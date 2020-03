Coronavirus in Kassel: VW-Werk in Baunatal stellt Produktion ein, Ikea in Waldau schließt

Die Einschränkungen wegen des Coronavirus gehen weiter. Läden müssen schließen, Restaurants dürfen nur begrenzte Zeit öffnen. Nun will auch das VW-Werk in Baunatal die Produktion einstellen.

24 Corona*-Fälle gibt es in Stadt und Landkreis Kassel (Stand 16.03.2020, 18.30 Uhr)

(Stand 16.03.2020, 18.30 Uhr) Drastische Maßnahmen schränken das öffentliche Leben stark ein

Spielplätze werden gesperrt, Läden schließen ab Mittwoch

Das VW-Werk Kassel stellt seine Produktion ein, Ikea seine Filiale in Waldau

stellt seine Produktion ein, seine Filiale in Waldau Alle bisherigen Corona-Infos aus der Region Kassel gibt es hier*

Corona-Pandemie in Kassel: VW stellt Produktion weitgehend ein

Update vom 17.03.2020, 10.53 Uhr: Zahlreiche deutsche und europäische Standorte des VW-Konzerns bereiten sich wegen der Corona-Krise auf eine voraussichtlich zweiwöchige Unterbrechung der Produktion vor. Das sagte Konzernvorstand Herbert Diess soeben bei der Jahrespressekonferenz in Wolfsburg. Ein genaues Vorgehen werde zeitnah von den einzelnen Marken kommuniziert, sagte Diess. Wann und ob das VW-Werk Kassel in Baunatal betroffen ist, ist aktuell noch nicht bekannt. "Angesichts der sich aktuell deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit bei der Teileversorgung unserer Werke wird es an den Standorten unserer Marken unmittelbar auch zu Produktionsunterbrechungen kommen", sagte Diess.

Baunatals Betriebsratsvorsitzender Carsten Bätzold geht davon aus, dass das nordhessische Werk ab der nächsten Woche die Produktion unterbricht. "Wir arbeiten daran, dass nächste Woche zu ist.", sagte er auf Anfrage der HNA. Derzeit identifiziere man die Bereiche im Werk, "in denen man einen Notfallbetrieb aufrecht erhalten muss".

Wegen Corona: Ikea schließt Markt in Kassel

Der Möbelhändler Ikea schließt alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland - also auch das Haus in Kassel. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weitergeführt werden.

Läden, Kneipen und Spielplätze schließen: Weitere Einschränkungen im öffentliche Leben

Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus wird das öffentliche Leben in ganz Deutschland ab sofort drastisch eingeschränkt. Darauf verständigte sich am Montag die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Die vom Bund beschlossenen Leitlinien werden in Kassel wohl zu Mittwoch umgesetzt, teilte Oberbürgermeister Christian Geselle am Montagabend mit.

Die nun vom Bund angeordneten Einschränkungen sehen vor, dass Restaurants und Gaststätten frühestens ab 6 Uhr öffnen und spätestens um 18 Uhr schließen sollen. Viele Geschäfte sollen geschlossen, Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen verboten und Spielplätze gesperrt werden. Auch Bars und Kneipen müssen schließen.

Offen bleiben sollen unter anderem: Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Frisöre und der Großhandel.

Um die Versorgung zu gewährleisten, wird außerdem das Verkaufsverbot an Sonntagen aufgehoben.

Corona-Virus in Kassel: Was schließt, was offen bleibt

Das bleibt geöffnet:

Supermärkte

Wochenmärkte

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Poststellen

Friseure

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkauf (zB an Kiosken)



Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte



Handwerksbetriebe können weiter arbeiten



Das wird am Mittwoch/ist bereits geschlossen:

Bars

Clubs

Diskotheken

Kneipen

Theater

Opern

Konzerthäuser

Museen

Messen

Kinos

Freizeit- und Tierparks

Spielbanken

Spielhallen

Wettannahmestellen

Spielplätze

Sportanlagen

Schwimm- und Spaßbäder

Fitnessstudios



Bordelle



Das wird ab Mittwoch verboten:

Übernachtungen in Hotels und Pensionen zu touristischen Zwecken

Treffen von Vereinen und Sport- und Freizeiteinrichtungen

Angebote in Volkshochschulen

Musikschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich



Busreisen



Zusammenkünfte (u. a. Gottesdienste) in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften

Das wird ab Mittwoch eingeschränkt:

Für Krankenhäuser und Pflegeheime soll es Besuchsregelungen geben. Vorschlag im Beschlusspapier: „Einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen“

Restaurants und Gaststätten dürfen erst ab 6 Uhr öffnen, müssen um 18 Uhr schließen. Sie sollen aber Mindestabstände zwischen den Tischen einhalten, außerdem soll die Zahl der Gäste begrenzt werden.

