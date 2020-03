Coronavirus in Nordhessen: Gastronomie ab Samstag geschlossen - Ausgangssperre möglich

Corona in Nordhessen: Die Gastronomie im Land bleibt wegen des Coronavirus geschlossen. Auch eine Ausgangssperre ist möglich.

Corona breitet sich weiter in Nordhessen aus

breitet sich weiter in aus Abiturprüfungen finden trotz Corona statt



statt Alle bisherigen Meldungen zum Coronavirus finden Sie in unserem ersten Nordhessen-Ticker*

Corona in Nordhessen: Restaurants und Cafés wegen Coronavirus geschlossen

Update vom Freitag, 20.03.2020, 17.59 Uhr:

Das Land Hessen verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen die

Corona

-Krise. Restaurants und Gaststätten in

Nordhessen

bleiben wegen der Ausbreitung des

Coronavirus

ab Samstagmittag 12.00 Uhr geschlossen.

Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Wiesbaden mit. Die bisherige Obergrenze für Versammlungen werde zudem von 100 auf 5 Personen reduziert, kündigte Regierungssprecher Michael Bußer an.

Corona in Nordhessen: Ausgangssperre wegen Coronavirus möglich

Update vom Freitag, 20.03.2020, 16.47 Uhr: Noch gilt in Nordhessen wegen Corona keine Ausgangssperre* - doch die könnte bald kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel beruft am Samstag einen Krisenstab zusammen, um über diese Maßnahme bundesweit zu entscheiden.

Kanzleramtschef Helge Braun hat den Samstag als entscheidenden Tag bei der Entscheidung über eine mögliche Ausgangssperre wegen des Coronavirus bezeichnet. "Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen", sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel".

Corona in Nordhessen: Abitur-Prüfungen trotz Coronavirus

Update vom Freitag, 20.03.2020, 07.10 Uhr: An Schulen in Nordhessen fällt der reguläre Unterricht aus, für die Abiturprüfungen gelten allerdings andere Regeln. Am heutigen Freitag steht der zweite Prüfungstag im Fach Physik an. Die Abiturprüfungen waren am Donnerstag trotz der Corona-Pandemie ohne große Probleme angelaufen.

„Wir sind zufrieden mit dem Start“, so ein Sprecher von Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die Vorgaben zu Hygiene und den Sicherheitsabständen zwischen den Schülern während der Prüfungsphase in den Schulen seien insgesamt umgesetzt worden. Aus allen Schulamtsbezirken habe es positive Rückmeldungen gegeben.

Corona in Nordhessen: Finanzielle Hilfe zur Coronavirus-Bekämpfung in Milliardenhöhe

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.50 Uhr: Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) teilt mit, dass Hessen zur Bekämpfung der Corona-Krise 7,5 Milliarden Euro bereitstellen will. „Wir möchten damit schnell und unbürokratisch den Unternehmen in unserem Land – von klein bis groß - notwendige Liquidität zur Verfügung stellen“, erläuterte der Minister.

Auch die Jugendherbergen in Hessen sind ab heute geschlossen. Dies teilt der DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) Landesverband Hessen e.V. in einer Pressemitteilung mit. Über vier Millionen Umsatzeinbußen habe der DJH Hessen allein in den letzten sechs Tagen zu verzeichnen. „Die Umsetzung wird uns in naher Zukunft vor große finanzielle Herausforderungen stellen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des DJH Hessen Timo Neumann.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 12.48 Uhr: Wie bereits berichtet haben am heutigen Donnerstag trotz Corona in Nordhessen die Abiturprüfungen gestartet*. Im Kreis Waldeck-Frankenberg lief dabei alles glatt: Die meisten Schüler warteten mit gebührendem Abstand zueinander vor der Schule darauf, eingelassen zu werden. Im Klassenraum ging es dann weiter mit Abstand halten. Die Tische für die Prüfling standen noch weiter auseinander als ohnehin bei Prüfungen üblich. Daneben hat die Schulleitung auch dafür gesorgt, dass die Räume regelmäßig gelüftet und vor sowie nach jedem Prüfungstag die Tische desinfiziert werden.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 10.14 Uhr: Das Coronavirus macht vor fast keiner Branche Halt. Viele Gastronomen spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie - auch in Frankenberg*. „Wir haben aktuell etwa 50 Prozent weniger Gäste, nahezu jede Reservierung bis zum Mai mussten wir stornieren“, sagt Frank Krones, Inhaber vom Gasthaus Vöhl in Frankenberg.

