Sechs Coronavirus-Fälle in Hersfeld-Rotenburg bestätigt - Rathaus-Mitarbeiter infiziert

Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurden sechs Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet - auch ein Mitarbeiter im Rathaus Bad Hersfeld betroffen.

Hersfeld-Rotenburg - Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurden am Donnerstag insgesamt sechs Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilt, handele es sich um zwei Frauen und vier Männer im Alter von 42 bis 61 Jahren. Alle infizierten Personen weisen milde Symptome auf und befinden sich zurzeit in häuslicher Quarantäne.

Laut Angaben des Landkreises Hersfeld-Rotenburg seien fünf der infizierten Personen kürzlich von einem Skiurlaub in Südtirol in den Landkreis nach Osthessen zurückgekehrt. Die andere Person war auf einer Geschäftsreise in Bayern. Die Behörde ermittelt derzeit die Kontaktpersonen der sechs bestätigten Coronavirus-Fälle.

„Die Infizierten haben sich alle vorbildlich verhalten und sind sehr kooperativ. Sie sind krankgeschrieben und werden vorsorglich betreut“, sagt Amtsärztin Adelheid Merle. Wie der Landkreis mitteilt, empfiehlt das Gesundheitsamt Reiserückkehrern, prinzipiell 14 Tage zu Hause zu bleiben und sich vom Hausarzt eine Krankschreibung ausstellen zu lassen.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Mitarbeiter im Rathaus Bad Hersfeld betroffen

Auch im Rathaus von Bad Hersfeld gibt es einen ersten Corona-Fall. Es handelt sich dabei um einen Mitarbeiter der Verwaltung. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Stadtsprecher Meik Ebert.

Der Mitarbeiter sei nach Hause geschickt worden, ebenso etwa 15 weitere Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten. Alle Betroffenen arbeiten von daheim. Weitere Maßnahmen werden geprüft. Das Rathaus kündigt eine offizielle Stellungnahme im Laufe des Tages an.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Wer aus Risikogebieten kommt - sollte auf Symptome achten

Wer aktuell aus internationalen Risikogebieten wie Italien, Iran, China oder aus anderen besonders betroffenen Regionen in Deutschland wie dem Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) zurück in den Landkreis Hersfeld-Rotenburg kommt, sollte beim ersten Auftreten von Symptomen den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117 anrufen.

Das betont auch Dr. Michael Koch, Landrat von Hersfeld-Rotenburg: „Wer Symptome wie Fieber, Husten oder Atemnot verspürt oder einen dringenden Verdacht hat, sich infiziert zu haben, soll sich telefonisch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden.“ Zudem solle niemand unaufgefordert Arztpraxen und Kliniken aufsuchen, betont der Landrat.

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Planungen zu Reisen und Veranstaltungen überdenken

Zudem bittet Dr. Michael Koch, Landrat von Hersfeld-Rotenburg, die Bevölkerung im Landkreis darum, nicht an zwingend notwendigen Versammlung teilzunehmen sowie private Aktivitäten und Reisen, wie auch Vereinsfahrten und Schülerfahrten, neu zu bewerten. Jeder Einzelne sollte sich den Risiken bewusst sein und seine Planungen genau überdenken.“

Coronavirus in Hersfeld-Rotenburg: Servicetelefon wird eingerichtet

Ab Freitag (13.03.2020) richtet der Landkreis Herzfeld-Rotenburg ein Bürgertelefon zu allen Fragen rund um das Coronavirus ein. Zu erreichen ist das Servicetelefon unter der Rufnummer 06621/878787. Zudem gibt es auch die zentrale Hotline des Landes Hessen unter 0800/5554666, die täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt ist.