Corona in Werra-Meißner: Neue Fallzahlen veröffentlicht - Notfallnummer für psychische Hilfe

Die Zahl der Corona-Infizierten im Werra-Meißner-Kreis steigt nur langsam an. Nun wurde ein Kriseninterventionsteam im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie gegründet.

Insgesamt sind 178 Coronavirus-Fälle bestätigt, davon gelten 89 als genesen (Stand 01.05.2020).

Ein weiterer Corona-Todesfall, Maskenpflicht ab Montag

, ab Montag Kontaktverbot während der Corona-Krise*: Was bedeutet das eigentlich?

Update vom Samstag, 02.05.2020, 17.00 Uhr: Das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie (ZPP) am Klinikum Werra-Meißner hat ein Kriseninterventionsteam gegründet, wegen der seelischen Belastungen in der Corona-Krisenzeit. Über die Notfallnummer des Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie kann Hilfe angefordert werden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zahlen vom Freitag

Update vom Freitag, 01.05.2020, 16.20 Uhr: Am heutigen Freitag ist die Fallzahl der Corona-Infizierten im Werra-Meißner-Kreis von 177 (30.04.2020) auf 178 gestiegen. 89 der bisher 178 bestätigten Infizierten sind inzwischen wieder gesund. 12 Todesfälle gibt es bisher im Kreis.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zahlen vom Donnerstag

Update vom Donnerstag, 30.04.2020, 17.45 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis steigen die Fallzahlen am Donnerstag nur leicht. Derzeit sind 177 Infizierte gemeldet. Das sind zwei Fälle mehr als am Vortag. 68 der Corona-Fälle fallen auf insgesamt fünf Seniorenheime im Kreis. Die Zahl der Todesfälle verbleibt bei 12.

Bisher wurden 89 Patienten aus der Quarantäne entlassen und gelten als genesen. Das sind 7 mehr als am Vortag. Derzeit werden 18 Patienten im Kreis stationär im Krankenhaus behandelt. Einer davon muss künstlich beatmet werden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Arbeitslosenzahl steigt stark an

Update vom Donnerstag, 30.04.2020, 16.00 Uhr: Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt im Kreis Werra-Meißner mit voller Wucht. Im April meldeten sich bereits 494 Menschen im Bereich Eschwege und Witzenhausen arbeitslos. Damit sind insgesamt 2889 Menschen im Kreis arbeitslos. Das ergibt ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat März.

Im April 2019 waren 410 Menschen weniger arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ist damit im Werra-Meißner-Kreis von 4,6 im März 2020 auf 4,8 im April 2020 gestiegen.

Corona in Werra-Meißner: weitere Person gestorben

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 17.00 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Infektion an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Es handelt sich um eine 88-jährige Frau. „Wir sprechen den Angehörigen unser Mitgefühl aus“, so Landrat Stefan Reuß und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Rainer Wallmann.

Corona in Werra-Meißner: Fünf Seniorenheime betroffen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis ist von 167 auf 175 gestiegen. Von den 175 Fällen wurden 56 Fälle in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf bestätigt, in dem Personal und Bewohner betroffen sind. Derzeit gibt es Fälle in insgesamt fünf Seniorenheimen. Die Zahl der Genesenen ist ebenfalls von 77 auf 82 gestiegen.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 19 positiv getestete Patienten behandelt. Davon befinden sich 18 Personen auf der normalen Station, auf der Intensivstation befindet sich ein Patient. Die anderen Betroffenen haben moderate Krankheitsverläufe und können deshalb in heimischer Isolation die Krankheit unter amtsärztlicher Aufsicht auskurieren.

Corona in Werra-Meißner: Zahlen steigen an

Update vom Dienstag, 28.04.2020, 16.20 Uhr: Die Zahl der bislang bestätigten Corona-Infektionen ist im Werra-Meißner-Kreis von 164 auf 167 gestiegen (Stand 28.04.2020). Das gab der Kreis in seiner täglichen Mitteilung bekannt.

Genesen sind derzeit 77 Menschen - elf Personen, die mit dem Virus infiziert waren sind bisher gestorben. Es befinden sich zurzeit über 220 Personen in Quarantäne.

Corona in Werra-Meißner: Neue Zahlen - Ein weiterer Todesfall in der Region

Update vom Montag, 27.04.2020, 15.55 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Das gibt der Kreis auf seiner Website bekant. Bei dem Toten handelt es sich um einen 82-jährigen Mann. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 11 an.

Aktuell gibt es im Kreis 164 bestätigte Corona-Fälle, das ist einer mehr als am Vortag (Stand 27.04.2020, 15 Uhr). Davon fallen 56 Infizierte auf ein ein Altenheim in Bad Sooden-Allendorf. Insgesamt sind 72 Personen wieder genesen. Es befinden sich über 220 Personen in Quarantäne.

Corona in Werra-Meißner: Das sind die Zahlen vom Sonntag

Update vom Sonntag, 26.04.2020, 16.12 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Virusinfektion verstorben. Das gibt der Kreis in seinen Angaben vom Sonntag (26.04.2020) bekannt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 75-jährigen Mann mit schweren Vorerkrankungen.

Am Sonntag liegt die bestätigte Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis nach wie vor bei 163. Von den bestätigten Infizierten sind inzwischen 71 Personen genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 10.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Fallzahlen am Samstag

Update vom Samstag, 25.04.2020, 18.12 Uhr: Am Samstag hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 162 auf 163 erhöht.

Von den 163 Fällen entfallen laut Angaben des Kreises 56 auf ein Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf in dem Personal und Bewohner betroffen sind. 70 Personen gelten inzwischen als genesen. Neun Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind bislang gestorben.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Ab Montag Maskenpflicht

Update vom Samstag, 25.04.2020, 11.52 Uhr: Ab Montag, 27. April wird das Tragen einer Maske wegen Corona für alle in Hessen zur Pflicht: Unter anderem beim Einkaufen muss zum Beispiel ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Ansturm auf Behelfsmasken im Werra-Meißner-Kreis* ist groß. Derzeit seien allerdings noch genügend Masken in den Apotheken im Kreis verfügbar. Problem ist offenbar nicht, dass Nachschub fehlen könnte, sondern die Zustellung durch die Paketdienste.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zahl der Infizierten steigt erneut

Update vom Donnerstag, 23.04.2020, 16.53 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten im Werra-Meißner-Kreis ist von Mittwoch auf Donnerstag angestiegen. Wie der am Donnerstag (23.04.2020) mitteilte, sind 157 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch 133.

Zudem gibt es den achten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 im Werra-Meißner-Kreis; es handelt sich um einen 84 Jahre alten Mann. 48 der bisher 157 bestätigten Infizierten sind inzwischen genesen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zwei Patienten auf Intensivstation

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 17.23 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis hat neue Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Demnach sind 133 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind vier Personen mehr als am gestrigen Dienstag (21.04.2020). 45 Personen sind genesen. Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 18 positiv getestete Patienten behandelt. Weiterhin bleibt die Zahl der Corona-Todesopfer bei sieben Personen.

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 17.02 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis steigt die Zahl der infizierten am Dienstag nur geringfügig an. Im Vergleich zum Vortag hat sich die Zahl um zwei Fälle auf 129 Infizierte im Kreis erhöht. Das gab die Kreisverwaltung am Nachmittag bekannt.

Weitere Todesfälle wurden am Dienstag im Werra-Meißner-Kreis keine gemeldet. Bislang sind im Kreis 7 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Von den 129 Infizierten müssen 18 Patienten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zwei müssen künstlich beatmet werden. Bislang gelten 30 Infizierte als geheilt.

Als genesen gelten bislang 30 Patienten aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Kreisverwaltung rät "dringend" zum Tragen einer Maske

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 15.28 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis empfiehlt seinen Bürgern dringend, eine Maske zu tragen. Das gab die Kreisverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung zur Corona-Krise bekannt. Darin wird zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vor allem beim Einkaufen im Einzelhandel und bei der Nutzung von Bus und Bahn aufgerufen. Derzeit gibt es in Hessen keine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske.

Die Kreisverwaltung verweist darauf, dass Bürger auch Schals, selbstgenähte Masken oder eine OP-Maske nutzen können, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Weitere Informationen zur richtigen Nutzung und die Masken zum Selbermachen gibt es auf der Homepage der Kreisverwaltung.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Viele Geschäfte wieder geöffnet

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 12.36 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis haben Geschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmetern trotz Corona seit Montag wieder geöffnet. Die Inhaber fühlen sich durch die Zwangspause in ihrer Existenz bedroht und freuen sich über die Rückkehr der Kunden. Ein Ansturm auf die Geschäfte blieb jedoch aus.

Die Kunden halten sich größtenteils an die Auflagen in den Geschäften. Mit Einkaufskörben vor der Eingangstür zeigen viele Geschäfte, dass noch Platz für Kunden in den Geschäftsräumen ist. Denn auch im Werra-Meißner-Kreis gilt: Im Laden müssen die Kunden 1,5 Meter Abstand halten.

Viele Inhaber kritisieren derweil die Maßnahmen der Politik in der Corona-Krise. Bürokratie mache den Zugang zu staatlichen Hilfen schwer. Einige Ladenbesitzer fordern die Wiedereröffnung von Kitas, da sie ohne Kinderbetreuung ihre Geschäfte nicht durchgehend öffnen können.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Psychologische Hilfe nur am Telefon

Update vom Montag, 20.04.2020, 20.42 Uhr:Aufwind, der Verein für seelische Gesundheit, kann derzeit nur noch am Telefon helfen. Alle direkten Angebote stehen auch im Werra-Meißner-Kreis wegen Corona* auf Null.

Die Treffen im Café fallen aus, die Gesprächskreise können nicht stattfinden – der Verein für seelische Gesundheit hat sein Programm heruntergefahren. „Alles, was wir für externe Klienten anbieten, findet nicht statt“, sagt Aufwind-Vorstand Andrea Röth.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Das sind die Fallzahlen für die Region

Update vom Montag, 20.04.2020, 16.40 Uhr:Die Kreisverwaltung des Werra-Meißner-Kreis hat seine aktuellen Zaheln vorgelegt. Laut diesen ist die Zahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis auf 127 angestiegen. Hiervon entfallen 42 Personen alleine auf ein Altenheim. In diesem sind Bewohner und Angestellte von dem Virus betroffen.

Eine positiv getestete Frau ist verstorben, worduch die Zahl der Todesfälle auf 7 anstieg. Die Frau war 83 Jahre alt. Derzeit befinden sich im Werra-Meißner-Kreis über 235 Personen in Quarantäne. Bisher sind 30 Personen wieder genesen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Auch auf dem Wochenmarkt ist die Krise spürbar

Update vom Montag, 20.04.2020, 16.05 Uhr:Auch auf dem Eschweger Wochenmarkt, im Werra-Meißner-Kreis, ist die Corona-Krise* zu spüren. Nicht nur das jetzt am Wurststand auch Gesichts-Masken verkauft werden, fällt auf. Auch das die Laufkundschaft weniger wird ist deutlich zu sehen.