Trotz Corona-Krise in Hessen: Abiturprüfungen starten

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 6.54 Uhr: Trotz der Ausbreitung des Coronavirus starten in Hessen am Donnerstag (19.03.2020) die Abiturprüfungen. Die allermeisten Abiturienten hätten sich zum Teil Monate auf die Prüfungen vorbereitet, so Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

„Um diesen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an den schriftlichen Abschlussprüfungen zu ermöglichen, haben wir deshalb alles getan, damit es morgen früh losgehen kann“, teilte er am Mittwochabend (18.03.2020) mit. Die Schulen seien angewiesen, die Prüfungsgruppen so klein wie möglich zu halten. Schüler sollen auf genügend Sicherheitsabstand zum Schutz vor Infektionen.

„Eine Ausnahmesituation wie diese hat es für unsere Schulen in der Nachkriegszeit noch nicht gegeben“, so Lorz. Die schriftlichen Abiturprüfungen sollen bis zum 2. April andauern.

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 21.15 Uhr: Immer mehr Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an. Auch in Nordhessen steigt sie Zahl der bestätigten Fälle täglich. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist die Zahl der Infizierten nun von 15 auf 17 Fälle angestiegen.

In der Stadt und dem Landkreis Kassel sind es derzeit 53. In ganz Hessen wurden bislang 547 SARS-CoV-2 Fälle bestätigt (18.03.2020, Stand: 14.00 Uhr).

Coronavirus in Nordhessen: Beschäftigung wegen Corona-Krise an Sonntagen gestattet

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 17.19 Uhr: Zur Gewährleistung der medizinischen Versorgung und der Grundversorgung der Bevölkerung hat das Regierungspräsidium Kassel die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Regierungsbezirk an Sonn- und Feiertagen mit sofortiger Wirkung gestattet.

Die entsprechende Allgemeinverfügung, welche bis zum 30.06.2020 gilt, hat das Regierungspräsidium heute erlassen und veröffentlicht.

Für Branchen, die für die öffentliche Versorgung besonders wichtig sind, wie etwa Pflege- und Rettungsdienste, Verkehrsunternehmen, Lebensmittelversorgung und Logistik, sei es besonders notwendig, Ausnahmen durch Allgemeinverfügung zu regeln.

Corona in Nordhessen: Doppelt so viele Coronavirus-Infektionen wie gestern

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 16.46 Uhr: Laut Angaben des Landes Hessen, ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Beliefen sich die gestrigen Fälle in Nordhessen noch auf 49, hat sich die Zahl heute mehr als verdoppelt. Insgesamt sind es damit bereits 100 Fälle:

Stadt Kassel: 23

Landkreis Kassel: 26

Schwalm-Eder-Kreis: 32

Waldeck-Frankenberg: 18

Werra-Meißner-Kreis: 1



Corona in Nordhessen: Tafeln müssen schließen

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 15.17 Uhr: Nun müssen auch die Tafeln in Bad Hersfeld schließen*. Diese Entscheidung habe man gemeinsam und „schweren Herzens“ getroffen, sagt Leiterin Silvia Hemel, die sich nach einem Urlaub in Österreich zurzeit selbst vorsorglich in freiwilliger häuslicher Quarantäne befindet.

„95 Prozent unserer ehrenamtlichen Helfer sind über 60 Jahre alt und einige gehören auch aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe“, erklärt sie. „Wir würden gerne weitermachen, aber das wäre unverantwortlich.“

Auch die Tafeln in Bebra und Rotenburg sind ab sofort geschlossen, gleiches gilt für die Suppenküche, die Kleiderkammer und das Sozialcafé.

Corona in Nordhessen: Homberg (Efze) streicht Kita-Gebühren

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 14.21 Uhr: Die Stadt Homberg (Efze) verzichtet vorerst bis Ende April auf die Abbuchung der Kita-Gebühren. Das hat die Kommune in einem Facebook-Beitrag mitgeteilt. Darin heißt es, dass man mit der Aussetzung des Beitragseinzugs die finanzielle Belastung der Eltern in den kommenden Wochen abmildern möchte.