Corona-Krise: Elena-Klinik nimmt keine Patienten mehr auf

Die Paracelsus-Elena-Klinik nimmt vorläufig keine weiteren Patienten mehr stationär auf. Dazu hatte sich die Leitung der Fachklinik in Harleshausen am Montag entschlossen. Am Abend wurde bereits ein Großteil der rund 120 Patienten der Klinik entlassen - eine vorausschauende Maßnahme, die angesichts der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuften Ausbreitungssituation dringend erforderlich sei, teilte Chefärztin Prof. Claudia Trenkwalder mit. Der Normalbetrieb soll ab dem 13. April wieder aufgenommen werden, soweit die Voraussetzungen es dann zuließen.

„Unsere Patienten sind zwischen 40 und 90 Jahre alt, neurologisch erkrankt und in vielen Fällen haben sie Begleiterkrankungen. Damit gehören sie zur Hochrisikogruppe für eine Infektion mit dem Coronavirus“, erklärte Trenkwalder. Man folge damit den konkreten Empfehlungen der Bundes- und Landesregierungen, wonach elektive Behandlungen aufgeschoben werden sollen, soweit dies medizinisch vertretbar ist, ergänzte Christian Utler, Geschäftsführer der Paracelsus-Kliniken.

Derzeit bereite man eine telefonische Patientenberatung durch die Oberärzte und die Chefärztin vor. Ferner richtet die Klinik eine Sprechstunde für ärztliche Kollegen im gesamten Bundesgebiet ein und stehe für Beratungen in den umliegenden Krankenhäusern zur Verfügung. Alle Patienten, die für eine Aufnahme in der Klinik angemeldet waren, werden schriftlich über die vorübergehende Einstellung der Patientenversorgung informiert, teilt die Klinikleitung mit. Die Notaufnahme der Klinik bleibe geöffnet und könne nach telefonischer Abklärung und Risikobewertung aufgesucht werden.

Coronavirus in Kassel: Einschränkungen beim ÖPNV

Ab dem heutigen Dienstag verkehren alle Regiotram-Linien nur noch im Stundentakt zwischen 6 und 21 Uhr und enden am Kasseler Auestadion, kündigt der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) an. Die Busse und Straßenbahnen der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) werden ab heute nur noch zwischen 6.30 und 20.30 Uhr im Ballungsraum Kassel unterwegs sein – nach einem Ersatzfahrplan, der einem erweiterten Fahrplan an Sonn- und Feiertagen entspricht.

Wegen Personalmangels fahren bereits auf der RT-Linie 5 zwischen Kassel und Melsungen keine Regiotrams mehr, teilte der NVV mit. Alternativ können Cantus-Züge genutzt werden, die zusätzlich an allen Regiotram-Stationen zwischen Kassel und Melsungen halten.

Man wolle das gesamte Angebot so lange wie möglich aufrechterhalten. „Die Fahrten von Bussen und Bahnen werden nicht eingestellt“, versicherte NVV-Sprecherin Sabine Herms.

Corona: Zahl der Infizierten in Stadt und Landkreis Kassel gestiegen

Die Zahl der Infizierten in Stadt und Landkreis Kassel hat sich von Sonntag auf Montag um zwei weitere Personen in der Stadt erhöht. Damit sind inzwischen jeweils zwölf Menschen in Stadt und Landkreis Kassel mit dem Coronavirus infiziert, berichtete am Montagabend das Gesundheitsamt Region Kassel.

Corona-Auswirkungen in Kassel: Keine Sitzungen der städtischen Gremien mehr

Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, sollen in Kassel nun doch die Sitzungen der städtischen Gremien ausfallen – zunächst bis 30. April. Dies würde alle Ausschüsse und Ortsbeiratssitzungen sowie die am 30. März tagende Stadtverordnetenversammlung betreffen. Die Dienststellen der Kreisverwaltung in Kassel, Hofgeismar und Wolfhagen sowie in der Außenstelle des Fachbereichs Soziale Dienste und Migration in Fuldabrück werden ab sofort nur noch Termine nach Anmeldung über Telefon oder Mail vergeben. Offene Sprechzeiten gibt es keine mehr.