Auch das Wechselgeld wird längst nicht mehr an jedem Stand von Hand zu Hand weitergereicht.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Viele Feste in der Region abgesagt

Update vom Montag, 20.04.2020, 13.36 Uhr: Durch das Verbot der Bundesregierung von Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020, mussten wegen der Corona-Krise auch viele Traditionsfeste im Werra-Meißner-Kreis* abgesagt werden.

Darunter sind auch das 162. Erntedank- und Heimatfest in Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis. Das Fest wird erst im nächsten Jahr gefeiert.

Auch das Altstadt- und Heimatfest in Hessisch Lichtenau, das ursprünglich im Juni stattfinden sollte, sowie die Feier "800 Jahre Quentel" müssen aufgrund der C orona-Pandemie ausfallen. Die Stadtverwaltung von Großalmerdode im Werra-Meißner-Kreis versucht wegen Corona das nur alle fünf Jahre stattfindende Heimatfest im Juni auf das nächste Jahr zu verschieben.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Diese Veranstaltungen fallen aus

In Witzenhausen hält der Erntefestausschuss noch an der Traditionsfeier vom 21.08.2020 bis 26.08.2020 fest. „Wir fahren auf Sicht“, sagt Präsident Axel Behnke. Er hofft, dass sich die Lage bis dahin bezüglich der Corona-Krise entspannt.

Die Woche der Witzenhäuser mit Lokalrunde und Wandertag (18.04.2020 bis 26.04.2020), die Gartentour (14.06.2020) und die Kesperkirmes (10.07.2020 bis 12.07.2020) fallen wegen der Corona-Krise aus. Die Planungen für das Kulturfestival „Treppen, Keller, Hinterhöfe“ (10.09.2020 bis 13.09.2020) laufen im Werra-Meißner-Kreis zunächst weiter. Gleiches gilt für die Messe „Technik zum Anfassen“ (20.09.2020).

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Feste in der Region abgesagt

Auch die Europäische Jugendwoche (21.07.2020 bis 02.08.2020) auf Burg Ludwigstein fällt aus, sowie die Breitwiesn in Sontra (04..06.2020 bis 08.06.2020), das Wichtelfest in Wehretal-Reichensachsen (11.06.2020 bis 15.06.2020), das Johannisfest in Eschwege (25.06.2020 bis 29.06.2020) und das Open-Flair-Festival (05.08.2020 bis 08.08.2020). Die Organisatoren des Volks-, Schützen- und Heimatfestes in Wanfried (10.07.2020 bis 13.07.2020) wollen noch die Verordnung des Landes bezüglich des Coronavirus abwarten.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Bordell stark von der Krise betroffen

Update vom Montag, 20.04.2020, 10.45 Uhr: Corona im Werra-Meißner-Kreis*: Die Pandemie betrifft viele Lebensbereiche, auch das Dammhaus in Bad Sooden-Allendorf. Wann das Bordell wieder öffnen darf, ist zurzeit noch unklar.

Normalerweise werden die Zimmer im Dammhaus im Werra-Meißner-Kreis für die käufliche Liebe an die Damen vermietet. Doch während der Corona-Krise nimmt das Laufhaus kein Geld ein.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Geschäftsführer versorgt Damen aus eigener Tasche

Daher versorgt Baran, Geschäftsführer des Bordells, der seinen vollständigen Namen nicht nennen will, die Frauen aus eigener Tasche mit Essen, Getränken und Zigaretten. Es sei „für uns alle eine schwierige Zeit“, gesteht er angesichts der Corona-Krise.

Mit der Stadtverwaltung von Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis stehe er in gutem Kontakt. Er lobt die aktuellen Aktionen für Bedürftige und fügt hinzu: „Wenn die an unsere Tür klopfen, sind wir auch bereit zu helfen.“

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neuer Todesfall in der Region

Update vom Sonntag, 19.04.2020, 15.27 Uhr: Die Kreisverwaltung im Werra-Meißner-Kreis hat die Zahlen zur Corona-Krise aktualisiert. Mit den Folgen der Coronavirus-Infektion ist eine 90-jährige Frau gestorben.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen bleibt unverändert bei 126. 42 davon sind in einem Seniorenheim betroffen. Insgesamt gibt es sechs Todesfälle in der Region.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 18 positiv getestete Corona-Patienten behandelt. Davon befinden sich 16 Personen auf der normalen Isolierstation, auf der Intensivstation befinden sich inzwischen zwei Patienten mit Beatmung. Die anderen Betroffenen haben moderate Krankheitsverläufe und können deshalb zu Hause die Krankheit unter amtsärztlicher Aufsicht auskurieren.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Tafel gibt wieder Lebensmittel aus

Update vom Sonntag, 19.04.2020, 12.30 Uhr: Die Eschweger Tafel im Werra-Meißner-Kreis öffnet ab Montag, 20.04.2020, während der Corona-Krise* wieder ihre Türen. Die Ausgabestelle ist allerdings inzwischen im ehemaligen Taufrischmarkt in der Neustadt.

Bei der Essensausgabe der Tafel im Werra-Meißner-Kreis gelten wegen Corona strenge Regeln für Abstände und Hygiene. Die Öffnungszeiten an den Ausgabetagen Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 15.30 Uhr wurden jedoch beibehalten.

Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie ist allerdings das Tragen eines Mundschutzes Pflicht. Zudem darf nur eine kleine Anzahl von Personen gleichzeitig in das Gebäude der Tafel im Werra-Meißner-Kreis. Die Wartenden draußen müssen eine Kette mit 1,5 Metern Abstand bilden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Pandemie-Krankenhaus testet jeden Patienten

Update vom Sonntag, 19.04.2020, 9.40 Uhr: Der Standort Witzenhausen des Klinkums Werra-Meißner ist aktuell das Pandemie-Krankenhaus während der Corona-Krise*. Dort werden alle Patienten mit Corona-Infektionen oder Corona-Verdacht behandelt.

„Mittlerweile wird jeder Patient, auch wenn er nicht wegen Corona-Smptomen kommt, per Abstrich auf das Virus getestet“, erklärt Marco Lubitz, Chefarzt der Inneren Medizin im Klinikum Werra-Meißner am Standort Witzenhausen. Zudem herrschen hier strenge Hygienemaßnahmen. Das Personal betritt ausschließlich mit Schutzanzügen, Schutzbrillen, Handschuhen und Kopfschutz die Zimmer der Patienten.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Zahl der Infektionen steigt

Update vom Samstag, 18.04.2020, 19.36 Uhr:

Im Laufe des heutigen Samstag hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 124 auf 126 erhöht. Von den 126 Fällen entfallen 41 auf ein Seniorenheim in dem Personal und Bewohner betroffen sind. Die im Kreis von Ansteckung Betroffenen lagen bisher in einem Altersbereich von 5 bis 98 Jahren.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 18 positiv getestete Patienten behandelt. Davon befinden sich 15 Personen auf der normalen Isolierstation, auf der Intensivstation befinden sich 1 Patient ohne Beatmung und 2 Patienten mit Beatmung. Die anderen Betroffenen haben moderate Krankheitsverläufe und können deshalb in heimischer Isolation die Krankheit unter amtsärztlicher Aufsicht auskurieren.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Über 270 Personen in Quarantäne

Die Kontaktpersonen wurden beziehungsweise werden ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Es befinden sich zurzeit über 270 Personen in Quarantäne. 26 der bisher 126 bestätigten Infizierten sind inzwischen genesen. Todesfälle sind insgesamt 5 zu beklagen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Beschränkungen im Einzelhandel werden gelockert - das gilt es zu beachten

Update von Samstag, 18.04.2020, 17.18 Uhr: Die Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel werden auch im Werra-Meißner-Kreis* gelockert. Ab dem 20.04.2020 können Geschäfte wieder öffnen, sofern die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht übersteigt.

Für die Wiedereröffnung gelten im Werra-Meißner-Kreis einige Regeln: Pro Quadratmeter darf maximal ein Kunde den Laden betreten. Zudem muss jeder Kunde einen Einkaufswagen nehmen. Auch der Mindestabstand von 1,5 Meter muss eingehalten werden.

Handläufe, Griffe von Türen und Einkaufswagen müssen täglich gereinigt und alle Räumlichkeiten mehrmals täglich gelüftet werden. Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sind einzuhalten, Händeschütteln ist zu unterlassen. Zusätzlich sollten sich Einzelhändler für einen Mundschutz aussprechen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Bürgerhilfe stark von der Krise betroffen

Update von Samstag, 18.04.2020, 13.10 Uhr: Die Bürgerhilfe Sontraer Land im Werra-Meißner-Kreis ist von der Corona-Krise* stark betroffen. Alle Läden mussten schließen, die Kosten liefen jedoch weiter.

In Zeiten von Corona werden Warenkörbe von den Mitarbeitern zusammengestellt, ausgefahren und kontaktlos übergeben. Lebensmittelkosten werden durch Spenden der Stadt Sontra im Werra-Meißner-Kreis, von vielen Privatpersonen sowie der Lehrerschaft der Adam-von-Trott-Schule übernommen.

"Uns war es wichtig, die Lebensmittelausgabe aufrecht zu erhalten, denn genau jetzt sind viele Leute umso mehr betroffen und benötigen Hilfe“, erklärkt Barbara Persch von der Bürgerhilfe Sontraer Land. Zu normalen Zeiten versorgt die Bürgerhilfe rund 100 Personen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Wichtige Großveranstaltungen abgesagt

Update von Samstag, 18.04.2020, 10.40 Uhr: Wichtige Großveranstaltungen im Werra-Meißner-Kreis finden aufgrund der Corona-Krise* nicht statt. Am Freitag wurde das Johannisfest in Eschwege abgesagt.

Auch das Open Flair Festival und der Werraman finden in diesen Jahr nicht statt. Dennoch solle in Eschwege trotz Corona zum festgelegten Datum vom 25.06.2020 bis 29.06.2020 gefeiert werden.