Auch in anderen Städten in Nordhessen, wie etwa in Baunatal, wird sich bereits über die Aussetzung solcher Gebühren beraten. „Eine Entscheidung hierzu wird es in Baunatal aber voraussichtlich erst Mitte kommender Woche geben", sagte Baunatals Stadtsprecherin Susanne Bräutigam auf Anfrage des Radiosenders FFH.

Corona in Nordhessen: Open Flair Festival soll stattfinden

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 12.58 Uhr: Wie die Werra-Rundschau berichtet*, gehen die Veranstalter des Open Flairs davon aus, dass das Festival Anfang August stattfinden wird. Stand jetzt ginge man von 20.000 Besuchern aus und würde nicht über eine Absage der fünftägigen Veranstaltung nachdenken, so Geschäftsführer Alexander Feiertag.

Corona in Nordhessen: DRK sieht sich gut gewappnet

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 12.16 Uhr: In Nordhessen sehen sich die Notfallsanitäter vom DRK gut gegen Corona gewappnet*. Der Rettungsdienst des DRK im Schwalm-Eder-Kreis hat die Vorgehensweise bei dem Transport von infektiösen Patienten bereits standardisiert.

Corona in Nordhessen: Kreis dementiert Falschmeldungen

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 11.12 Uhr: Zuletzt kursierte die Meldung, dass Corona-Tests im Werra-Meißner-Kreis nicht mehr durchgeführt werden. Dies stellt sich nun als unwahr heraus: „Dies ist definitiv falsch“, stellen Landrat Stefan G. Reuß und Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Dr. Rainer Wallmann fest. „Selbstverständlich werden auch bei uns weiterhin Corona-Tests durchgeführt." Alle relevanten Fälle werden auch weiterhin getestet, heißt es.

Corona in Nordhessen: Werra-Meißner-Kreis schließt Zulassungsstellen

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 10.44 Uhr: Der Werra-Meißner-Kreis teilt mit, dass die Zulassungsstellen des Kreises in Eschwege und Witzenhausen ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Zulassungen sind demnach nur noch in dringenden Fällen und ausschließlich über eine vorherige Terminvereinbarung auf der Homepage des Werra-Meißner-Kreises oder unter der Telefonnummer 05651 3023500 möglich.

Corona in Nordhessen: Zusammenkünfte im Schwalm-Eder-Kreis untersagt

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 10.22 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis sind Zusammenkünfte jeglicher Art mit mehr als 20 Personen seit 8 Uhr verboten. Dies teilte der nordhessische Kreis in einer Pressemitteilung mit. Ausgenommen von dem Verbot sind allerdings Beerdigungen und Trauerfeiern.

Es wird betont, dass solche Zusammenkünfte nicht nur im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen untersagt werden, sondern auch wenn sie privater Natur sind, wie beispielsweise Geburtstagsfeiern.

Corona in Nordhessen: DRK ruft zu Blutspenden auf

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 7.06 Uhr: Nach einer langen Flaute spenden wieder mehr Menschen in Hessen Blut, sagte Eberhard Weck, Leiter Spendenmarketing beim DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen - mit mahnenden Worten: „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“.

Auch in Zeiten der Corona-Krise gelte es, nicht nachzulassen. Der Bedarf an Blutprodukten sei weiterhin hoch. Alleine 19 Prozent der Blutprodukte würden für die alltägliche Versorgung von Krebspatienten benötigt. Weitere jeweils 16 Prozent brauchten Patienten mit Herzerkrankungen sowie Magen- und Darmkrankheiten.

Die Sorgen von Spendenwilligen wegen des Coronavirus könne Weck nachvollziehen. Doch es werde alles getan, um mögliche Risiken zu minimieren. Für die Empfänger von Blutspenden bestehe nach aktuellem Wissensstand kein Ansteckungsrisiko, so Weck. Das Coronavirus Sars-CoV-2 werde per Tröpfcheninfektion übertragen - nicht über das Blut.

