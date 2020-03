Angst vor Coronavirus? Einkauf bei Lidl im Schutzanzug - Facebook-Video zeigt skurrile Aktion

Ein kurioses Facebook-Video aus Kassel zeigt offenbar einen Lidl-Kunden im Schutzanzug. Der Mann will sich offenbar vor dem Coronavirus schützen.

Update vom Freitag, 06.03.2020, 15.03 Uhr: Das Video mit dem Mann im Schutzanzug beim Einkaufen in Lidl ist der Hit in der Facebook-Community. Bis zum Freitagnachmittag wurde das Video auf Facebook über 161.000 mal angeschaut und 3.400 mal geteilt.

In über 1.500 Kommentaren tauschen sich Zuschauer mit meist ironischem Unterton über das Video und das Coronavirus aus. "Übertreib doch nicht" kommentiert ein User. Ein anderer Nutzer fragt sich: "vielleicht hat derjenige ja Corona und möchte die anderen schützen!?". Andere wittern die Gelegenheit für das schnelle Geschäft und bieten die Gasmaske ihres Großvaters zum Verkauf.

Coronavirus/Kassel - Hat die Coronavirus-Panik Kassel erreicht? Auf dem Online-Netzwerk Facebook ist am Mittwoch, 04.03.2020 ein Video aufgetaucht, das eine Szene in einem Supermarkt in Kassel zeigen soll. Darin ist eine Person in einem Ganzkörper-Schutzanzug in einem Lidl zu sehen. Laut der Videounterschrift soll das Video in einem Lidl in Kassel (Nordhessen) gemacht worden sein. Das Video wird von den Nutzern heiß diskutiert. Am Donnerstagnachmittag hatten das Video bereits über 70.000 Facebook-Nutzer angesehen.

Die Pressestelle der Discounter-Kette Lidl wollte sich bislang nicht zu dem Facebook-Video äußern.

Coronavirus-Angst beim Einkaufen: Video von einem Lidl-Kunden im Schutzanzug auf Facebook gepostet

Die Uploaderin verortet den Lidl im Stadtteil Rothendithmold. Verifizieren konnten wir diese Angaben bis jetzt allerdings noch nicht. Auf Facebook wurde das vermeintliche Coronavirus-Panikvideo aus der Documenta-Stadt Kassel mittlerweile 2000 mal geteilt. Es wurde zudem fast 1000 mal kommentiert. (Stand: 05.03.2020 - 16:00) Viele Kommentatoren zeigen sich amüsiert über den Aufzug der Person.

So heißt es in einem offensichtlich ironisch gemeinten Kommentar: "Der einzige Überlebende in Kassel". Eingebettet ist der Kommentar in verschiedene Lachsmiles. Aber auch Zuspruch erfährt der vermeintliche Einkäufer im Lidl aus Kassel. So heißt es in einem andere Kommentar:"Finde ich in Ordnung, wenn man sich schützt."

In Kassel ist bislang kein Fall einer Coronavirus-Infektion nachgewiesen

Derzeit (05.03.2020 - 16:15Uhr) gibt es in Kassel keinen bestätigten Fall des Coronavirus. Auch das Robert Koch Institut rät momentan nicht zum Tragen von Atemschutzmasken oder Ganzkörperschutzanzügen. Welche Beweggründe die Person in dem Video hatte, mit einen solchen Schutzanzug in einem Lidl einkaufen zu gehen, bleibt wohl weiterhin fraglich.

Erster Fall von Coronavirus-Infizierung in Nordhessen

Auch wenn in Kassel noch kein bestätigter Fall existiert, gibt es seit heute (05.03.2020) den ersten Coronavirus-Fall in Nordhessen.* Im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde eine ältere Frau positiv auf den Coronavirus getestet.

In der Region Kassel hat die Coronavirus-Panik nicht nur einen Effekt auf einzelne Personen. Mittlerweile beeinflusst die Angst vor noch mehr Infizierungen ganze Unternehmen.