„Um 11 Uhr werden wir am Samstag alle unsere Fenster öffnen und gemeinsam das Dietemannlied in die Welt hinaus singen, das wird ein Chor aus tausend Häusern“, kündigte Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe als eine Möglichkeit an.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Neue Infektionen in der Region

Update vom Freitag, 17.04.2020, 21.49 Uhr: Der Landkreis Werra-Meißner teilt die neuen Fallzahlen für die Region mit. Im Laufe des heutigen Freitag hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 119 auf 124 erhöht. Von den 124 Fällen entfallen 41 auf ein Seniorenheim in dem Personal und Bewohner betroffen sind. Die im Kreis von Ansteckung Betroffenen lagen bisher in einem Altersbereich von 5 bis 98 Jahren.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 18 positiv getestete Patienten behandelt. Davon befinden sich 15 Personen auf der normalen Isolierstation, auf der Intensivstation befinden sich 1 Patient ohne Beatmung und 2 Patienten mit Beatmung. Die anderen Betroffenen haben moderate Krankheitsverläufe und können deshalb in heimischer Isolation die Krankheit unter amtsärztlicher Aufsicht auskurieren.

Es befinden sich zurzeit über 270 Personen in Quarantäne. 26 der bisher 124 bestätigten Corona-Infizierten sind inzwischen genesen. Todesfälle sind insgesamt 5 zu beklagen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: ErzieherInnen nutzen gewonnene Zeit

Update vom Freitag, 17.04.2020, 15.40 Uhr: Was machen die Erzieherinnen und Erzieher einer Kita, die wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist und in der nur sehr wenige Kinder die Notfall-Betreuung in Anspruch nehmen? Das zeigt sich am Beispiel der evangelischen Kita am Plessefelsen in Wanfried.

Ein großer Teil der Belegschaft ist vor Ort und schlüpft in Zeiten von Corona in die Rolle fleißiger Handwerker.* Mit Unterstützung des städtischen Bauhofs wurden Gruppenräume und der Flur neu gestrichen. Das alles natürlich mit dem erforderlichen Abstand. Die Malerarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Aktuell arbeiten die Erzieherinnen am Außengelände.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Geschäfte leiden unter der Krise

Update vom Freitag, 17.04.2020, 13.42 Uhr: Vor allem kleine Unternehmen sind nach Einschätzung von Dr. Lars Kleeberg, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Werra-Meißner, durch die Corona-Krise in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.* „Es wird einige Betriebe geben, die werden Insolvenz beantragen müssen“, sagt Kleeberg. Die seien aber auch schon vor der Corona-Krise „knapp“ gewesen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Hoffnung für Geschäfte ruht auf Lockerungen

Wolfgang Conrad, Wirtschaftsförderer in der Kreisstadt Eschwege, bestätigt die Beobachtung, dass insbesondere kleine Unternehmen mit den Folgen der Einschränkungen Probleme haben – an erster Stelle der Handel. Von den am Mittwoch (14.04,2020) angekündigten Lockerungen derCorona-Regeln verspricht er sich immerhin ein Stück Belebung des Stadtzentrums.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Auch Kirchen von Krise betroffen

Kein Gottesdienst, keine Taufe, keine Trauung, keine Konfirmation – und Beerdigungen nur im engsten Kreis. Pfarrer István Kovács hält während der Corona-Krise weiter das Stundengebete und weiter für die Gemeinden Hessisch Lichtenau, Großalmerode und Waldkappel den Gottesdienst feiern, nur eben allein. „Die Predigt nehme ich auf und schicke sie per WhatsApp an die Gemeindemitglieder",erzählt der katholische Geistliche*.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: 33 Corona-Patienten in Krankenhäusern versorgt

Update vom Freitag, 17.04.2020, 10.46 Uhr: Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 21 Patienten behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Weiterhin befinden sich zwölf Patienten im Klinikum, bei denen der Verdacht einer Infektion im Raum steht.

Somit werden an den beiden Standorten des Klinikums Werra-Meißner in Witzenhausen und Eschwege zurzeit 33 Patienten* versorgt, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht oder die Infektion bestätigt ist (Stand: 15.04.2020, 13.45 Uhr). Das sind beinahe so viele wie in Landkreis und Stadt Kassel zusammen. In allen dortigen Kliniken sind es 39 Patienten mit Corona-Infektion oder Verdachtsfälle (Quelle: IVENA-Hessen/15.04.2020, 13.45 Uhr).

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Praxis freiwillig länger geschlossen

Die Praxis für Allgemeinmedizin, Chirotherapie und Osteopathie an der Bahnhofstraße in Eschwege ist seit Anfang des Monats geschlossen*: Coronaverdacht. Das Kreisgesundheitsamt verfügte die Schließung bis Ostern. Arzt und Praxisinhaber Benedikt Rogge verlängerte freiwillig und aus eigenem Ermessen bis einschließlich 19.04.2020

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Pflegeheim unter Quarantäne

Update vom Freitag, 17.04.2020, 8.10 Uhr: Ein Pflegeheim in Herleshausen steht wegen Corona und Teil-Quarantäne*. Im Evangelischen Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth wurde ein Patient positiv auf Corona getestet. Von der Quarantäne betroffen ist der Wohnbereich, in dem er untergebracht war. Auch einige Mitarbeiter des Heims wurde vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Insgesamt fünf Todesfälle zu beklagen

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 16.57 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis gibt die neuen Fallzahlen bekannt: Demnach stieg die Zahl der Corona-Infizierten von 115 auf 119. Laut Landkreis entfallen von den 119 Fällen 41 auf ein Seniorenheim, in dem Personal und Bewohner betroffen sind.

19 positiv getestete Patienten werden zurzeit im Klinikum Werra-Meißner behandelt. Davon befinden sich 16 Personen auf der normalen Isolierstation und drei Patienten auf der Intensivstation mit Beatmung. Die anderen Betroffenen kurieren sich in häuslicher Quarantäne aus und werden dort ärztlich betreut.

Darüber gibt es im Werra-Meißner-Kreis zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Verstorben sind ein 80-jähriger Mann und eine 87-jährige Frau. Beide wurden im Klinikum Werra-Meißner stationär behandelt.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Hochzeitsabsagen häufen sich

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 15.06 Uhr: Bei den Standesämtern im Werra-Meißner-Kreis häufen sich wegen der Corona-Krise* die Hochzeitsabsagen. „Ein bis zwei Trauungen pro Woche“ hätte man sonst zu dieser Jahreszeit in Sontra gehabt, berichtet Gabi Pfaff-Siebert. Momentan tendiere die Zahl der Hochzeiten aber gegen null. „Sehr viele Paare haben ihre Trauungen auf spätere Monate im Jahr verschoben“, sagt Pfaff-Siebert. Andere wiederum seien wegen der Corona-Krise auch direkt vor einer Anmeldung der Trauung beim Standesamt zurückgeschreckt.

Sollten sich Liebende momentan doch dazu entscheiden, sich im Werra-Meißner-Kreis zu trauen, mit welchen Einschränkungen müssen sie rechnen? Plexiglaswände werden im Trauzimmer genauso wenig hochgezogen, wie für alle Beteiligten Masken für den Mund Pflicht sind.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Klage über mangelnden Schutz in Seniorenheim

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 08.40 Uhr: Das Coronavirus hat auch die Seniorenheime im Werra-Meißner-Kreis erreicht. Nun erhebt die Tochter eines Heimbewohners schwere Vorwürfe gegen den Leiter. Ihr Vater sei im Seniorenheim Nettling (Werra-Meißner-Kreis) trotz Coronavirus-Risiko ohne Schutzausrüstung* behandelt worden. Der Leiter des Heims wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Besonders störte sie das Fehlen von Mund- und Handschutz, als ihr Vater vor gut zwei Wochen mit Bronchitis im Bett gelegen habe. Da sei er auch von einer Alltagsbetreuerin besucht worden, bei der später die Infizierung mit Covid-19 festgestellt worden sei.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neuer Todesfall

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 16.22 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis ist es zu einem dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gekommen. Laut Angaben des Landkreises handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 86-jährigen Mann, der im Klinikum Werra-Meißner auf einer Normalstation behandelt worden war.*

*Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass der Verstorbene intensivmedizinisch behandelt wurde. Diese Angabe wurde vom Landkreis falsch übermittelt und in einer späteren Aussage korrigiert.

Im Laufe des Mittwoch (15.04.2020) hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 104 auf 115 erhöht, wie der Landkreis mitteilt.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: In Baumärkten herrscht Hochbetrieb in der Coronakrise

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 12.38 Uhr: In der Coronakrise herrscht Hochbetrieb in den Baumärkten im Werra-Meißner-Kreis*, so beispielsweise im Toom-Baumarkt an der Niederhoner Straße in Eschwege: „Osterferien und Kurzarbeit sind die Gründe für das große Interesse an Baumaterial und Gartenartikeln“, sagt Marktleiter Uwe Holzhauer. Am Samstagvormittag hätten zeitweise mehr als 20 Kunden schon auf dem Parkplatz im Zwei-Meter-Abstand nach einem Einkaufswagen angestanden. Wegen Corona gelten auch hier erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Weitere Corona-Infektionen in der Region bestätigt

Update vom Dienstag, 14.04.2020, 16.38 Uhr: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis auf 104 erhöht. Im Vergleich zum Vortag sind das zwei Fälle mehr. Am Montag (13.04.2020) waren 102 Fälle gemeldet worden.

Von den 104 Fällen handelt es sich bei 41 Infektionen um einen Teil des Personals sowie einige Bewohner eines Seniorenheims. Genesen sind inzwischen 25 Personen. Zwei Menschen verstarben in der vergangenen Woche.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Tafel in Eschwege muss schließen

Update vom Dienstag, 14.04.2020, 10.58 Uhr: Nachdem die Tafel in Eschwege aufgrund des Coronavirus* schließen musste, sind die gemeinnützigen Vereine Aufwind und Werraland Lebenswelten in die Versorgungslücke eingesprungen. Da die Aktion sehr erfolgreich angelaufen und die Nachfrage nach den Lebensmittelspenden groß war, wird die Aktion fortgesetzt.

Jeweils am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr werden auf dem Areal der Werraland-Lebenswelten am Hessenring 1 in Eschwege Lebensmittel ausgegeben. „Viele Menschen sind derzeit auf Hilfe angewiesen. Wir freuen uns deshalb, dass wir etwas tun können, das ihnen hilft“, so Aufwind-Vorstand Hartmut Kleiber.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neue Fallzahlen bekannt

Update vom Montag, 13.04.2020, 07.55 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis hat neue Fallzahlen bekannt gegeben - Im Laufe des gestrigen Sonntags hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 83 auf 95 erhöht. Von den 95 Fällen entfallen 41 auf ein Seniorenheim in dem Personal und Bewohner betroffen sind. Die derzeit im Kreis von Ansteckung Betroffenen liegen in einem Altersbereich von 5 bis 98 Jahren.