Corona in Nordhessen: Schwalm-Eder-Kreis verstärkt Maßnahmen

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 20.37 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen befinden sich derzeit etwa 300 Menschen in häuslicher Quarantäne*, 32 Personen sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, untersagt der Kreis nun ab Mittwoch, 18.03.2020 ein Verbot für Zusammenkünfte mit mehr als 20 Personen.

„Nach unserer Auffassung ist es in der gegenwärtigen Situation dringend notwendig, weitere einschränkende Maßnahmen anzuordnen. Damit gehen wir über die bisher vom Land Hessen angekündigten Regelungen hinaus und hoffen den Anstieg der Infektionsrate abbremsen zu können", so Landrat Winfried Becker und Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann in einer Mitteilung.

Vor allem bei Personen, die sich bereits in Quarantäne befinden sollen stichpunktartige Kontrollen erfolgen. „Eine Quarantäne ist immer verpflichtend. Also: Eine Anordnung, der nachzukommen ist. Und da gibt es auch keinerlei Diskussionsgrundlage“, sagte Dr. Ulrich Klinge, Leiter des Gesundheitsamtes des Schwalm-Eder-Kreises im Gespräch mit der HNA*.

Corona in Nordhessen - nach Protesten: Land ändert Kindernotbetreuung

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 18.44 Uhr: Nach dem Protest vieler Eltern hat das Land Hessen in Sachen Kindernotbetreuung nachgebessert. Nach einer neuen Verordnung haben nun auch Mitarbeiter von Kitas, dem Lebensmitteleinzelhandel sowie von Behörden, die mit der Auszahlung von Sozialleistungen betraut sind, ein Recht darauf, ihr Kind in Notgruppen betreuen zu lassen.

„Die Einrichtung kann einen Nachweis über die Zugehörigkeit zu den oben genannten Personengruppen fordern. In Zweifelsfällen entscheidet die zuständige Ordnungsbehörde“, steht auf der Internetseite des Sozialministeriums. Besonders Mitarbeiter von Supermärkten hatten vehement betont, dass sie – wie Einsatzkräfte und Menschen in Gesundheitsberufen – eine wichtige Aufgabe zur Versorgung der Bevölkerung wahrnehmen.

Corona in Nordhessen: Merz sprach vor 700 Menschen - trotz Infektion

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 17.28 Uhr: Vergangene Woche hatte CDU-Politiker Friedrich Merz noch auf einer Kundgebung vor 700 Menschen in der Ederberglandhalle in Frankenberg gesprochen. Heute gab Merz bekannt, dass sein Corona-Test positiv ausfiel*. Für Personen, die sich zwar in der Halle aufhielten, jedoch keinen unmittelbaren zu Merz hatten, bestehe aber kein erhöhtes Infektionsrisiko, so der Kreis Waldeck-Frankenberg.

Ein am Sonntag bei mir durchgeführter #Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter #Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome, alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 17, 2020

Der Fachdienst Gesundheit des Landkreises in Nordhessen ruft alle Menschen, die im Verlauf der Kundgebung direkten Kontakt zu Merz hatten, auf, sich erst einmal vorsorglich selbst in Quarantäne zu begeben. Zudem soll Kontakt mit dem Fachdienst Gesundheit unter der Hotline 05631 954 555 aufgenommen werden, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen.

Corona in Nordhessen: Nur noch notwendige Behandlungen in Bad Hersfeld

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 16.36 Uhr: Wie die Hersfelder Zeitung berichtet, setzt das Klinikum Bad Hersfeld die Verordnung der Hessischen Landesregierung um und sagte alle nicht dringend medizinisch notwendigen Behandlungen und Eingriffe ab. Dadurch soll eine Schonung der Ressourcen erreicht werden.

Corona in Nordhessen: Abiturprüfungen finden statt

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 16.29 Uhr: Wie das Hessische Kulturministerium bekannt gab, sollen die schriftlichen Abiturprüfungen trotz der Corona-Krise wie geplant am Donnerstag (19.03.2020) beginnen.

Die Schulen wurden angewiesen, die Prüfungsgruppen so klein wie möglich zu halten, am besten unter zehn Schülern. Genügend Räume und Lehrkräfte als Aufsichtspersonal seien vorhanden.

