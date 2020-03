Coronavirus im Kreis Gießen: Nächste Fälle bestätigt - Auswirkung auf beliebte Veranstaltung in Linden

In Gießen sind die nächsten Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind zunächst untersagt.

Siebter Coronavirus-Fall in Gießen bestätigt

Die Ausbreitung des Coronavirus trifft auch eine Traditionsveranstaltung in Linden. Der am 29. März geplante Marienmarkt, den jedes Jahr Tausende Menschen besuchen, fällt aus. Der Magistrat der Stadt tagt zwar am heutigen Donnerstagabend zu dem Thema. Die Anordnung des Kreises Gießen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, nimmt die Entscheidung aber vorweg. Die Organisatoren des Marienmarkts haben allerdings auch in einer Sitzung am Mittwochabend bereits die Empfehlung beschlossen, die 31. Auflage eines der ältesten Krämermärkte im Gießener Land abzusagen.

Eine andere Entscheidung sei ausgeschlossen, erklärte ein Mitglied des Lindener Magistrats und vergleicht das Coronavirus mit einem Tsunami, der ohne absehbares Ende wüte. Die Situation werde sich in den kommenden Tagen sicher nicht bessern. Da zum Markenmarkt auch viele Besucher aus den Partnerstädten wie zum Beispiel aus dem österreichischen Purgstall nach Linden kommen, musste die Entscheidung nun zum jetzigen Zeitpunkt fallen.

Coronavirus Gießen: Inzwischen sieben Fälle bestätigt

Update, 12.3.2020, 14.31 Uhr: Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) untersagt der Landkreis Gießen ab Freitag alle Veranstaltungen, zu denen mehr als 1000 Personen erwartet werden. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis zum 10. April befristet. Ausgenommen ist der Besuch von Bildungseinrichtungen.

Derweil betreut das Gesundheitsamt des Landkreises aktuell insgesamt sieben Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und sich in häuslicher Quarantäne befinden, außerdem 31 Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause isoliert sind. Auch in der Wetterau gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Auch eine Schülergruppe spürt die Auswirkungen, wie wetterauer-zeitung.de* berichtet. Die Übersicht für Hessen:

Landkreis/Stadt Fälle Bergstraße 6 Darmstadt (Stadt) 0 Darmstadt-Dieburg 1 Frankfurt 15 Fulda 5 Gießen 7 Groß-Gerau 1 Hersfeld-Rotenburg 6 Hochtaunuskreis 4 Kassel (Region) 6 Lahn-Dill-Kreis 5 Limburg-Weilburg 0 Main-Kinzig-Kreis 2 Main-Taunus-Kreis 3 Marburg-Biedenkopf 7 Odenwaldkreis 0 Offenbach (Landkreis) 5 Offenbach (Stadt) 1 Rheingau-Taunus-Kreis 5 Schwalm-Eder-Kreis 1 Vogelsbergkreis 2 Waldeck-Frankenberg 4 Werra-Meißner-Kreis 0 Wetteraukreis 1 Wiesbaden 6

Zugleich empfiehlt der Landkreis Gießen, in jedem Fall auch die Absage oder Verschiebung von Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern zu prüfen. Das betrifft auch alle Veranstaltungen von Schulen, die nicht der Schulpflicht unterliegen. "Jeder, der derzeit Kultur-, Vereins- oder Sportveranstaltungen plant, sollte überprüfen, ob die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Vorkehrungen zur Verhinderung einer Ansteckung wie Belüftung, Handhygiene oder Abstand zwischen Personen eingehalten werden können", sagt Landrätin Anita Schneider. Das Sozialministerium hat in seinem Erlass ausdrücklich auf das Risiko der Nähe zwischen Personen bei der Teilnahme an Veranstaltungen sowie die nicht zu überschauende Zusammensetzung hingewiesen. Der Landkreis wird eigene Veranstaltungen ebenfalls überprüfen.