Durch die von Covid-19 ausgelöste Krise verlieren viele Menschen ihr seelisches Gleichgewicht. Darauf weist der Werra-Meißner-Kreis hin. Deswegen gibt es in Zeiten der Corona-Krise* weiterhin zahlreiche Hilfsangebote.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Tankstellen-Besitzer und Taxi-Fahrer in Not

Update vom Sonntag, 12.04.2020, 15.31 Uhr: Die Corona-Krise sorgt im Werra-Meißner-Kreis für leere Straßen*, darunter leiden vor allem Tankstellen-Besitzer und Taxi-Fahrer. Einen Kundenrückgang von 80 Prozent beklagen Taxi-Betreiber. Denn es seien vor allem langfristige Daueraufträge von Unternehmen und Schulen weggefallen.

Die Tankstellen haben nicht ganz so starke Umsatzrückgänge. Aber für Ostern ungewöhnlich sind die Spritpreise aufgrund derCorona-Krise sehr niedrig. Normalerweise treiben die warmen Temperaturen die Menschen im langen Osterwochenende auf die Straße. Jetzt bleiben sie zuhause und brauchen kaum zu tanken.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Arztpraxen reagieren auf Ostern und Krise

Update vom Sonntag, 12.04.2020, 07.37 Uhr: Viele Arztpraxen reduzierten ihre Sprechzeiten, andere haben ganz geschlossen – zum Teil, weil das wegen der Osterferien ohnehin geplant war, aber auch wegen des Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis.*

Bei manchen Ärzten gibt es spezielle Infektsprechstunden. „Wir wollen die Patienten trennen“, sagt Dr. Bernd Heinemann. Schildert der Patient bei der telefonischen Terminvergabe Atemwegsbeschwerden und ergibt sich ein Corona-Verdacht, gelten deutlich erweiterte Sicherheitsstandards und eine strikte Trennung von der übrigen Praxis.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zweiter Todesfall bestätigt

Update vom Samstag, 11.04.2020, 18.30 Uhr: Eine 86-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, ist im Klinikum Werra-Meißner gestorben. „Leider müssen wir den zweiten Todesfall durch das Corona-Virus in unserem Kreis beklagen. Im Klinikum Werra-Meißner ist eine 86-jährige Frau verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagen Landrat Stefan Reuß und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Rainer Wallmann.

Update vom Samstag, 11.04.2020, 18 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es aktuell 83 Corona-Fälle (Stand 11.04.2020, 18 Uhr). Das gibt der Kreis bekannt. Damit erhöht sich die Zahl um 12 Personen. Es befinden sich derzeit 170 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der Genesenen liegt bei 23.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Fahrschüler ausgebremst

Update vom Samstag, 11.04.2020, 07.50 Uhr: Theorie pauken, die ersten Minuten am Steuer auf der Straße zurücklegen: Für Fahrschüler ist das im Werra-Meißner-Kreis derzeit wegen Corona* nicht möglich.

Lothar Walter hat für seine Fahrlehrer Kurzarbeit beantragt und für den Betrieb die staatliche Corona-Soforthilfe. Welche Auswirkungen hat der Unterrichts-Stop für die Fahrschüler? „Die Theorie nachzuholen ist für uns kein Problem“, sagt Walter, von der Academy-Fahrschule, die Standorte in Eschwege und Sontra hat. Die könne man zügig abarbeiten. Problematischer werde es bei der praktischen Übung.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neue Fallzahlen

Update vom Freitag, 10.04.2020, 18.50 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis gibt neue Zahlen bekannt: Aktuell sind 71 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 10.04.2020, 18.30 Uhr). Das sind 13 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen liegt bei 23 Personen. Es befinden sich derzeit 120 Menschen in Quarantäne.

Update vom Freitag, 10.04.2020, 16.55 Uhr: Wie das Hessische Ministerium für Soziales und Integration meldet, gibt es aktuell 56 bestätigte Corona-Fälle im Werra-Meißner-Kreis (Stand 10.04.2020, 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle ist nicht gestiegen. Der Landkreis selbst veröffentlichte bisher keine neuen Zahlen. Diese könnten unter Umständen höher sein als die Angaben des Ministeriums.

Erster Todesfall im Werra-Meißner-Kreis - Ostern durch Corona eingeschränkt

Update vom Freitag, 10.04.2020, 11.05 Uhr: Ulrike Laakmann, Dekanin des Kirchenkreises Werra-Meißner, spricht im Interview über die Bedeutung von Ostern und neue Wege, auf denen der Heilige Geist weht.

In der Corona-Krise ist auch im Werra-Meißner-Kreis alles anders. Auf die Frage, wie Ostern* stattfindet, wenn Gottesdienste nicht gemeinsam gefeiert werden können, antwortet Laakmann: „An Ostern sind die Gottesdienste immer besonders gut besucht gewesen, gerade die Osternacht. Dass wir diese in diesem Jahr nicht feiern dürfen, ist herausfordernd. Aber es ist ein Ausdruck der Nächstenliebe, dass wir es in diesem Jahr nicht tun, um Rücksicht zu nehmen und andere zu schützen.“

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Experte spricht über Sport und Virusinfektionen

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 15.51 Uhr: In einem Interview mit unserer Zeitung verriet Kardiologe Dr. Henning Köhler welcher Sport die Herzgesundheit fördert und wann Ausdauersport gefährlich werden kann. Im Gespräch über Sport und Virusinfektionen wie Corona, erklärte der Kardiologe aus dem Werra-Meißner-Kreis* unter anderem: „Rauchen erhöht das Risiko für Herz- und Lungenerkrankungen stark. Es wirkt wie ein Brandbeschleuniger.“

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Wanfrieder Firma produziert Gesichtsmasken

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 13.31 Uhr: Die Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis* zwingt heimische Betriebe kreativ zu werden: Die Wanfrieder Firma Werkmeister fertigt nun Gesichtsmasken an. Die Firma stellt unter normalen Umständen medizinische Textilien her. Dazu gehören Stützbandagen, Orthesen, Kissen, Wärmekissen, Bettauflagen oder Druckverbände.

Die Gesichtsmasken werden jetzt parallel und zusätzlich produziert. 4000 bis 5000 Stück könnten so pro Monat hergestellt werden. „Das ist sicherlich nicht ausreichend, aber ein Beitrag in der Krise“, sagt Dr. Stefan Frinken, Geschäftsführer des Wanfrieder Unternehmens.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Erster bestätigter Todesfall

Update vom Donnerstag, 09.04.2020, 11.35 Uhr: Im Klinikum Werra-Meißner ist eine 77-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Dabei handelt es sich um den ersten Todesfall im Werra-Meißner-Kreis. 47 Menschen in der Region haben sich bereits mit dem Virus infiziert, davon sind 17 zwischenzeitlich wieder geheilt. Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen liegt bei 100.

Der Werra-Meißner-Kreis weist erneut darauf hin, dass es in den kommenden Ostertagen überaus wichtig ist, die notwendigen Kontaktbeschränkungen weiterhin konsequent einzuhalten. „Nur so ist eine schnelle weitere Verbreitung des Virus aufzuhalten“, unterstreichen Erster Kreisbeigeordneter Dr. Rainer Wallmann und Landrat Stefan Reuß.

Freizeitbeschäftigungen rund um die Osterfeiertage bitte nur mit den eigenen Haushaltsmitgliedern erleben, auch wenn das nicht leichtfällt. Nur so kann das Ziel, Ansteckungen zu verlangsamen, gelingen:

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Konfirmandenunterricht via Internet

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 17.27 Uhr: Auch in Kirchengemeinden sind alle Veranstaltungen abgesagt. Doch was passiert zum Beispiel mit dem Konfirmandenunterricht? In Eschwege gibt es den, wegen Corona*, nun via Internet. Die Termine der zahlreichen Konfirmationen im Werra-Meißner-Kreis sind allerdings noch unklar.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Online-Skat boomt während der Krise

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 16.27 Uhr: Wer sich mit Freunden nicht treffen und auch sonst nicht wirklich ausgehen kann, muss sich eben auf andere Art und Weise zu helfen wissen. Arno Buchenau aus Sontra spielt während der Corona-Krise* wie viele andere Menschen Online-Skat. Dabei gilt der 62-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis als einer der besten Spieler weltweit.

Buchenau erzählt, dass statt 7000 Spieler mittlerweile 28.000 im Internet aktiv sind: „In den Zeiten von Kurzarbeit und Quarantäne sind viele Spieler zu Hause“. Außerdem, so Buchenau weiter, können dank der Online-Spielmöglichkeit viele Skatspieler die Maßnahmen der Bundesregierung beherzigen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Taxi-Sicherheitsvorkehrungen für Risikopatienten

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 13.15 Uhr: Plexiglasscheiben, Atemschutzmasken und weitere Maßnahmen treffen Taxiunternehmen im Werra-Meißner-Kreis in Corona-Zeiten*. Insbesondere die Krebs- und Dialysepatienten, welche regelmäßig das Taxi für den Weg zur Behandlung nehmen, sind auf besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen angewiesen.

So ist die Corona-Lage in New York - Mann aus Werra-Meißner-Kreis berichtet

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 10.35 Uhr:In den USA ist New York City besonders stark vom Coronavirus betroffen. Der Eschweger* Nabil El Eid befindet sich derzeit beruflich in der Metropole und berichtet von den Zuständen an der amerikanischen Ostküste.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Salatkirmes in Germerode abgesagt

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 16.15 Uhr: Die Salatkirmes in Germerode wird wegen der Corona-Krise abgesagt*. Es ist der erste Ausfall der Veranstaltung seit 71 Jahren. Sie ist in der Regel der Auftakt für die Kirmes-Saison in Germerode.

Die Kirmesburschen und -maichen hoffen allerdings, dass sie zumindest den geplanten Gottesdienst am 24. Mai durchführen können. Dazu müsse man aber abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt, so die Veranstalter.

Werra-Meißner-Kreis gibt neue Corona-Zahlen bekannt

Der Werra-Meißner-Kreis gibt neue Corona-Fallzahlen bekannt (Stand Dienstag, 07.04.2020, 15 Uhr): Die Zahl der Infizierten ist wieder gestiegen. Es gibt derzeit 34 bestätigte Corona-Fälle im Kreis, das sind drei mehr als am Vortag. Die Betroffenen liegen im Altersbreich zwischen fünf un 90 Jahren.

Aber auch die Zahl der Genesenen ist gestiegen. Sie liegt nun bei 16 Personen, das sind drei mehr als am Montag. Der Kreis will verstärkt Mitarbeiter von Alten- und Pflegeeinrichtungen testen lassen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.

Viele Künstler im Werra-Meißner-Kreis wegen Corona in ihrer Existenz bedroht

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 12.50 Uhr: Viele Künstler aus dem Werra-Meißner-Kreis sehen sich wegen der Corona-Krise* in ihrer Existenz bedroht. Sie leben von ihren Engagements, doch die Diskotheken sind geschlossen und die meisten Veranstaltungen fallen aus.