An allen Standorten wird es nur noch einen Haupteingang geben, bei dem sich angemeldete Besucher melden können. Jeder wird mit Namen und Adresse erfasst. Besucher werden abgeholt und zum jeweiligen Fachbereich begleitet. Bürger werden gebeten, sich nur in dringenden Fällen zu melden.

Die Kreisverwaltung habe sich so aufgestellt, dass die Erreichbarkeit per Mail und Telefon zwischen 7.30 und 17 Uhr sichergestellt ist. Auch das Bistro „Grimm’s“ im Kreishaus Kassel hat ab sofort für Gäste geschlossen.

Coronavirus in Kassel: Test auf Corona gibt es nur bei begründeten Verdachtsfällen

Der Test (Abstrich), ob eine Erkrankung mit dem Coronavirus vorliegt, wird auch in Kassel* nur in begründeten Verdachtsfällen veranlasst. „Es gibt kein grundsätzliches Anrecht auf einen Rachenabstrich“, stellt Dr. Karin Müller, die Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel, in diesem Zusammenhang klar.

Bisher gibt es in Stadt und Landkreis 21 Covid-19-Fälle, ausgelöst durch das Coronavirus Sars-CoV-2 (Stand 15.03.2020, 18.30 Uhr). Seit dem Wochenende ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt* - sämtliche private und öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern sind untersagt und zahlreiche Einrichtungen wurden geschlossen:

alle städtischen Schwimmbäder

die Kurhessen-Therme

alle Bowling-Center

alle Fitnessstudios

alle Tanzschulen

alle kulturellen Einrichtungen (auch von Kulturvereinen) wie etwa das tic

alle Spielhallen und Wettbüros

alle Museen der Stadt und der Museumslandschaft Hessen-Kassel

alle Jugendzentren

alle Bürgerhäuser

Ebenfalls seit Montag (16.03.2020) geschlossen sind die Schulen und Kindergärten.

Coronavirus in Kassel: Neue Corona-Isolierstation am Klinikum Kassel - Intensivbetten aufgestockt

Die Gesundheit Nordhessen (GNH) in Kassel bereitet sich auf eine mögliche Verschärfung der Corona-Epidemie vor: An allen Klinikstandorten werden zurzeit die Intensivkapazitäten auf die Lage zu COVID-19 angepasst, teilt die GNH am Montag (16.03.2020) mit.

Insgesamt könnten verteilt über alle Kliniken an den Standorten in Kassel, Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie Hofgeismar und Wolfhagen im Landkreis Kassel 120 Plätze mit intensivmedizinischer Betreuung für Corona-Fälle angeboten werden. Davon stünden zum jetzigen Zeitpunkt am Klinikum Kassel bis zu 18 Intensivbetten für schwerkranke COVID-19-Patienten mit Herz- und/oder Lungenversagen bereit.

Intensivmediziner aus Nordhessen und den angrenzenden Regionen würden sich zudem über die aktuellen Entwicklungen zu der durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Atemwegserkrankung COVID-19 austauschen und über sinnvolle Maßnahmen und die möglichst effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen beraten.

Corona in Kassel: Krankenhäuser schränken Besuchszeiten ein

Allen Rückkehrern aus einem Corona-Risikogebiet ist das Betreten der Krankenhäuser der GNH für 14 Tage verboten. Zudem wurden die Besuchszeiten eingeschränkt: Patienten können nur noch maximal eine Stunde pro Tag zwischen 15 und 18 Uhr Besuch empfangen - vorausgesetzt es handelt sich um eine gesunde Person.

Im Zentrum für Frauen- und Kindermedizin dürfen nur noch Eltern ihre Kinder besuchen. Ausnahmen gelten nur in begründeten Einzelfällen nach ärztlicher oder pflegerischer Absprache. Die neuen Regelungen gelten zunächst bis zum 20.04.2020.

Wegen Corona: Keine Prüfungen mehr an der Uni Kassel

An der Uni Kassel wurde am Montag der Prüfungsbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ende voriger Woche hatte die Hochschule bereits alle Präsenz-Lehrveranstaltungen eingestellt und die Semesterferien bis 20. April verlängert. Am Freitag hieß es noch, Prüfungen sollten weiter abgelegt werden. Gegen diese Entscheidung hatten Studenten bereits eine Online-Petition für eine Verschiebung von Klausuren gestartet, die bis Montagmittag mehr als 700 Unterzeichner hatte.