Coronavirus Hessen: Hessen wird Veranstaltung mit über 1000 Teilnehmern absagen

Update, 12.3.2020, 11.16 Uhr: Bisher war es eine Empfehlung. Nun soll die Anordnung kommen. Der Hessische Staatsminister für Soziales und Integration hat dies nun in einem Tweet angekündigt. Demnach wird es in Hessen vorerst keine Veranstaltung mit mehr als 1000 Leuten mehr geben.

Aufgrund der neuen @rki_de-Empfehlungen zum Umgang mit Großveranstaltungen und dem uneinheitlichen Umgang mit den bestehenden Empfehlungen in den Kommunen werde ich heute anweisen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen. #coronavirus @SozialHessen @RegHessen — Kai Klose (@StM_Klose) March 12, 2020

Coronavirus Wetzlar: Kita und Schule im Lahn-Dill-Kreis zu - Beliebtes Volksfest abgesagt

Update, 12.3.2020, 10.24 Uhr: Der Lahn-Dill-Kreis hat aufgrund zweier Corona-Verdachtsfälle am Mittwoch entschieden, die Kindertagesstätte Abenteuerland im Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen sowie die Grundschule Dutenhofen bis auf Weiteres zu schließen. Zwei Personen hätten Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall gehabt. Betroffen sind rund 110 Schüler und 60 Kita-Kinder. Die Grundschule Dutenhofen ist die dritte Schule in Hessen, die wegen des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen wurde.

Unterdessen wurde bekannt gegeben, dass ein beliebtes Volksfest in Wetzlar abgesagt werden muss. Der Vorstand des Landwirtschaftlichen Vereins hat am Mittwoch auf der Grundlage, der vom Landrat des Lahn-Dill-Kreises erlassenen Allgemeinverfügung bezüglich des Coronavirus, entschieden das Ochsenfest 2020 in Wetzlar abzusagen. Die Entscheidung sei schwer gefallen. Die Organisatoren schrieben auf Facebook weiter, sie wollten versuchen das Ochsenfest im nächsten Jahr nachzufeiern.

Coronavirus Vogelsberg: Zweiter Fall im Vogelsbergkreis bestätigt

Update, 11.3.2020, 11.09 Uhr:

Es gibt einen zweiten Corona-Fall im Vogelsbergkreis, teilt Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Dr. Jens Mischak am Mittwochvormittag mit. Bei der erkrankten Person handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus dem östlichen Kreisgebiet. Dem Mann geht es gut, er zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Der 38-Jährige hatte sich am Dienstag testen lassen, am Abend lag das positive Ergebnis vor. Der Erkrankte und seine Familie befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Auch die Familienmitglieder werden noch getestet, kündigt Dr. Mischak an.

Zudem werden die Kontaktpersonen des Erkrankten durch das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises informiert, kontaktiert und, wenn nötig, ebenfalls getestet.

Coronavirus in Hessen: Aktuelle Fälle in Hessen im Überblick

Update, 10.3.2020, 17.02 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Coronavirus in Hessen ist noch einmal gestiegen. Der aktuelle Überblick - Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration - am Dienstagnachmittag:

Landkreis/Stadt Fälle Bergstraße 2 Darmstadt (Stadt) 0 Darmstadt-Dieburg 1 Frankfurt 4 Fulda 2 Gießen 4 Groß-Gerau 1 Hersfeld-Rotenburg 0 Hochtaunuskreis 3 Kassel (Landkreis) 1 Kassel (Stadt) 0 Lahn-Dill-Kreis 4 Limburg-Weilburg 0 Main-Kinzig-Kreis 1 Main-Taunus-Kreis 2 Marburg-Biedenkopf 2 Odenwaldkreis 0 Offenbach (Landkreis) 1 Offenbach (Stadt) 1 Rheingau-Taunus-Kreis 2 Schwalm-Eder-Kreis 0 Vogelsbergkreis 1 Waldeck-Frankenberg 1 Werra-Meißner-Kreis 0 Wetteraukreis 0 Wiesbaden 1

Coronavirus: Empfehlung der Landesregierung Hessen auch für Veranstaltungen in Gießen

Update, 10.3.2020, 16.56 Uhr: Wegen des neuartigen Coronavirus empfiehlt die hessische Landesregierung die Absage aller Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern.

"Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Italien und des aktuellen Verlaufs der SARS-CoV-2-Infektionen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung bei großen Menschenansammlungen, insbesondere in geschlossenen Räumen, nicht sicher beurteilen", heißt es.

In Staufenberg wurde derweil die Gesundheitsmesse verschoben. Der Vorstand des Fördervereins der Diakoniestation Lumdatal verschiebt die für den 14. und 15. März in der Stadthalle Staufenberg geplante 4. Gesundheitsmesse auf den 28. und 29. November dieses Jahres. Der Förderverein reagiert damit auf mögliche Gefahren durch das Coronavirus.

Coronavirus Gießen: Vierter Fall im Kreis bestätigt

Update, 10.3.2020, 10.55 Uhr: Im Landkreis Gießen gibt es einen nächsten Fall des Coronavirus (SARS-CoV-2). Bei der Betroffenen handelt sich um eine 1983 geborene Frau aus einer offiziell nicht näher genannten Kreisgemeinde, die am vergangenen Sonntag aus Österreich zurückgekehrt ist und sich vermutlich dort bei einem bekannten Fall angesteckt hat. Ihre Infektion wurde am späten Montagabend bestätigt.

Die Frau, bei der nun das Coronavirus nachgewiesen wurde, weist Krankheitsanzeichen mit Fieber auf, befindet sich in häuslicher Isolierung und wird vom Gesundheitsamt betreut. Ebenfalls isoliert ist die im gleichen Haushalt lebende Familie der Frau. Weitere Kontaktpersonen sind ermittelt, diese sind allerdings nicht in Hessen wohnhaft.

Damit sind im Landkreis Gießen mittlerweile vier Fälle des Coronavirus bestätigt. Eine 1996 geborene Frau und ihr 1992 geborener Mitbewohner hatten sich im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen infiziert. Ihre häusliche Isolierung läuft in Kürze aus. Die Infektionskette einer 29-jährigen Frau lässt sich zu einem Fall in Berlin zurückverfolgen. Sie befindet sich ebenfalls in häuslicher Isolierung und weist milde Krankheitsanzeichen auf.

Derweil wurde auch die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grünberg, die eigentlich am 20. März hätte stattfinden sollen, auf einen späteren Termin verschoben. Ebenso die gemeinsame Jahreshauptversammlung der Allendorfer Feuerwehren.

Coronavirus: Die typischen Symptome einer Infektion mit Sars-CoV-2

Coronavirus Wetzlar: Chormusical "Martin Luther King" wird verschoben

Auch vielen Sängerinnen und Sängern in Mittelhessen macht die Ausbreitung des Coronavirus einen Strich durch den Terminplan: Eigentlich hätten am 3. und 4. April rund 1200 Menschen aus zahlreichen Chören der Region gemeinsam in Wetzlar auf der Bühne stehen sollen, erst für die Generalprobe, am Folgetag für den Auftritt. Für das Chormusical "Martin Luther King" hatten sich deutschlandweit Projektchöre zusammengefunden, die Aufführung in Wetzlar ist der letzte Termin.

Am Montag fiel nun die Entscheidung, die Termine zu verschieben: Die gemeinsame Generalprobe wird am 16. Oktober, die Aufführung in der Rittal-Arena am 17. Oktober stattfinden, die Uhrzeiten bleiben unverändert. Die Verantwortlichen folgen damit der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums. "Das konnten wir nicht ignorieren, auch wenn die Sänger enttäuscht sind", sagt Daniela Werner. Die Staufenberger Kirchenmusikerin ist eine von zwei Dirigenten für die Aufführung in Wetzlar. Eigentlich wollte sie sich im Laufe des Jahres mit ihren Chören wieder anderen Projekten widmen. Nun gelte es, die Spannung hochzuhalten, sagt Werner.