Corona in Nordhessen: Werra-Meißner-Kreis stoppt Tests

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 15.24 Uhr: Erste Landkreise, darunter auch der Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen, stoppen Corona-Tests. Wie der Landkreis in einer Pressemitteilung ankündigte, müsse man sich der Lage anpassen und die medizinischen Kapazitäten für die wirklich ernsthaften Fälle ausreichend vorhalten.

Medizinische Fachkräfte und Ressourcen sollen in den Krankenhäusern und Versorgungsstellen zur Verfügung stehen. Für Fragen rund um das Thema Corona schaltet der Werra-Meißner-Kreis nun ein Bürgertelefon. Es ist laut Landkreis ab sofort unter der Nummer 05651 335580 von 8 Uhr bis 18 Uhr zu erreichen.

Corona in Nordhessen: Keine privaten Abfallannahmen in Waldeck-Frankenberg

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 14.40 Uhr: Wegen Corona bleiben nun auch die Abfallannahmen im Landkreis Waldeck-Frankenberg bis auf Weiteres für private Abfallanlieferungen geschlossen. Selbiges gilt auch für die Abholung von Kompostprodukten für Kleinanlieferer, so die Abfallwirtschaft Waldeck-Frankenberg.

Die kommunale Hausmüllentsorgung soll aber weitestgehend aufrecht erhalten werden. Personen, die unter Quarantäne stehen, sollen ihre Abfälle in verschlossenen und gut verknoteten Müllbeuteln über die graue Restmülltonne entsorgen.

Corona in Nordhessen: So reagieren Schulen im Schwalm-Eder-Kreis

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 13.02 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis möchte man den Schülern weiterhin Zugang zum Lernstoff ermöglichen*. Während in der Ursulinenschule in Fritzlar gestern Materialien und Aufgaben zwischen 8 und 10.30 Uhr abgeholt werden konnten, erhielten die Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Homberg ihre Hausaufgaben per E-Mail.

In Fritzlar möchte man die Corona-Krise aber auch als Chance nutzen, um sich in Sachen E-Learning auszuprobieren. Das virtuelle Lernen soll über die Plattform „moodle“ möglich gemacht werden und wird bereits seit Jahren an vielen Universitäten des Landes genutzt.

Corona in Nordhessen: Supermärkte treffen Vorsichtsmaßnahmen

Update vom Dienstag, 17.03.2020, 12.23 Uhr: Wie die HNA berichtete, treffen nun auch schon Supermärkte einige Vorsichtsmaßnahmen um die Corona-Infektionen einzudämmen. Im Edeka Schwebel in nordhessischen Frankenberg wurden Plexiglasscheiben an der Kasse angebracht.

Außerdem desinfizieren die Mitarbeiter des Marktes regelmäßig Einkaufswagen und EC-Terminals. Zudem empfiehlt der Markt, wenn möglich, auf Bargeld zu verzichten und mit EC-Karte zu bezahlen.

Corona in Nordhessen: Hamsterkäufe in Kassel nehmen zu - Schwalm-Eder-Kreis richtet Hotline ein

Update vom Montag, 16.03.2020, 14:47 Uhr: Wegen Corona waren etliche Verbraucher in Supermärkten mit leeren Regalen konfrontiert. Aktuell ist keine Besserung in Sicht. So haben Hamsterkäufe* seit Bundeskanzlerin Angela Merkels Ansprache zu Corona wieder stark zugenommen. Auch in Nordhessen. Marco Wenzel, Inhaber eines Edeka-Marktes in Kassel hat wegen Corona* deshalb am Freitag 80 Prozent mehr Umsatz als üblich gehabt. Das Team kam deshalb beim Auffüllen der Regale kaum hinterher. Die Einschräkungen für das öffentliche Leben* nehmen immer weiter zu.

Außerdem hat der Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen wegen der Schließung von Kitas eine Hotline für Eltern eingerichtet. Unter der Telefonnummer 05681-775 222 bekommen Eltern Informationen. Wegen der Gefahr der Verbreitung von Corona warnt der Schwalm-Eder-Kreis Eltern übrigens davor, private Gruppen zu gründen, um Kinder zu betreuen. Ziel sei es, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.