So musste zum Beispiel Schlagerstar G.G. Anderson aus Eschwege seine laufende Deutschlandtournee absagen. Der 70-Jährige gehört zur Corona-Risikogruppe. Andere Künstler wie der DJ Ben E. aus Eschwege habe Probleme, weil sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I oder die Soforthilfe haben.

Guntram Pauli, Musiker und Komponist aus Witzenhausen, hofft, dass sich die Künstler gegenseitig unterstutzen können und so solidarisch durch die Krise gehen können.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Bergwildpark rechnet mit finanziellen Einbußen

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 10.30 Uhr: Der Bergwildpark Meißner befürchtet wegen der Corona-Krise* finanzielle Einbußen. Gerade der April mit den Osterfeiertagen sei immer ein starker Monat gewesen, so Meißners Bürgermeister Friedhelm Junghans.

Deshalb denke der Park jetzt über Tierpatenschaften nach. Ein genaues Konzept dazu muss allerdings noch ausgearbeitet werden. Damit könne man die Einbußen etwas abmildern, sagt Junghans.

Update von Montag, 06.04.2020, 17.06 Uhr: Welche Wege es gibt, klug mit der Corona-Krise umzugehen, darüber sprachen wir mit der Psychologin Gesa Heiten aus dem Werra-Meißner-Kreis*. Die Corona-Pandemie sei eine Krise und keine Katastrophe.

Daraus könnten neue Chancen entstehen. Wichtig sei es während der Corona-Pandemie über Probleme zu sprechen und seine Gefühle auszudrücken. "Das kann Singen sein, Tanzen, Schreiben oder Malen. Aber auch körperliche Dinge, wie die Hände in die Erde zu stecken beim Gärtnern oder das Haus aufräumen", erklärt die Psychologin aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Zahl der Infizierten gestiegen

Update von Montag, 06.04.2020, 13.45 Uhr: Die Kreisverwaltung Werra-Meißner hat die aktuellen Zahlen zur Corona-Krise veröffentlicht. Die Zahl der Corona-Infizierten im Werra-Meißner-Kreis stieg von 30 auf 31.

Die Zahl der Genesenen liegt nach Angaben der Kreisverwaltung inzwischen bei 13. Zusätzlich weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass Urlaubs-Rückkehrer aus Risikogebieten eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen. Verstöße können mit einem Bußgeld bis zu 25.000 EUR und sogar einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Ehepaar sitzt in Marokko fest - überlebenswichtige Medizin fehlt

Update von Montag, 06.04.2020, 11.20 Uhr: Ein älteres Ehepaar aus dem Werra-Meißner-Kreis sitzt aufgrund der Corona-Krise mit seinem Wohnmobil in Marokko* fest. Bereits Anfang Februar reisten sie in den Süden des Landes.

Doch seitdem hat sich die Lage für Waltraud (75) und Uwe Larsen (78) aus dem Werra-Meißner-Kreis wegen der Corona-Pandemie drastisch verändert. Sie sitzen fest und Waltraud Larsen ist wegen einer Leberkrankheit auf überlebenswichtige Medizin angewiesen. „Der Vorrat reicht rationiert nur noch bis Ende April“, sagt sie.

Der internationale Flug- und Fährverkehr ist seit dem 15.03.2020 eingestellt. Zudem haben die Landesgrenzen in Marokko geschlossen und eine Ausgangssperre wurde aufgrund des Coronavirus verhängt. Eine Ausreise ist daher nicht möglich.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Verstoß gegen das Kontaktverbot

Update vom Samstag, 05.04.2020, 21.50 Uhr: Weil ein 24-jähriger Mann sich von gleich drei Frauen aus der Klinik in Heli hat abholen lassen, hat er jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot.

Das Problem: Er wurde von gleich drei Frauen abgeholt. Das Kontaktverbot, was derzeit wegen des Coronavirus auch im Werra-Meißner-Kreis* gilt, sieht allerdings vor, dass Personen nur alleine oder zu zweit in der Öffentlichkeit auftreten dürfen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: 30 Coronavirus-Infizierte

Update vom Samstag, 05.04.2020, 16.17 Uhr: Erster Fall einer Ansteckung einer Mitarbeiterin in einem Pflegeheim – Bewohner die Kontaktpersonen waren, werden zur Beobachtung und Testung ins Klinikum nach Witzenhausen verlegt. Am heutigen Sonntag hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 29 auf 30 erhöht.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Verstöße gegen Kontaktverbot

Update vom Samstag, 04.04.2020, 16.14 Uhr: Die Kreisverwaltung des Werra-Meißner-Kreises gab die aktuellen Zahlen der mit Sars-CoV-2 infizierten bekannt. Demnach stieg die Zahl der Labor bestätigten Fälle leicht auf 29 infizierte.

Die Polizei kontrolliert derzeit vermehrt das aufgrund des grassierenden Coronavirus verhängten Kontaktverbot. Dabei traf am Freitag und in der Nacht auf Samstag sie in Hessisch Lichtenau gleich 10 Personen an, die gegen das Verbot verstießen. Alle angetroffenen erwartet nach dem Corona-Bußgeld-Katalog jetzt eine Strafzahlung von 200 €.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag um 17.43 Uhr auf dem Sportplatz an der Heinrichstraße. Hier trafen sich gleich mehrere Personen. Der zweite Einsatz ereignete sich in um 0.50 in der orthopädischen Klinik.Hier ließ sich ein 24-jähriger Lichtenauer von 3 Freundinnen abholen.* Er hatte sich zuvor die Hand gebrochen.

Corona in Werra-Meißner: Mehr Infizierte - Polizei kündigt Kontrollen an

Update vom Samstag, 04.04.2020, 11.30 Uhr: Die Polizei hatte mehrmals die Information veröffentlicht, dass das Sonnen im öffentlichen Raum verboten sei. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Fehlinformation ihrer Seits. Die hessische Polizei korrigierte sich, Sonnen sei unter Berücksichtigung der Abstandsregeln gestattet.

Update vom Samstag, 04.04.2020, 04.04.2020, 11.12 Uhr: Am Wochenende soll es auch im Werra-Meißner-Kreis sonnig werden. Die Temperaturen sollen sogar die 20-Grad Marke erreichen. Vor diesem Hintergrund verweist die Polizei nochmals auf die Verhaltensregeln, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie* gelten.

So ist es unter anderem verboten sich länger in Parks, beispielsweise um sich zu sonnen, aufzuhalten. Die Polizei hat zudem angekündigt verstärkt Kontrollen durchzuführen. Verstöße gegen die Verhaltensregeln können mit bis zu 5000 € Strafgeld geahndet werden.

Corona in Werra-Meißner: Zahl der Infizierten steigt - Video-Botschaft von Landrat

Update vom Freitag, 03.04.2020, 17.15 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis hat die neuen Corona-Zahlen bekannt gegeben. Demnach sind 27 Personen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.

Mit einer Video-Botschaft haben Landrat Stefan Reuß und sein Stellvertreter Dr. Rainer Wallmann eine Zwischenbilanz der Corona-Krise auf Kreisebene gezogen und der Bevölkerung Mut gemacht, weiter so diszipliniert zu sein. Es sei bisher, so Landrat Reuß, gut gelungen, die Zahl der Infizierten niedrig zu halten. Man sei aber nicht davor gefeit, dass die Zahlen schnell und sprunghaft ansteigen könnten.

Deswegen sei weiterhin Disziplin gefragt. Die Kontaktsperre gelte auch im Kreis bis nach Ostern. In dieser Zeit solle man sich an Regeln wie Abstand und Hygiene halten. Außerdem möge man ein Auge auf Schwächere in der Gesellschaft haben. Reuß bedankte sich bei allen Hilfe-Initiativen und denen, die den Laden auch in der Krise am Laufen halten.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Osterfeuer in der Region abgesagt

Update vom Donnerstag, 02.04.2020, 21.41 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie sind im Werra-Meißner-Kreis alle Osterfeuer* in diesem Jahr allerorts abgesagt.

Wegen der Corona-Krise ist die Deponie derzeit für die private Anlieferung geschlossen. „Wie lange die Schließung noch Bestand hat, ist noch nicht absehbar“, sagt Kreis-Umweltdezernent Dr. Rainer Wallmann. Der Aktionstag werde allerdings nach der Wiedereröffnung nachgeholt, „damit die Materialien aus den Gärten einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden können“, so Wallmann. Aus diesem Grund bittet der Werra-Meißner-Kreis darum, das Material zunächst auf den eigenen Grundstücken zu lagern.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: 26 Infektions-Fälle

Update vom Donnerstag, 02.04.2020, 18.00 Uhr: Auch der Werra-Meißner-Kreis hat seine Corona-Fall-Zahlen veröffentlicht. Aufgrund der kürzeren Meldewege weichen diesen von denen des Hessischen Ministeriums ab.

Laut dem Kreis hat sich die Zahl der Infizierten auf 26 Labor-bestätigte Fälle erhöht. Die Kreisverwaltung gibt zudem bekannt, dass die Zahl der genesenen mittlerweile bei insgesamt 10 Personen liegt.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Über 20 Infizierte im Kreis

Update vom Donnerstag, 02.04.2020, 15.10 Uhr: Die Zahl der Infizierten im Bundesland Hessen erhöht sich auf 3882. Im Werra-Meißner-Kreis bleibt sie hingegen gleich. Weiterhin sind 23 Personen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag (02.04.2020) um 14 Uhr bekannt.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Ein weiteres Fest wurde abgesagt

Update vom Donnerstag, 02.04.2020, 13.18 Uhr: Ein weiteres Fest ist den Auswirkungen des Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis zum Opfer gefallen. Nun wurde auch die 9. Auflage des Volksfestes Breitwiesn in Sontra abgesagt.

Grund dafür ist die Gefahr der zu schnellen Ausbreitung des Virus. Ursprünglich sollte das Fest vom 4. Juni bis 8. Juni 2020 gefeiert werden. Laut Bürgermeister Thomas Eckhardt wird es wegen des engen Jahres-Zeitplans keinen Nachholtermin geben.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Fehlende Planungssicherheit

Update vom Donnerstag, 02.04.2020, 10.22 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie werden im Werra-Meißner-Kreis weiterhin Veranstaltungen abgesagt: Jetzt hat es den Werraman getroffen. Die Stadtwerke im Werra-Meißner-Kreis haben den Eschwege-Triathlon in diesem Jahr abgesagt. Ursprünglich sollten die Athleten am 29.08.2020 zum 17. Mal zu dem Dreikampf antreten.

Der Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Lecke begründet die Absage zu dem frühen Zeitpunkt mit der unklaren Corona-Situation sowie fehlender Planungssicherheit und -perspektive.