Unabhängig davon war die Hochschulleitung in der Zwischenzeit zu einer veränderten Einschätzung gekommen: Man könne letztlich nicht garantieren, dass im Prüfungsbetrieb alle notwendigen hygienische Standards und ausreichendes Kontaktabstände eingehalten werden. Der Prüfungsstopp gilt zunächst bis 20. April. Sobald absehbar, sollen über die Fachbereiche neue Prüfungstermine bekannt gegeben werden.

Corona in Kassel: Mensen und Bibliotheken schließen

Ab Dienstag sind mit einigen Ausnahmen (zu finden unter studierendenwerk-kassel.de) zum vorläufig letzten Mal Mensen und Cafeterien geöffnet. Ab Mittwoch bleiben dann alle gastronomischen Einrichtungen geschlossen. Ebenso geschlossen sind die drei Kindertagesstätten. Beratungsgespräche und Sprechstunden werden ebenfalls ab sofort nicht mehr angeboten. Die Infotheke des Studierendenwerks bleibt geschlossen. Die Abteilungen Studentisches Wohnen sowie Beratung & Studienfinanzierung inklusive BAföG sind telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Die Universitätsbibliothek Kassel schließt zudem ihre sechs Standorte. Nutzbar sind weiterhin die elektronischen und digitalen Bestände der Bibliothek.

Wegen Corona: Einschränkungen bei der Arbeitsagentur Kassel

Die Agentur für Arbeit Kassel und das Jobcenter konzentrieren sich nach eigenen Angaben auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. Veranstaltungen wurden abgesagt, Standorte sind ab Mittwoch geschlossen. Der persönliche Kontakt ist nur in Notfällen vorgesehen. Alle Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen, müssen auch nicht abgesagt werden. Anträge können per Mail oder über eServices (arbeitsagentur.de/eServices) gestellt oder im Briefkasten eingeworfen werden.

Nachteile für Leistungsempfänger soll es nicht geben. Wenn Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, sollen Kunden deshalb keine finanziellen Nachteile entstehen. Man versuche, unbürokratisch und flexibel die Versorgung mit Geldleistungen sicherzustellen. Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und -zuschlag.

Corona in Kassel: Hamsterkäufe haben zugelegt

Die Hamsterkäufe in Kassel wegen des Coronavirus haben übers Wochenende schlagartig zugenommen. Das berichtet mehrere Einzelhändler und Kunden in den Kasseler Supermärkten.

Angst, dass man keine Waren mehr bekommen werde, müssen Kunden laut Marco Wenzel, Inhaber des Edeka-Markts an der Fiedlerstraße in der Kasseler Nordstadt, aber nicht haben. Die Großlager seien gefüllt und man werde täglich beliefert. Auch in der Markthalle in der Innenstadt sind die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren: Hier ist es in den Gängen deutlich leerer, berichtet hna.de*.

Corona in Kassel: Bars und Kneipen merken Besucherrückgang deutlich

Die Kneipen und Bars in Kassel merken einen deutlichen Besucherrückgang wegen des Coronavirus. Viele reservierte Tische seien storniert worden, berichten mehrere Restaurantbesitzer. In vielen Bars auf der Friedrich-Ebert-Straße blieben am Wochenende mehrere Tische leer, berichtet hna.de*.

Eine Kneipe hat bereits vorsorglich ganz geschlossen: Die "Fliege" im Stadtteil Wolfsanger verkündete bereits am Freitag, dass vorerst kein Betrieb mehr stattfinden wird. Generelle Schließungen von Kneipen, Bars und Restaurants wurden von der Stadtverwaltung bisher nicht beschlossen.

Corona in der Region Kassel: Tierpark Sababurg und Freizeiteinrichtungen auf Sylt und in Schönau sind dicht

Der Tierpark Sababurg und alle Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel sowie sämtliche Gästehäuser sind seit Montag (16.03.2020) geschlossen, teilt Uwe Schmidt, Landrat im Landkreis Kassel, mit. Die Jugendburg und Sportbildungsstätte Sensenstein und das Wasserschloss Wülmersen bleiben bis zum 19.04.2020 geschlossen.

Das Jugendseeheim auf Sylt schließt bis einschließlich 17.05.2020. Das Haus Panorama in Schönau bleibt bis zum 26.05.2020 zu. Damit sind auch alle Freizeiten in den Osterferien sowie die im Anschluss vorgesehenen Seniorenfreizeiten auf Sylt und in Schönau wegen der Corona-Krise abgesagt.