Corona in Nordhessen: Lage im Schwalm-Eder-Kreis beruhigt sich etwas

Update vom Sonntag, 15.03.2020, 14.51 Uhr: Die Lage wegen Corona beruhigt sich etwas im Schwalm-Eder-Kreis. Am Montag melden die Behörden nur eine Neuinfektion im Kreis. Damit liegt die Zahl der Coronavirus-Infektionen am Montag, 16.03.2020, bei 26 im nordhessischen Kreis.

Corona in Nordhessen: Zahl mit Coronavirus infizierten Patienten im Schwalm-Eder-Kreis gestiegen

Update vom Sonntag, 15.03.2020, 14.51 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten wie zu erwarten rasant gestiegen.

Der Landkreis meldet 25 (Stand: 15.03.2020, 14 Uhr) Menschen, die Corona haben. Der Schwerpunkt liegt bisher im Südkreis rund um Schwalmstadt. Im Nordkreis gibt es vereinzelt infizierte Personen.

Corona in Nordhessen: 16 Menschen im Schwalm-Eder-Kreis haben das Coronavirus

Update vom Samstag, 14.03.2020, 16.50 Uhr: Die Zahl der bestätigten Fälle an der durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 im Schwalm-Eder-Kreis steigt rasant. Von Freitag auf Samstag (14.03.2020) ist die Zahl der bestätigten Fälle in Nordhessen um 11 gestiegen. Nun haben insgesamt 16 Menschen Corona.

Corona in Nordhessen: Sechs Menschen im Schwalm-Eder-Kreis positiv auf Coronavirus getestet

Update vom Freitag, 13.03.2020, 16.50 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es weitere Corona-Infektionsfälle: Beim Gesundheitsamt sind inzwischen sechs positiv getestete Menschen aus dem Landkreis in der Statistik geführt (Stand: Freitag, 13.03.2020, 15.40 Uhr). „Das ist für uns leider keine Überraschung. Wir müssen täglich mit neuen Infektionsmeldungen rechnen und unser Handeln anpassen. Wir setzen unsere Bemühungen daran, Infektionsketten zu unterbrechen“, so Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann zu Corona, das sich in Nordhessen weiterverbreitet.

Corona in Nordhessen: Schwalmstadt schließt Sporthallen und Europabad wegen Coronavirus

Update vom Freitag, 13.03.2020, 16.48 Uhr: Der Landkreis schließt ab sofort die kreiseigenen Sporthallen für den Vereinssport. Auch das Europabad in Schwalmstadt bleibt geschlossen. Wegen Corona empfiehlt der Landkreis allen Kommunen, die eigene Schwimmbäder betreiben, diesem Beispiel zu folgen. Die VHS Schwalm-Eder stellt ihr Kursprogramm ein. Die Kreisverwaltung begrenzt ihre Sprechzeiten von 8 bis 12 Uhr. Alle Kunden der Verwaltung sollen sich telefonisch oder per E-Mail bei den zuständigen Sachbearbeitern anmelden.

Corona in Nordhessen: Zwei weitere Coronavirus-Fälle im Schwalm-Eder-Kreis

Update vom Donnerstag, 12.03.2020, 18.33 Uhr: Am Donnerstagnachmittag sind zwei weitere Coronavirus-Fälle im Schwalm-Eder-Kreis bestätigt worden. Sie alle haben sich während ihres Skiurlaubes in Ischgl und Sölden mit Corona infiziert. Ein 54-jähriger Mann aus dem südlichen Schwalm-Eder-Kreis hatte sich Anfang März in Ischgl, in Österreich, aufgehalten. Dort war er gemeinsam mit einer Reisegruppe von zehn Personen. Für die gesamte Reisegruppe ist durch das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Erkrankt mit Corona ist außerdem ein im Jahr 1973 geborener Mann aus dem nördlichen Landkreis. Auch er zeigt leichte grippale Symptome mit Fieber und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er hat sich während des Skiurlaubs in Sölden infiziert. Der andere Mann kommt aus dem südlichen Schwalm-Eder-Kreis, zeigt mittlere grippale Symptome – jedoch ohne Fieber und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Von Moritz Serif, Nail Akkoyun und Jan Wendt (in Zusammenarbeit mit dpa)