„Das Coronavirus hat uns alle derzeit in seinem Griff“, so der Geschäftsführer, „das gilt nicht nur für unser tägliches Leben, sondern es hat auch Auswirkungen auf deutlich später im Jahr geplante Veranstaltungen.“ Das Open Flair – die Veranstaltung mit dem sicherlich weitaus größten Publikumsinteresse - soll allerdings weiterhin stattfinden. Zu dem Festival werden im August 20.000 Besucher in Eschwege erwartet.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: 23 Menschen infiziert

Update vom Mittwoch, 01.04.2020, 14.51 Uhr: Mit dem Coronavirus haben sich im Werra-Meißner-Kreis* bis zum 01.04.2020 23 Menschen infiziert. Es wird gebeten, sich an die ausgesprochenen Regeln zu halten.

Eine der Regeln besagt, dass wegen des Coronavirus Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe geschlossen werden, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Besuchermagnet gesperrt

Update vom Mittwoch, 01.04.2020, 08.58 Uhr: Trotz Corona hat das Wetter am Samstag (28.03.2020) auch im Werra-Meißner-Kreis* viele Menschen in die Natur gelockt. Am Eschweger Werratalsee musste die Polizei trotz zahlreicher Spaziergänger nicht einschreiten.

Alle hielten sich hier vorbildlich an das Kontaktverbot. In der Nachbargemeinde Südeichsfeld wurde die sogenannte Blaue Lagune an der thüringisch-hessischen Landesgrenze am Samstagnachmittag (28.03.2020) für Besucher gesperrt. Zu viele Menschen hatten den See trotz Kontaktverbot wegen des Coronavirus besuchen wollen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Keine Strom- und Gassperren

Update vom Dienstag, 31.03.2020, 20.03 Uhr: Aufgrund derCorona-Krise wird es im Werra-Meißner-Kreis keine Strom- oder Gassperren* geben. Der Bund der Energieverbraucher deklarierte Versorgungssperren als „unverhältnismäßig und damit unrechtmäßig“.

„Feststeht, dass wir in diesen Zeiten niemanden, der unverschuldet in finanzielle Not gerät, komplett von der Versorgung abhängen werden“, so Thomas Meil, Geschäftsführer der Stadtwerke Witzenhausen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Haushalts-Einnahmen kaum zu halten

Update vom Dienstag, 31.03.2020, 17.20 Uhr: Erst Anfang des Monats beschloss die Eschweger Stadtverordnetenversammlung den Haushalt der Kreisstadt für dieses Jahr. Die veranschlagten Einnahmen dürften wegen der aktuellen Corona-Pandemie im Werra-Meißner-Kreis aber kaum zu halten sein.

Klaus Volkmar (FDP), Vorsitzender des Finanzausschusses, bezieht dazu Stellung. Nach seinen Aussagen wird die Corona-Krise den Haushalt der Stadt Eschwege für 2020 "mit voller Wucht trefffen".

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Rechtsanwalt beantwortet Fragen zum Coronavirus

Update vom Dienstag, 31.03.2020, 15.20 Uhr: Der Eschweger Rechtsanwalt Dr. Lutz Bergner aus dem Werra-Meißner-Kreis beantwortet die wichtigsten Fragen in Zeiten von Corona*. Kann jemand aufgrund behördlicher Anordnung nicht arbeiten, bekommt er nach dem Infektionsschutzgesetz vom Staat eine Entschädigung.

Diese Regelung gelte auch für Selbstständige und Unternehmer. Allerdings dürfe man nicht einfach aus Angst vor dem Coronavirus zu Hause bleiben. Dafür muss Urlaub genommen werden. Zu Hause bleiben können lediglich Erkrankte, die von ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten haben. Möglicherweise erlauben Arbeitgeber aber auf Nachfrage von zu Hause aus zu arbeiten.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Tafel in Eschwege geschlossen

Update vom Dienstag, 31.03.2020, 13.32 Uhr: Die Lebensmittel-Ausgabe der Eschweger Tafel im Werra-Meißner-Kreis ruht derzeit wegen des Coronavirus.* Diese Pause nutzen die Ehrenamtlichen, um den Umzug vorzubereiten.

Seit einigen Tagen rollen die Transporter der Tafel in Eschwege, sammeln mal nicht Waren ein, sondern die Mitarbeiter transportieren in ihrer Freizeit Büromöbel, Regale und auch Waren in die Eschweger Neustadt, wo viele fleißige Hände die neue Ausgabe einzurichten beginnen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Zahl der Infizierten gestiegen

Update vom Montag, 30.03.2020, 17.23 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es nach Angaben der Verwaltung inzwischen 21 bestätigte Corona*-Fälle. „Im Laufe des Samstags hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis von 14 auf 21 erhöht“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Einige der betroffenen Menschen seien zuvor im Urlaub in Tirol gewesen. Die derzeit im Werra-Meißner-Kreis vom Coronavirus Betroffenen seien zwischen fünf und 80 Jahre alt. „Die Kontaktpersonen der Betroffenen wurden beziehungsweise werden ermittelt und unter Quarantäne gestellt“, teilt der Kreissprecher weiter mit. Die Zahl der inzwischen gesundeten Menschen wird mit drei angegeben.

Corona in Werra-Meißner-Kreis: Homeoffice bei einigen Firmen angesagt

Update vom Montag, 30.03.2020, 12.48 Uhr: Wegen des Coronavirus lassen auch im Werra-Meißner-Kreis* viele Unternehmen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus arbeiten.

Auch die Software-Firma Adaica aus Witzenhausen nutzt Homeoffice: „Unsere vier Beschäftigten in Witzenhausen arbeiten derzeit aufgrund von Corona zuhause“, berichtet Ingenieur Dirk Böllert. Alle verwendeten spezielle Rechner, auf denen sich Firmendaten nicht abspeichern ließen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Soforthilfen und Eindrücke der Polizei

Update vom Sonntag, 29.03.2020, 16.18 Uhr: Unternehmen im Werra-Meißner-Kreis mit bis zu fünfzig Beschäftigten, die durch die Coronakrise in Liquiditätsprobleme gekommen sind, können ab Montag Soforthilfen* beantragen. Die Zuschüsse werden beim Regierungspräsidium in Kassel angefordert und müssen nicht zurückgezahlt werden.

Wie Polizisten die aktuelle Corona-Situation erleben, erklärt Pressesprecher Jörg Künstler der Polizeidirektion Werra-Meißner* in einem Interview. Seit Sonntag gelten strengere Ausgangsregeln. Wie erleben Polizisten die Situation? Polizeisprecher Jörg Künstler hat unsere Fragen beantwortet.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Jetzt auch Tierheime betroffen

Update vom Freitag, 27.03.2020, 16.32 Uhr: Das Eschweger Tierheim im Werra-Meißner-Kreis ist wegen der Coronakrise* für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Tiere werden in zwei voneinander getrennten Teams betreut.

Update vom Freitag, 27.03.2020, 14.07 Uhr: Die Feuerwehr muss auch in der Corona-Krise immer einsatzbereit sein. Deshalb isolieren sich jetzt die Wehren im Werra-Meißner-Kreis.* Fortbildungen, Veranstaltungen und Treffen sind abgesagt.

Außerdem hat der Kreisfeuerwehrverband einen Corona-Codex veröffentlicht, der viele Regeln für die Feuerwehrmänner auflistet, um sich sich bestmöglich vor dem Virus zu schützen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Eine Begleitperson für Schwangere erlaubt

Update vom Freitag, 27.03.2020, 11.26 Uhr: Corona macht auch vor Kreißsälen nicht halt. Im Kreißsaal am Eschweger Krankenhaus im Werra-Meißner-Kreis sollen Frauen auch während der Corona-Pandemie* nicht alleine sein. Eine Begleitperson ist erlaubt, weitere Besucher nicht.

Besuche von Verwandten und Freunden sowie Geschwisterkindern wären wegen Corona ein zu großes Risiko und sind deswegen zurzeit nicht erlaubt. „Das ist ein Wermutstropfen, keine Frage. Wir bitten um Verständnis, dass uns unter diesen Umständen keine andere Wahl bleibt“, sagt Dr. Armin Fischer vom Klinikum in Eschwege.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neue Regeln für Abfallentsorgung in Quarantäne

Update vom Freitag, 27.03.2020, 9.15 Uhr: Wegen der Corona-Fälle im Werra-Meißner-Kreis gibt es ein Merkblatt zur Müllentsorgung in der Quarantäne*, das von Landkreis herausgegeben wird. Die Abfälle aus Haushalten mit Personen, die unter Quarantäne stehen, könnten möglicherweise Viren enthalten.

Deshalb soll Müll, der möglicherweise kontaminiert ist, in stabilen und reißfesten Beuteln entsorgt werden. Auch Taschentücher sollen nicht einzeln in die Tonne geworfen werden, sondern in einem fest verschlossenem Müllbeutel. Die Beutel sollen nicht lose neben die Mülltonne gestellt werden. Mindestens drei Tage vor der Abfuhr soll kein neuer Müll in die Tonne gegeben werden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Digitaler Marktplatz in Witzenhausen

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 17.22 Uhr: Wegen des Coronavirus wird es in Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis einen digitalen Markplatz* geben. Ab dem 30.03.2020 können Kunden digital shoppen, Händler können sich nun auf der Seite registrieren und ihre Ware online stellen.

Um den Verkauf der Ware so kontaktlos wie möglich zu gestalten, können die Kunden ihre Bestellung abholen oder liefern lassen. Bezahlt wird per Paypal und Rechnung.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Infizierungen steigen an

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 16.10 Uhr: Wie die Kreisverwaltung bekannt gibt, hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Werra-Meißner-Kreis auf 14 Ansteckungsfälle erhöht. Die betroffene Person hatte zuvor Urlaub in Tirol verbracht.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Kita-Gebühren werden ausgesetzt

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 12.51 Uhr: Wegen des Coronavirus werden im Werra-Meißner-Kreis die Kitagebühren* für April ausgesetzt. Darauf verständigten sich jetzt die 16 Bürgermeister der Gemeinden des Kreises.

In allen Gemeinden hätte sich die Nachfrage nach Notfallbetreuung erhöht, sagt Bürgermeister Friedel Lenze (Berkatal) als Sprecher seiner Amtskollegen. „Aber es gibt überall noch ausreichend Plätze.“

13 Corona-Infektionen im Werra-Meißner-Kreis

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 10.20 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich am Mittwoch (25.03.2020) weiter erhöht. Im Werra-Meißner-Kreis sind jetzt 13 Menschen mit dem Virus angesteckt. Am Dienstag waren es noch zehn gemeldete Fälle. Wie Landkreis-Sprecher Jörg Klinge mitteilt, sind zwei Personen bereits geheilt.

