Stadt gebe den Unternehmen mit dem Programm etwas zurück, was „wir in den guten Jahren von ihnen bekommen haben“, so Geselle.

Corona in Kassel: Viele Veranstaltungen abgesagt - Auch Connichi findet nicht statt

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 07.01 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen derzeit bis zum 31. August 2020 untersagt. Doch danach sieht es für größere Zusammenkünfte nicht sonderlich gut aus. Eine schlechte Nachricht gibt es nun bereits für Manga-Fans.

Wegen der anhaltenden, gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens habe man sich "schweren Herzens entschlossen, die Connichi 2020 in Kassel* (4. bis 6. September) abzusagen", teilten die Veranstalter am Montag (20.04.2020) mit. Die nächste Connichi wird vom 3. bis 5. September 2021 in Kassel stattfinden.

Wegen der anhaltenden, gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Connichi 2020 abzusagen.



Mehr Informationen auf unserer Website: https://t.co/bGtVFR2Ub6#Connichi2020 pic.twitter.com/WIqfeMnU6O — Connichi (@Connichi) April 20, 2020

Corona in und um Kassel: Viele Geschäfte ab heute geöffnet

Update vom Montag, 20.04.2020, 20.13 Uhr: Nach den ersten Corona-Lockerungen dürfen nun auch in Kassel viele Geschäfte wieder den Betrieb aufnehmen. Wir schauten uns in der Innenstadt um und sprachen mit einigen Händlern.

„Zuerst hat man Einkaufszentren recht zügig geschlossen, jetzt machen wir wieder auf. Da frage ich mich aber, ob das bei Textilgeschäften in der aktuellen Situation so schlau ist. Braucht man denn wirklich eine neue Jeans oder ein neues Paar Schuhe während der Krise?“, so ein Verkäufer in einem Store in Kassel, der allerdings nicht genannt werden möchte. Die Lage nehme man aber sehr ernst, weshalb hier wegen des Coronavirus sogar regelmäßig die Schuhe desinfiziert werden.

Corona in Kassel: Volksfeste vor dem Aus

Update vom Montag, 20.04.2020, 16.28 Uhr: Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern zu Corona sind Großveranstaltungen bis Ende August abgesagt. Beliebte Volksfeste im Landkreis Kassel* stehen vor dem Aus. Dazu gehören die Viehmärkte in Hofgeismar und Grebenstein. Kleinere Geschäfte im Kreisteil bereiten sich unterdessen auf die Wiedereröffnung am Montag vor.

Andere größere Veranstaltung, beispielsweise die Festwoche zum 1000-jährigen Bestehen des Immenhäuser Stadtteils Holzhausen (geplant vom 7. bis 15. Juni) oder der Deutsche Flößertag in Reinhardshagen, wurden von den Organisatoren schon vor den jüngsten Regelungen abgesagt.

Corona in Kassel: Einschränkungen beim Eisverkauf

Update vom Montag, 20.04.2020, 14.23 Uhr: Wegen des Coronavirus waren in und um Kassel die Eisdielen in den letzten Wochen geschlossen. Mit den angesetzten Lockerungen der Regelungen wird sich das ändern. Deshalb folgt auf die Frage, ob auch die Eisdielen wieder öffnen dürfen, ein klares Ja. Ab heute ist ihnen der Straßenverkauf wieder erlaubt. Diese Öffnungen sind aber an Bedingungen geknüpft.

Eisdielen müssen aber sicherstellen, ihr Speiseeis in nicht essbaren Behältnissen zu verkaufen. Das heißt: nur im Becher, nicht in der Waffel. Gibt es beim Eis noch weitere Einschränkungen? Ja, die Lieferung von Speiseeis (etwa per Eiswagen) an öffentliche Plätze, Park– und Grünanlagen oder ähnliche Orte ist untersagt. Beim Straßenverkauf an der Eisdiele ist der Verzehr von Speisen und Getränken im Umkreis von 50 Metern verboten. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden

Corona in Kassel: Das sind die Fallzahlen in der Region

Erstmeldung vom Montag, 20.04.2020, 12.46 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Zahlen zu Corona-Infektionen in der Region bekannt. Derzeit gibt es insgesamt 454 gemeldete Fälle in Stadt und Landkreis Kassel, das sind drei Fälle mehr als am Vortag (Stand 20.04.2020, 9.30 Uhr).