Coronavirus Marburg: Mindestens ein Fall im Landkreis Marburg-Biedenkopf offiziell

Update, 9.3.2020, 23.48 Uhr: Am Abend hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf noch eine weitere nachgewiesene Infektion gemeldet. Betroffen sie eine 50 Jahre alte Frau, die mit milden Symptomen in Quarantäne sei.

Bei dem Ehemann deute viel ebenfalls auf eine Infektion hin, es stehe aber noch eine Kontrolluntersuchung aus. Das Ehepaar hatte sich zuvor in Südtirol aufgehalten.

Coronavirus Gießen: Vereine im Kreis sagen Veranstaltungen ab

Update, 9.3.2020, 16.32 Uhr: Aufgrund der aktuellen behördlichen Empfehlungen sagen aktuell zahlreiche Vereine ihre Jahreshauptversammlungen und andere Veranstaltungen ab. Aktuelle Meldungen:

GINA: Die Gießener Neuwagenmesse 2020 ist abgesagt. Die Veranstaltung hätte vom 14. und 15. März an den Gießener Hessenhallen stattfinden sollen. Die Entscheidung wurde präventiv vor dem Hintergrund der Corona-Gefahr getroffen. Ein Ersatztermin in diesem Jahr ist nicht angestrebt. Im vergangenen Jahr hatte die GINA mehr als 10 000 Besucher an die Hessenhallen gelockt.

Kulturring Pohlheim: Die für den heutigen Dienstag (10. März) vorgesehene Jahreshauptversammlung des Kulturrings Pohlheim wird aufgrund behördlicher Empfehlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Freiwillige Feuerwehr Langgöns: Aufgrund einer Empfehlung aus dem Innenministerium wird die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langgöns, sowie die Großübung der Jugendfeuerwehr Langgöns mit anschließender Jahreshauptversammlung am 14.03.2020 abgesagt. Die Veranstaltungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dieser Termin wird separat mitgeteilt.



Feuerwehr Reiskirchen: Aufgrund der aktuellen Lage zum Thema "Coronavirus/Covid-19" hat sich die Leitung der Feuerwehr der Gemeinde Reiskirchen dazu entschieden, die für Freitag, 20. März, angesetzte Jahreshauptversammlung aller Feuerwehren der Gemeinde Reiskirchen vorsorglich zu verschieben. "Das Wohl unserer Einsatzkräfte und die Sicherstellung des Brandschutzes hat oberste Priorität" heißt es in der Bekanntmachung. Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gegenüber den Einsatzkräften handelt. Die Ehrungen der verdienten Einsatzkräfte werden an geeigneter Stelle nachgeholt. Die Wahl zum stv. Gemeindebrandinspektor wird per Briefwahl durchgeführt. Hierzu wird an anderer Stelle gesondert informiert.

Coronavirus Gießen: BBL äußert sich zu 46ers-Spiel am Freitag

Update, 9.3.2020, 11.52 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Sonntag empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Das würde auch die Basketball-Bundesliga betreffen. Das nächste anstehende Spiel ist das der Gießen 46ers beim Syntainics MBC. Laut Spielplan soll die Partie am Freitag ausgetragen werden.

Doch kommt es auch dazu? Die Basketball-Bundesliga beobachtet die Situation wegen der sich weiter ausbreitenden Coronavirus-Epidemie, hat aber noch keine Entscheidungen bezüglich Spielabsagen oder Geisterspielen getroffen. Man wolle erst die weitere Entwicklung zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga abwarten, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

Coronavirus Gießen: Gruppe soll 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben

Update, 6.3.2020, 17.53 Uhr: Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat einer Schülergruppe der Gießener Aliceschule vorsorglich eine Isolierung zu Hause empfohlen. Die insgesamt 37 Berufsschüler sowie vier Lehrkräfte und Begleiter haben sich in den vergangenen Tagen auf einer Skifreizeit in Südtirol aufgehalten.