Die Betroffenen sind zwischen 20 und 64 Jahre alt, ihre Kontaktpersonen werden ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Sieben der Betroffenen haben sich wohl bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet angesteckt. Aus Gründen des Datenschutzes werden keine näheren Angaben mehr zu den Betroffenen gemacht, heißt es in der Mitteilung.

Der Werra-Meißner-Kreis teilt weiter mit, dass bei der Zulassungsstelle in Eschwege nur Zulassungen in dringenden Fällen und mit Vorankündigung möglich sind: 05651/3023500.

Wegen Corona wird im Werra-Meißner-Kreis der Mundschutz selbst genäht

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 07.54 Uhr: Wegen Corona wird auch im Werra-Meißner-Kreis der Mundschutz* knapp. Herleshausens Pfarrerin Katrin Klöpfel koordiniert eine Freiwilligen-Aktion, bei der Schutzmasken genäht werden sollen.

„Der Mund-Nase-Schutz schützt die Menschen, denen wir begegnen“, teilt Koordinatorin, Pfarrerin Katrin Klöpfel, mit. Die selbst genähten Masken würden dringend gebraucht: in den Heimen, beim Pflegedienst, bei Seelsorgegesprächen und in vielen anderen Situationen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: NVV schränkt Angebot ein

Update vom Mittwoch, 25.03.2020, 17.25 Uhr: Wegen deutlich dezimierter Fahrgastzahlen und einem hohen Krankenstand beim Personal schränkt der NVV während der Corona-Pandemie ab heute sein Angebot weiter ein*. Aktuell seien durch die Corona-Krise nur noch ein Viertel der Fahrgäste unterwegs. Dennoch soll bei Bus- und Bahnlinien so lange wie möglich ein stabiles Grundangebot erhalten bleiben.

Ab sofort werden zwischen Kassel und Frankfurt (RE 98) einzelne Fahrten am frühen Morgen und späteren Abend gestrichen. Dazu kommen einzelne Ausfälle auf allen Zug- und Buslinien in sämtlichen Landkreisen Nordhessens. Da der NVV mit weiteren Einschränkungen rechnet, wird empfohlen die Fahrten vor Antritt immer in der NVV-Auskunft zu überprüfen.

Werra-Meißner-Kreis: Helden des Alltags während der Corona-Krise

Update von Mittwoch, 25.03.2020, 13.31 Uhr: Während der Corona-Krise stehen im Werra-Meißner-Kreis neben Pflegekräften und Ärzten* auch die Mitarbeiter in den Supermärkten an vorderster Front.

„Kunden kommen vorbei und geben uns Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter, damit wir so lange wie möglich durchhalten“, erzählt Ingrid Möller, Leiterin des „Lädchens für Alles“ in Eschwege.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Neun Fälle im Lankreis

Update von Mittwoch, 25.03.2020, 10.41 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es insgesamt neun bestätigte Corona-Erkrankungen*, zwei davon sind bereits wieder gesund.

Von den neun Infizierten befänden sich zwei Patienten mit mittelschweren Symptomen in stationärer Behandlung im Pandemie-Krankenhaus in Witzenhausen, sagt Klinge.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Landrat fordert Soforthilfen für Kliniken

Update von Mittwoch, 25.03.2020, 06.51 Uhr: Der Landrat des Werra-Meißner-Kreises Reuß fordert wegen Corona Soforthilfen* von Bund und Land zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser. Sein Kollege im Kreis Hersfeld-Rotenburg hingegen plädiert für eine Verstaatlichung der Krankenhäuser.

Da derzeit alle nicht notwendigen Operationen verschoben werden und Patienten ausbleiben, damit die Krankenhäuser sich für große Zahlen von Corona-Patienten wappnen können, entgehen den Krankenhäusern Einnahmen.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Lieferservice für Bedürftige

Update von Dienstag, 24.03.2020, 15.43 Uhr: Die Bürgerhilfe Sontra hat in Zeiten der Corona-Krise* einen Lieferservice für 100 Bedürftige eingerichtet. „Die Menschen, die eh schon am Ende der Kette stehen, trifft es jetzt wieder“, sagt Barbara Persch von der Bürgerhilfe Sontraer Land. Die Eschweger Tafel hingegen musste ihren Betrieb einstellen. Da die alte Ausgabestelle der Tafel in Eschwege sehr klein und eng sei, wäre eine Kontaktvermeidung sehr schwierig geworden.

Helden des Alltags zeigen sich während der Corona-Krise in vielen Formen: ob als Lieferdienst für Bedürftige oder als Mitarbeiter in Supermärkten.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Pandemieplan gibt Tipps für Verhalten in Quarantäne

Derzeit bereiten sich die Menschen auf den Fall vor, dass sie wegen des Coronavirus in die Quarantäne müssen - Hamsterkäufe gehören dabei zum Tagesgeschehen. Was genau allerdings vorrätig sein sollte und wie sich isolierte Patienten verhalten sollten, steht im Pandemieplan des Werra-Meißner-Kreises.*

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Wenn Verträge nicht erfüllt werden können

In Zeiten der Corona-Krisesind Fitnessstudios geschlossen, Konzerte und Feiern sind abgesagt. Wer trägt die finanziellen Folgen und wer haftet für die Kosten? Wie mit unerfüllten Verträgen von beiden Seiten umgegangen werden kann, beantwortet der Anwalt Dr. Lutz Bergner*.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Vereinfachte Online-Dienste für Firmenkunden der VR-Bank

Update von Dienstag, 24.03.2020, 12 Uhr: Bis die Hilfsprogramme von Bund und Ländern zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft auf den Weg gebracht sind, stellt die VR-Bank Mitte eG ihren Firmenkunden ein Online-Formular bereit*, mit dem sie Liquiditätshilfen beantragen können. Zudem wurden die Kontaktpunkte im Service der VR-Bank verändert und gleichzeitig bei den weiterhin geöffneten Filialen die Vorsichtsmaßnahmen intensiviert.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Unternehmer hoffen auf baldiges Ende

Update von Montag, 23.03.2020, 16.47 Uhr: Der Coronavirus beeinflusst auch Unternehmer im Werra-Meißner-Kreis*: „Es ist wie in einem Horrorfilm“, klagt eine Einzelhändlerin aus Eschwege und beschreibt damit, was vielen ihrer Kollegen durch den Kopf geht. Mit der sozialen Zurücknahme und der freiwilligen Isolation aller schwingt die Hoffnung mit, dass wir diese Krise schneller meistern können. Dass dieser Horrorfilm ein baldiges Ende hat.

Unternehmen stehen wegen des Coronavirus vor einer nie da gewesene Herausforderung: Auf unserem Bild sind man die verwaiste Innenstadt von Eschwege im Werra-Meißner-Kreis.

Coronavirus in Werra-Meißner: Infizierte sind Zufallsbefunde

Update von Montag, 23.03.2020, 11.51 Uhr: Fünf bestätigte Fälle von Coronavirus im Kreis erscheinen verschwindend gering. Allerdings sind alle fünf Fälle Zufallsbefunde. Die Erkrankten hatten keinen Kontakt untereinander, haben sich daher nicht voneinander angesteckt. Die Infektionskette ist bei keinem nachvollziehbar. Dies bestätigt Dr. Annett Förste, Leiterin des Gesundheitsamts Werra-Meißner. Aktuell befänden sich circa 80 Personen im Werra-Meißner-Kreis in häuslicher Quarantäne. Nicht alle hätten dabei Kontakt mit den Erkrankten gehabt, einige seien auch als Kontaktpersonen von Erkrankten aus anderen Landkreisen gemeldet worden.

Zum vierten Fall, der am Samstagnachmittag (21.03.2020) von Landrat Stefan Reuß bekanntgegeben wurde, sagte Förste, dass es sich dabei um einen Herleshäuser handele, der auf Veranlassung seines Hausarztes getestet wurde. Er befindet sich, wie die ersten drei Fälle, ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Werra-Meißner: Krankenhaus mit infiziertem Chirurg schließt nicht

Update vom Sonntag, 22.03.2020, 21.05 Uhr: Nachdem überraschend ein Chirurg in einer Klinik im Werra-Meißner-Kreis positiv getestet wurde, gaben die zuständigen Behörden mehr Informationen bekannt*. Das Krankenhaus in dem der Chirurg tätig war, wird nicht geschlossen. Dem Chirurg gehe es weitgehend gut.

Update vom Sonntag, 22.03.2020, 15.05 Uhr: Insgesamt sei die Bevölkerung im Werra-Meißner am Wochenende sehr diszipliniert gewesen, was die Kontaktvermeidung betrifft. Das berichten Polizei und Ordnungsamt.

Es habe keine Vorfälle gegeben, bei der die Polizei einschreiten musste, berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner. Gleiches erklärt Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe für die Ordnungspolizei der Stadt. „Die Menschen haben es begriffen“, freut sich Heppe.

Coronavirus in Werra-Meißner: Student berichtet aus Italien

Update vom Sonntag, 22.03.2020, 09.27 Uhr: Ausbreitung, Entwicklung und Auswirkungen des Coronavirus in Italien - Ein Student aus dem Werra-Meißner-Kreis* berichtet: Erst mussten Bars und Restaurants schließen, jetzt sind nur noch Supermärkte und Apotheken offen. Es besteht ein Verbot, das Haus unnötig zu verlassen.

Aber Not macht bekanntlich erfinderisch: Es gibt Skype-Partys und Aufrufe an alle Musiker, am offenen Fenster zu spielen. Eine WhatsApp-Gruppe, die sonst Treffen für Zugezogene organisiert, ist zu einer digitalen Kochschule geworden.

Coronavirus in Werra-Meißner: Fünfter Fall bestätigt

Update vom Samstag, 21.03.2020, 19.40 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es einen fünften Coronavirus-Infizierten. Das gab der Kreisausschuss am Samstagabend bekannt.

Die Entdeckung sei ein reiner Zufallstreffer gewesen. Ein symptomfreier Patient war wegen eines anderes Leidens in das Krankenhaus verlegt worden. Dort erkannten umsichtige Ärzte Anzeichen für die Coronavirus-Infektion, die ein Test bestätigte.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis: Harte Ausgangsregeln

Update von Samstag, 21.03.2020, 18.56 Uhr: Die Landesregierung hat die Ausgangsregelungen in Hessen drastisch verschärft. Auch im Werra-Meißner-Kreis gilt: Versammlungen über fünf Personen sind jetzt verboten.

Unter anderem in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) werden aufgrund der Coronavirus-Gefahr* deswegen harte Kontrollen durchgeführt. Die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren die Städte und Gemeinden.

Update von Samstag, 21.03.2020, 14.16 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis ist am Samstag, 21.03.2020, der vierte Coronavirus-Fall bekannt gegeben worden. Die Kontaktpersonen des Infizierten seien ermittelt und befänden sich in Quarantäne, teilte ein Sprecher des Kreisausschusses mit.