Die Stadt Kassel meldet unverändert zu Sonntag 194 Fälle insgesamt, der Landkreis Kassel jetzt 260 Fälle. Die Zahl der Genesenen in der Region Kasel steigt ebenfalls: Sie liegt nun bei 197 Personen, also 8 mehr als am Sonntag.

Corona in Kassel: Drei weitere Todesfälle im Landkreis gemeldet

Im Landkreis Kassel sind 3 weitere Todesfälle gemeldet worden, damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen in der Region Kasel auf 21.

Von den 236 aktuell Infizierten werden derzeit 51 in Krankenhäusern behandelt - 16 Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Corona in Kassel: Viele Geschäfte ab heute wieder geöffnet

Nach der Corona-Pause dürfen ab heute Geschäfte unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Demnach kann auch in der Region Kassel in Läden bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder eingekauft werden, sofern sichergestellt ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Vielerorts haben sich Geschäfte in Kassel* auf den heutigen Montag vorbereitet. Mit einem allzu großen Kundenanstrurm wird jedoch nicht gerechnet. „Keiner weiß, ob überhaupt Kunden kommen“, sagt Alexander Wild von den City-Kaufleuten der HNA*. „Diese Woche wird es erstmal ein Herantasten an die neue Situation sein".

Wer darf öffnen und welche Geschäfte bleiben vorerst geschlossen: Die hessische Landesregierung hat die Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung aktualisiert.https://t.co/3jlKEVLJdX — Stadt Kassel (@StadtKassel) April 19, 2020

Corona in Kassel: Tafel nimmt am Dienstag langsam die Arbeit auf

Der Verein Tafel Kassel will am Dienstag (28.04.2020) „einen vorsichtigen und dem Risiko angepassten Neustart“ seiner Arbeit versuchen. Das hat am Wochenende der Vorsitzende Hans-Joachim Noll angekündigt.

Begonnen wird nach seinen Angaben mit der kontaktlosen Ausgabe von vorgepackten, haltbaren Lebensmitteln vor der Tafeltür an der Wiener Straße (grüne Berechtigungskarten). „Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, einen Mund-und Nasenschutz – ein Schal reicht aus – anzulegen, um sich selbst und uns zu schützen“, betonte Noll. „Ohne Schutz gibt es keine Warenausgabe.“

Ab dem 04.05.2020 soll dann wieder mit dem Abholen von frischen Lebensmitteln unter strengen Hygiene- und Kontaktregeln wegen Corona begonnen werden. „Wir bleiben bis auf Weiteres bei der Ausgabe der Waren in vorgepackter Form. Es gelten intern strenge Kontakt- und Hygieneregeln“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Die Kasseler Tafel hatte Anfang April wegen der Infektionsgefahr die Arbeit einstellen müssen.

Corona in Kassel: In diesen Geschäften kann man Schutzmasken kaufen

Derzeit gibt es in Kasse noch keine Maskenpflicht. Dennoch sind Masken zum Schutz vor Corona sinnvoll. In der Stadt gibt es verschiedene Läden, die Masken anbieten. Das sind unter anderem:

Apotheken

Drogeriemärkte

Topclean Textilpflege

Soki (Friedrich-Ebert-Straße 101) - Kontakt: info@soki-kassel.de

Magsky (Friedrich-Ebert-Straße 87) - Kontakt: 0561/99670024

MTK-Werbung (Friedrich-Ebert-Str. 51) - Kontakt 0561/51054875

Großenritter Carnevals-Gemeinschaft - Kontakt: Dietrich Geißer, 0561/9499193.

Perlenrausch (Zentgrafenstraße 134) - Kontakt: 0561/897207

Stickerei Kassel (Kurt-Schumacher-Straße 18) - Kontakt 0561/102059

Atelier Bolte (gibt es in folgenden Apotheken: Dorotheen-Apotheke, Ochshäuser Straße 32, Kassel, Apotheke Wellerode, Untere Hamböhlstraße 4, Söhrewald, Neue Apotheke Zum Rathaus, Lange Straße 49 und Preis-Gut Apotheke, Hauptstraße 84, beide in Lohfelden.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