Südtirol ist in der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Risikogebiet erklärt worden. Zum Zeitpunkt der Abfahrt der Schülergruppe war Südtirol noch kein Risikogebiet. Nach Vorgaben des Robert-Koch-Institutes bedeutet das, dass alle Reisenden, die aus diesem Gebiet kommen, vorsorglich für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt werden sollten.

Nach Informationen des Gesundheitsamtes geht es dem größten Teil der Gruppe gut. Eine Person hat leichte Erkältungssymptome.

Das Gesundheitsamt wird die Reisenden bei ihrer Rückkehr am Freitagabend betreuen, informieren und mithilfe des DRK gewährleisten, dass alle Teilnehmer der Freizeit sicher nach Hause gebracht werden, ohne dass sie dabei in privaten Fahrzeugen direkt mit Angehörigen und Freunden in Kontakt kommen.

Allen Reisenden wird empfohlen, in den kommenden 14 Tagen vorsorglich zu Hause in Quarantäne zu bleiben. Abstriche zum Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus werden vorgenommen, wenn Symptome auftreten.

Das Gesundheitsamt ist Kontakt mit der Reisegruppe, der Schulleitung, dem Staatlichen Schulamt sowie der Stadt Gießen als Schulträger. Die Eltern der Jugendlichen werden informiert.

Die Schüler der Aliceschule sind nicht die erste Klasse, die aus dem Risikogebiet Südtirol zurückkommen. Mehrere Schulklassen der Lahntalschule (Lahnau-Atzbach) werden vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Insgesamt betroffen sind 74 Schüler sowie 14 Lehrkräfte und zwei Begleitpersonen. Sie kehren am heutigen Abend von einer Skifreizeit aus Südtirol zurück. Allen Reisenden der Lahntalschule geht es nach aktuellen Informationen gut. Einige von ihnen zeigen leichte Erkältungssymptome.

Auch 15 Schüler, zwei Lehrer und eine Begleitperson der Goldbachschule in Dillenburg-Frohnhausen waren auf Skifreizeit in Südtirol und kehren heute Abend zurück – bei dieser Gruppe zeigen sich keine Krankheitssymptome. Auf Empfehlung des Lahn-Dill-Kreises hat die Schulleitung der Goldbachschule beschlossen, dass diese Schüler und Lehrkräfte für 14 Tage zu Hause bleiben.

Coronavirus Gießen: Dritter Fall bestätigt - 29-Jährige infiziert

Erstmeldung, 6.3.2020, 14.39 Uhr: Im Landkreis Gießen gibt es einen dritten Fall des Coronavirus (SARS-CoV-2). Es handelt sich dabei um eine 29-jährige Frau aus dem Osten des Landkreises. Sie zeigt milde Krankheitsanzeichen, ist derzeit zu Hause isoliert und wird vom Gesundheitsamt betreut.

Die Infektionskette der Frau kann zu einem bekannten Fall in Berlin zurückverfolgt werden. Dort hatte sich die 29-Jährige am vergangenen Wochenende gemeinsam mit einer jungen Frau aus dem Vogelsbergkreis aufgehalten und mit dem Coronavirus angesteckt. Am Donnerstag wurde die Infektion der Frau aus dem Vogelsbergkreis bestätigt.

Weil die 29-Jährige als Kontaktperson galt, wurde für sie ebenfalls am Donnerstag Quarantäne angeordnet. Ihr positives Testergebnis lag am Freitagvormittag vor. Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ermittelt nun mögliche weitere Kontaktpersonen.

Zwei weitere Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis waren bereits am vergangenen Freitag und Samstag bestätigt worden. Dabei handelt es sich um eine 1996 geborene Frau und ihren 1992 geborenen Mitbewohner. Beide hatten sich im Landkreis Heinsberg in NRW mit dem Virus infiziert. Sie zeigen milde Krankheitsverläufe und sind zu Hause isoliert.