Update von Samstag, 21.03.2020, 08.51 Uhr: Mit einer kreativen Aktion reagierten jetzt die 16 Bürgermeister im Werra-Meißner-Kreis auf die Corona-Pandemie. In einer Bilder-Collage halten die Rathaus-Chefs Zettel in die Kamera, auf denen steht: „Wir Bürgermeister fordern Vernunft. Bleibt zu Hause! Haltet Abstand. Meidet Sozialkontakte. Schützt Euch und Eure Mitmenschen! Jeder kann Vorbild sein! Haltet Euch an die Regeln! Sonst droht die Ausgangssperre.“

Corona-Pandemie im Werra-Meißner-Kreis: Wofür Krisen gut sein können - Psychologin im Interview.

Begeitet wird das Bild von den Worten „In Zeiten wie diesen ist entschlossenes Handeln unumgänglich – wir stehen zusammen.“

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Arzt des Klinikums positiv getestet

Update vom Freitag, 20.03.2020, 21.15 Uhr: Bei einem Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes des Klinikums Werra-Meißner wurde am Freitagabend eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Das teilten Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Reuß sowie Michael Rimbach und Dr. Peter Schott aus der Geschäftsführung des Klinikums am Abend mit.

Zur Infektion kam es vermutlich während einer Urlaubsreise. Es handelte sich bei dem Urlaubsort um kein vom Robert-Koch Institut (RKI) definiertes Risikogebiet. „Im Verlauf kam es zur Erkrankung des Mitarbeiters mit für eine Coronavirus-Infektion untypischen Beschwerden“, sagt Michael Rimbach.

Dennoch wurde ein Abstrich mit letztlich positivem Nachweis des Virus veranlasst. Patienten des Klinikums sind informiert und werden vom Gesundheitsamt weiter betreut. Beim Personal des Klinikums erfolge die weitere Diagnostik.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Mann aus Landkreis infiziert

Update vom Freitag, 20.03.2020, 18.20 Uhr: Eine weitere Person aus dem Werra-Meißner-Kreis ist nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann befinde sich allerdings gerade in eine Krankenhaus in Jena (Thüringen). Er habe nur mit seiner Ehefrau Kontakt gehabt.

Derzeit werden weitere Verdachtsfälle geprüft, allerdings hätten sich positive Schnelltests bei der Überprüfung der Probe im Labor aber als falsch herausgestellt, erklärt der Landrat Stefan Reuß. Grund für die geringe Corona-Fallzahlen seien wahrscheinlich die ländliche Struktur des Landkreises.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.45 Uhr: Sondersituation aufgrund der weiteren Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 auch in Eschwege. Ob vor dem Amtsgericht* verhandelt wird, liegt im Ermessen des Richters. „Die Unabhängigkeit des Richters ist unbedingt zu beachten“, sagt Kirsten Schmidt.

Die stellvertretende Leiterin des Amtsgerichts macht deutlich, dass in der gegenwärtigen Situation natürlich die Eilbedürftigkeit auch eine Rolle spielt, die richterliche Unabhängigkeit aber nicht außer Kraft setzt. Der Publikumsverkehr sei eingeschränkt, einen Notbetrieb gebe es allerdings noch nicht.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Abitur geht weiter

Heute geht es mit dem Abitur im Fach Physik weiter. In der Schule sei es etwas ungewohnt berichten Eschweger Schüler von den Prüfungen: „Außer den Lehrkräften und Prüflingen ist sonst niemand da und überall sind Schilder aufgehangen, auf denen steht, dass man an den Mindestabstand denken soll“, sagt Emma Schaub. Ansonsten sei aber alles ziemlich normal, bis auf das Desinfizieren der Tische vor dem Schreiben.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.34 Uhr: Bei der DiaCom Altenhilfe mit ihrer Seniorenwohnanlage am Brückentor in Eschwege gelten derzeit strikte Besuchseinschränkungen, wie in allen Senioreneinrichtungen in Hessen. Da das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 für Senioren besonders gefährlich* ist, werden die Angehörigen gebeten, von Besuchen abzusehen. Erlaubt ist maximal ein Besuch pro Tag für eine Stunde.

In Sontra wächst der Zusammenhalt im Angesicht der weiteren Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2*. Über das Stadtportal werden Ehrenamtliche an aktuell Hilfsbedürftige vermittelt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.45 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es aktuell nur einen offiziell bestätigten Coronavirus-Fall (Stand Mittwoch, 18.03.2020). Dennoch hat sich Landrat Stefan Reuß mit dringlichen Worten an die Menschen in der Region gewendet: „Alles scheint etwas unwirklich. Wir stehen hier bei strahlenden Sonnenschein.

Und trotzdem gibt es ein ganz ernstes Thema“, leitet Reuß seine Video-Ansprache zum Coronavirus ein. Die Menschen der Region sollten alle Hilfsangebote annehmen. Er bedankte sich bei allen Helfern.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Versorgung sei gesichert

Dr. Rainer Wallmann, Erster Kreisbeigeordneter des Werra-Meißner-Kreises, erklärte in dem veröffentlichten Video: „Die gesundheitliche Versorgung im Werra-Meißner-Kreis ist nach wie vor gesichert“.

Auch die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauches sei gewährleistet. Alle Maßnahmen, die von Kreis-, Landes und Bundesseite verfügt worden, um die Pandemie einzudämmen, seien dringend erforderlich, so Wallmann. Nur so könne man die Ausbreitung des Coronavirus stark verlangsamen, damit das Gesundheitssystem der Bundesrepublik nicht zusammenbreche.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Regeln zum Besuch der Kreisverwaltung

Für die Kunden der Kreisverwaltung werden ab Donnerstag neue Regelungen zum Besuch der Dienststellen eingeführt. Wenn eine persönliche Kontaktaufnahme in den Räumen der Verwaltung notwendig ist, wird dazu im Rittersaal in Eschwege eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Von dort aus können sich Kunden ab sofort dann telefonisch mit den zuständigen Sachbearbeitern im Haus in Verbindung setzen.

Werra-Meißner-Kreis: Industrie bereitet sich auf Corona-Krise vor

Auch die Industrie in Eschwege bereitet sich auf die Corona-Krise* vor. Die Produktion läuft. Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter sind getroffen. Wer im Home-Office arbeiten kann, solle das tun. Wo das nicht geht, seien die Hygienestandards deutlich erhöht worden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Kirchenkreis bleibt handlungsfähig

Der neue Kirchenkreis Werra-Meißner bleibt trotz der ausgefallenen Frühjahrssynode handlungsfähig. Das berichtet Dekanin Laakmann auf Anfrage unserer Zeitung. Die am vergangenen Samstag angesetzte Gremiensitzung ist jetzt bis Ende April verschoben, danach muss neu entschieden werden. Beschlüsse würden jetzt im Umlaufverfahren eingeholt. Dekanin Laakmann verweist darauf, von den bisherigen Gremien der Kirchenkreise gut unterstützt zu werden.

Auch die Schulen im Werra-Meißner-Kreis haben sich der Corona-Pandemie* bereits angepasst. Die Schulschließungen sind keine vorgezogenen Osterferien. Auch jetzt müssen die Schüler büffeln und Bücher wälzen.

Coronavirus Sars-CoV-2: Schulen im Werra-Meißner-Kreis sind gerüstet

Am Oberstufengymnasium in Eschwege informieren die Lehrer ihre Schüler unter anderem über die digitale Lernplattform Moodle. Die Digitalisierung helfe der Schule, viele Herausforderungen durch die Corona-Krise zu meistern, erklärt Schulleiterin Margret Schulz-Bödicker.

Vor allem organisatorische Probleme könnten gut bewältigt werden. Für die Abiturprüfungen habe die Schule extra Vorkehrungen getroffen: So habe man zusätzliche Prüfungsräume eingerichtet und die Zahl der Aufsichten erhöht.

Viele Sportler im Werra-Meißner-Kreis hingegen können sich gar nicht gegen die Corona-Krise wehren. In Hessen ist die Saison für Handballer, Basketballer und Volleyballer wegen der Ansteckungsgefahr beendet.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis - Volleyballer: „Lage echt verrückt“

Jonas Wagner, Handballer beim TSV Eschwege, meinte nach dem ersten komplett spielfreien Wochenende wegen der Corona-Krise: „Es war ein völlig ungewohntes Wochenende. Eigentlich hätte ich in Bettenhausen selbst gespielt und dann in Röhrda gepfiffen. So haben wir die Grillsaison gestartet und das Beste aus der Situation gemacht“.

Volleyballer Tobias Schucht vom SG Herleshausen/Eisenach ergänzte: „Für meine Mannschaft ist die Lage echt verrückt, weil wir in der Tabelle im Abstiegskampf gesteckt haben und die Gefahr groß war, dass wir absteigen müssen. Durch die nun eingefrorene Tabelle haben wir als derzeit Drittletzter vielleicht die Chance, die Liga zu halten“.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Tafeln schließen

Nicht nur der Sportbetrieb ist eingestellt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen Tafeln in vielen Städten schließen - auch in Witzenhausen. Rund 600 Kunden mit niedrigem Einkommen sind bei der Einrichtung registriert. Zweimal pro Woche gibt es dort Lebensmittel.

„Zunächst wollten wir unsere ehrenamtlichen Helfer schützen, die in der Mehrzahl schon etwas älter sind und deshalb vom Virus gefährdet sind“, erklärt Leiterin Monika Hemann die Schließung der Tafel bis Ostern.

Hamsterkäufe hätten sich laut Hemann nicht sehr stark auf die Tafel ausgewirkt. „Wir erhalten vorwiegend frische Waren wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte, die in den Supermärkten übrig geblieben sind und sonst weggeworfen werden“. Lange haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Mehl würden nicht bei der Tafel landen - und auch kein Toilettenpapier.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Wie geht es mit Konfirmationen und Kommunionen weiter?

„Derzeit gibt es noch keine flächendeckende Entscheidung, ob und wie die anstehenden Konfirmationsgottesdienste stattfinden“, erklärt Dekanin Ulrike Laakmann. Die Entscheidung obliege letztendlich der einzelnen Kirchengemeinde. Der Pastoralverbund St. Gabriel Werra-Meißner wird die Erstkommunionsgottesdienste auf unbestimmte Zeit verschieben, das teilt Pfarrer Michael Sippel mit. Dies gilt auf jeden Fall für die Kirchengemeinden St. Elisabeth und Eschwege, St. Nikolaus in Wanfried und die Heilige Familie in Sontra; hier werden die Kinder nicht am 19. April ihre Kommunion feiern.

Video: Cem Özdemir mit Coronavirus infiziert

*werra-rundschau.de und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.