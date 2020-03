Coronavirus in Hessen: So teuer wird der Verstoß gegen das Kontaktverbot

Coronavirus: Hessen plant einen Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen wie das Kontaktverbot. Bei Verstoß drohen Bürgern empfindliche Strafen.

Wiesbaden – Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag (24.03.2020) einen Bußgeld-Katalog vorgestellt, mit dem Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen geahndet werden sollen. Auch in Hessen wird zurzeit ein ähnlicher Katalog vorbereitet. Es drohen hohe Bußgelder.

Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen: Was droht den Bürgern in Hessen?

Das Land Hessen arbeitet im Moment an einem Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden mitteilte. Vorbild hierzu sollen die Anfang der Woche verkündeten Maßnahmen der nordrhein-westfälischen Regierung sein. Nachdem Bund und Länder bereits gemeinsam ein bundesweites Kontaktverbot beschlossen haben, soll auch bei den Maßnahmen zu dessen Einhaltung Einheitlichkeit geschaffen werden.

Kontaktverbot zum Schutz vor Coronavirus: Hessen bereitet Bußgeld-Katalog vor

Was also könnte konkret mit einem Bußgeld-Katalog geahndet werden? Und wie hoch könnten etwaige Strafen ausfallen? Ziel der Maßnahmen ist es, das bundesweite Kontaktverbot* durchzusetzen und so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Wenn sich die Regierung in Hessen wie angekündigt an den Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen orientiert, wären Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro möglich. So muss beispielsweise jede Bürgerin und jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen 200 Euro zahlen, wenn sie oder er mit mehr als zwei Personen, mit denen er nicht verwandt ist, in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Bei Wiederholungsfällen kann das Bußgeld bis zu 25.000 Euro betragen.

#Wirbleibenzuhause Bei Verstößen gegen die Anti-#Corona-Maßnahmen gelten empfindliche Strafen. Nur so erreichen wir die Unbelehrbaren, die die Gesundheit ihrer Mitbürger/innen wissentlich aufs Spiel setzen, so Innenminister @hreul. Der Bußgeldkatalog unter https://t.co/HBs6uGr1hT pic.twitter.com/DoSG1yTHSw — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 24, 2020

Andere Beispiele für konkrete Strafen sind unter anderem Bußgelder für öffentliches Picknicken, Grillen oder die Teilnahme an Sportveranstaltungen in Höhe von jeweils 250 Euro. Besonders in Kliniken und Pflegeeinrichtungen muss auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus geachtet werden. Hier liegen die Strafgelder für Verstöße gegen Hygienevorschriften zwischen 800 und 2000 Euro.

Verstöße gegen Schutzmaßnahmen vor Coronavirus: Wie ist die momentane Situation in Hessen?

In Hessen finden bereits strenge Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt. Die Polizei kontrolliert landesweit etwa das bundesweite Kontaktverbot in Parks, Spiel- und Sportplätze sowie in Gastronomie-Betrieben. Allerdings gibt es aktuell noch keine Möglichkeiten, Vergehen auch tatsächlich zu ahnden. Bisher setzt die Polizei vor allem auf klärende Gespräche und kann nötigenfalls Platzverweise aussprechen. Ein Bußgeld bei Verstößen wird noch nicht fällig. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten verzeichnen die Städte in Hessen mittlerweile kaum mehr Verstöße größeren Ausmaßes.

Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen: Bußgeld-Katalog soll auch in Hessen kommen

Auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann zieht am Donnerstag (26.03.2020) ein positives Zwischenfazit: „Frankfurt hat den Ernst der Lage erkannt. Nach einigen Tagen scheinen die Menschen verstanden zu haben, dass wir uns in einer Notlage befinden, in der wir zusammenhalten müssen, indem wir nicht zusammen sind.“

Ein Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen dieCorona-Schutzmaßnahmen* wie das Kontaktverbot wird in Hessen trotzdem kommen. Es soll schließlich alles Mögliche getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Von Finn Müller