Corona in der Region Kassel: Freizeiten fallen aus - Geld wird erstattet

„Im Haus Panorama fällt auch die Freizeit „Aktiv in den Frühling“ aus“, informiert Eigenbetriebsleiter Uwe Pietsch. Alle Bürger, die für den genannten Zeitraum eine der Freizeiteinrichtungen gebucht haben, werden telefonisch und schriftlich informiert. Pietsch weist darauf hin, dass die Schließungen „je nach Entwicklung der Lage“ in der Corona-Krise verlängert werden könnten: „Wir halten uns strikt an die Empfehlungen des Gesundheitsamtes.“

Für alle vom Eigenbetrieb abgesagten Veranstaltungen werden den Gästen die Kosten erstattet. „Wir bitten um Verständnis, dass dies wegen der großen Anzahl der Fälle etwas Zeit in Anspruch nehmen wird“, so Pietsch abschließend.

Coronavirus in Kassel: Kasseler Tafel schließt diese Woche und sucht Fahrer

Um in der Corona-Krise weiterhin eine sichere Ausgabe von Lebensmitteln gewährleisten zu können, bleibt die Kasseler Tafel in dieser Woche geschlossen. Das teilte Hans-Joachim Noll, Vorsitzender der Tafel, gestern mit. Ab Dienstag, 24.03.2020, will die Tafel in Kassel den Betrieb dann wieder aufnehmen.

„Wir müssen zunächst Vorkehrungen wegen Corona treffen“, erklärt Noll. Zu diesen zählen noch einmal verschärfte Hygienmaßnahmen. Unter anderem werde die Ware ab kommender Woche in Tüten vorgepackt und den Kunden dann an der Außentür ausgegeben. Ziel sei, dass es möglichst keinen direkten Kontakt mehr zwischen Kunden und Mitarbeitern gebe, so Noll. Er hofft, dass es möglich sein wird, für die Mitarbeiter, die die Berechtigungskarten kontrollieren und die gepackten Tüten herausgeben, Schutzmasken zu organisieren.

Die Kasseler Tafel sucht außerdem Fahrer, die Lebensmittel abholen. „Es haben sich schon einige Fahrer abgemeldet, wir suchen nun also Helfer, um den Fahrbetrieb aufrecht halten zu können“, sagt Noll. Wer als Fahrer bei der Tafel helfen will, kann sich unter der Telefonnummer 0561/23003 melden.

Corona in Kassel: Staatstheater geschlossen - Karten werden erstattet

Die Kasse des Staatstheaters Kassel ist wegen des Coronavirus ab sofort geschlossen. Das Staatstheater Kassel bittet Kunden, die Karten für die abgesagten Vorstellungen vom 13.03.2020 bis 30.03.2020 gekauft haben, um Geduld. Die Rückerstattung erfolge chronologisch nach Vorstellungsdatum und werde Zeit in Anspruch nehmen.

Das Verfahren: Karten, die mit Kreditkarte bezahlt wurden, werden automatisch rückerstattet. Alle Käufer mit Kundennummern, die ihre Daten beim Kauf angegeben haben, erhalten nach und nach eine Erstattung per Gutschein. Dieser wird per Mail zugesandt oder an der Theaterkasse hinterlegt.

Corona in Kassel: Gutscheine für das Staatstheater sind drei Jahre gültig

Der Gutschein ist drei Jahre gültig und kann nach der Theaterkassen-Öffnung in Geld, Rücküberweisung, eine Spende oder einen erneuten Kartenkauf umgewandelt werden. Alle Kunden, die ihre Karten per Überweisung oder Kreditkarte bezahlt haben, werden von der Theaterkasse kontaktiert und werden darum gebeten, sich nicht von sich aus bei der Theaterkasse zu melden.

Abonnenten erhalten Umtauschgutscheine und werden ebenfalls kontaktiert. Alle, die ihre Karten bar oder mit EC-Karte ohne Angabe einer Kundennummer an der Theaterkasse bezahlt haben, können ihre Karten zurückgeben, sobald die Theaterkasse wieder geöffnet ist. Es entstehen keine Stornierungsgebühren, der Kartenpreis kann sowohl ausgezahlt als auch als Wertgutschein herausgegeben werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, den Kartenwert zu spenden und damit das Staatstheater zu unterstützen.

Coronavirus in Kassel: ÖPNV wird aufrechterhalten - Fahrplan angepasst

Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) wird den Öffentlichen Nahverkehr aufrechterhalten, allerdings werden Busse und Bahnen ab der kommenden Woche nach einem lageangepassten Fahrplan fahren. Zudem werden die Hygienemaßnahmen noch einmal verstärkt.

Von Alia Shuhaiber, Andreas Hermann, Katja Rudolph und Marie Klement

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.